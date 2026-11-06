Xã Ninh Phước tập huấn nghiệp vụ công tác cho 47 trưởng thôn, phó trưởng thôn

Sáng 6-11, Trung tâm Chính trị xã Ninh Phước phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội tổ chức lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác ở thôn năm 2026.

Các đại biểu và học viên dự khai mạc lớp tập huấn.

Trong thời gian 1 ngày, 47 học viên là trưởng thôn, phó trưởng thôn trên địa bàn xã được truyền đạt những nội dung trọng tâm gồm: Kiến thức cơ bản về Nhà nước và pháp luật gắn với chức trách, nhiệm vụ của trưởng thôn, phó trưởng thôn trong giai đoạn hiện nay; những nội dung cơ bản Nghị định số 185 ngày 26-5-2026 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; Quyết định số 49 ngày 29-6-2026 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, các học viên được trao đổi kinh nghiệm, thảo luận, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; hướng dẫn xử lý một số tình huống thực tiễn phát sinh tại cơ sở.

Lớp tập huấn nhằm trang bị, cập nhật kiến thức pháp luật, kỹ năng và nghiệp vụ cần thiết, góp phần nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ cho đội ngũ trưởng thôn, phó trưởng thôn. Qua đó, phát huy vai trò của đội ngũ này trong nắm bắt tình hình địa bàn, tiếp nhận, phản ánh ý kiến, kiến nghị của Nhân dân.