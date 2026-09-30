Sinh kế từ vườn ươm quế giống

Thời điểm này, tại nhiều diện tích đất vườn hay bãi ruộng tại thôn Báo Đáp 5, các vườn ươm quế giống đang trong thời kỳ được xuất bán. Những bầu quế giống xanh tốt được đưa ra thị trường, hứa hẹn tiếp tục mang lại nguồn thu nhập khá cho người dân làm nghề nơi đây.

Trong số những hộ gắn bó lâu năm với nghề ươm quế giống, gia đình chị Phạm Thị Hằng là một trong những hộ điển hình. Đến nay, gia đình chị Hằng đã có 10 năm làm nghề ươm quế giống.

Những năm đầu, chị Hằng chỉ dám thử sức với quy mô khoảng 50 vạn bầu mỗi năm. Nhận thấy nghề ươm quế giống mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, chị từng bước mở rộng quy mô sản xuất qua từng năm.

Hiện nay, trung bình mỗi năm, gia đình chị duy trì sản xuất khoảng 100 vạn cây bầu giống; vào những năm thuận lợi, số lượng có thể lên đến 130 vạn bầu.

Để đáp ứng quy mô sản xuất lớn, chị quy hoạch toàn bộ diện tích đất vườn làm vườn ươm, đồng thời chuyển đổi thêm một phần diện tích đất ruộng ở những vị trí có giao thông thuận tiện sang phục vụ việc ươm cây quế giống.

Theo chị Hằng, việc ươm quế thường bắt đầu từ khoảng tháng 11-12 dương lịch, với các công đoạn đóng bầu và chuẩn bị đất. Đến khoảng tháng 2, thực hiện tra hạt quế xuống bầu, qua khoảng 4 tháng chăm sóc, cây giống bước vào chu kỳ có thể xuất bán.

Chị Hằng cho biết: Nghề ươm quế không quá nặng nhọc. Sau khi đóng bầu, tra hạt, quá trình chăm sóc chủ yếu là tưới nước giữ ẩm và tra phân bón. Cùng với đó là theo dõi, kiểm tra để kịp thời phun thuốc phòng trừ sâu bệnh.

Để bảo đảm tiến độ thời vụ, vào những thời điểm cao điểm như đóng bầu, tra hạt, chị Hằng thuê khoảng 10 lao động thời vụ hỗ trợ. Thời gian còn lại, việc chăm sóc hằng ngày do vợ chồng chị quán xuyến.

Tùy theo nhu cầu của thị trường, cây giống được xuất bán trong khoảng 1-1,5 năm. Theo tính toán, với giá bán dao động từ 700 - 800 đồng/bầu như hiện nay, mỗi năm 100 vạn bầu quế giống mang về cho gia đình chị Hằng doanh thu khoảng 700 triệu đồng với lợi nhuận vài trăm triệu.

Liền kề vườn ươm của gia đình chị Hằng là vườn giống quế xanh tươi của gia đình ông Cao Tiến Xuân. Ông Xuân cũng có 15 năm gắn bó với từng bầu quế non. Tùy theo từng năm, gia đình ông điều chỉnh quy mô sản xuất phù hợp; những năm nhiều, diện tích đất vườn và ruộng của gia đình ươm tới 100 vạn bầu giống. Trong những năm qua, nghề ươm quế giống không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho gia đình ông mà còn tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động.

Ông Xuân chia sẻ: Nguồn thu nhập từ quế giống nhiều năm qua trở thành nguồn kinh tế chủ lực, giúp gia đình có cuộc sống ngày càng khấm khá hơn.

Từ hiệu quả kinh tế mang lại, nghề ươm quế giống đã dần lan tỏa, tạo thành phong trào sản xuất trong thôn.

Ông Nguyễn Văn Lương - Trưởng thôn Báo Đáp 5 cho biết: “Từ vài hộ làm nghề ban đầu, đến nay, toàn thôn có khoảng 100 hộ gắn bó với nghề ươm quế giống. Nghề này giúp các hộ dân nâng cao thu nhập, có điều kiện xây dựng nhà cửa khang trang, cuộc sống đủ đầy, khá giả”.

Bên cạnh giá trị kinh tế trực tiếp cho các chủ vườn, nghề ươm quế giống còn góp phần tạo việc làm thời vụ cho nhiều lao động địa phương. Các công đoạn đòi hỏi tính thời điểm cao như đóng bầu đất, tra hạt giống hay bốc xếp cây đều cần thêm nhân lực hỗ trợ. Nhờ đó, người dân trong khu vực vừa có thêm việc làm, vừa tăng thêm thu nhập.

Nhờ chăm chỉ lao động và kiên trì giữ nghề, người dân thôn Báo Đáp 5 đã tìm được hướng sản xuất phù hợp trên đồng đất quê hương, yên tâm lao động, nâng cao thu nhập và xây dựng cuộc sống ấm no. Nghề ươm quế giống đồng thời đóng góp vào sự phát triển kinh tế chung của xã.