Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 2027

Triển khai linh hoạt, rộng khắp

Năm 2026, các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam tiếp tục được triển khai rộng khắp trên phạm vi toàn quốc với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực. Tại Trung ương, các hoạt động được tổ chức theo hướng gắn Lễ phát động với chuỗi hoạt động cộng đồng, tăng cường tương tác, trải nghiệm, tư vấn trực tiếp và truyền thông tới người tiêu dùng.

Tại các địa phương, nhiều hoạt động hưởng ứng được triển khai linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế, tập trung vào tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng và huy động sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp.

Qua thực tế triển khai, một số vấn đề gắn với môi trường số, khả năng tiếp cận thông tin và bảo vệ người tiêu dùng dễ bị tổn thương tiếp tục được đặt ra, là một trong những cơ sở để nghiên cứu, xác định chủ đề và định hướng các hoạt động hưởng ứng năm 2027.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam được triển khai tại nhiều địa phương.

Hiện nay, trong bối cảnh chuyển đổi số và thương mại điện tử phát triển nhanh chóng, công nghệ ngày càng tác động sâu rộng đến toàn bộ quá trình tiêu dùng, từ tìm kiếm thông tin, giao kết hợp đồng đến thanh toán và giải quyết tranh chấp, đồng thời đặt ra yêu cầu ngày càng cao về tính minh bạch, an toàn, bảo vệ dữ liệu cá nhân và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh. Thực tế này đòi hỏi thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ theo hướng có trách nhiệm, minh bạch và lấy người tiêu dùng làm trung tâm.

Cùng với những lợi ích mang lại, sự phát triển nhanh của công nghệ cũng có thể làm gia tăng khoảng cách trong khả năng tiếp cận thông tin, sản phẩm, dịch vụ và các cơ chế bảo vệ quyền lợi giữa các nhóm người tiêu dùng. Người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số, người dân khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa có thể gặp nhiều khó khăn hơn trong tiếp cận và sử dụng công nghệ, nhận diện rủi ro hoặc thực hiện quyền khi có tranh chấp phát sinh.

Việc bảo đảm khả năng tiếp cận công bằng, đồng thời tăng cường hỗ trợ các nhóm người tiêu dùng dễ bị tổn thương, cần tiếp tục được quan tâm trong định hướng hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2027.

Trên cơ sở kết quả triển khai năm 2026 và những yêu cầu đặt ra trong bối cảnh mới, ngày 30/9/2026, Bộ Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 7887/KH-BCT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2027, với chủ đề chính là: “Công nghệ trách nhiệm - Tiếp cận công bằng - Tiêu dùng an tâm”.

Ba nội dung trọng tâm

Chủ đề tập trung vào ba nội dung trọng tâm của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong bối cảnh chuyển đổi số.

Công nghệ trách nhiệm nhấn mạnh yêu cầu ứng dụng, sử dụng và quản lý công nghệ theo hướng an toàn, minh bạch, có trách nhiệm và lấy quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng làm trọng tâm. Yêu cầu này đặt ra đối với cơ quan quản lý nhà nước trong xây dựng chính sách, giám sát và bảo vệ người tiêu dùng trên môi trường số; đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh trong cung cấp thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, thiết kế và vận hành các sản phẩm, dịch vụ công nghệ; đồng thời đối với người tiêu dùng trong nâng cao kỹ năng số, sử dụng công nghệ an toàn, có trách nhiệm và chủ động bảo vệ quyền lợi của mình.

Tiếp cận công bằng hướng tới bảo đảm mọi người tiêu dùng có khả năng tiếp cận thông tin, sản phẩm, dịch vụ và các cơ chế bảo vệ quyền lợi một cách phù hợp, không bị hạn chế bởi điều kiện địa lý, khả năng sử dụng công nghệ hoặc đặc điểm cá nhân; trong đó quan tâm hơn tới các nhóm người tiêu dùng dễ bị tổn thương.

Tiêu dùng an tâm thể hiện mục tiêu hướng tới một môi trường tiêu dùng an toàn, minh bạch và đáng tin cậy, trong đó người tiêu dùng có đủ thông tin, kỹ năng và công cụ cần thiết để chủ động lựa chọn, giao dịch và bảo vệ quyền lợi của mình.

Ba nội dung có mối quan hệ chặt chẽ, trong đó việc quản lý, ứng dụng và sử dụng công nghệ một cách có trách nhiệm của các chủ thể tham gia thị trường là nền tảng để mở rộng khả năng tiếp cận công bằng, qua đó góp phần tạo dựng sự an tâm và niềm tin của người tiêu dùng trong môi trường tiêu dùng ngày càng số hóa.

Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2027 hướng tới công nghệ trách nhiệm, tiếp cận công bằng và tiêu dùng an tâm.

Hoạt động hưởng ứng triển khai trong cả năm 2027

Theo Kế hoạch, các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được khuyến khích tổ chức và thực hiện trong suốt cả năm 2027, trong đó tập trung vào các khoảng thời gian cao điểm về kinh doanh và tiêu dùng như: Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, các mùa mua sắm hoặc các dịp mua sắm cao điểm trên thị trường.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2027 sẽ bắt đầu từ tháng 1/2027, được tập trung tổ chức trong tháng 3 (tháng cao điểm) và kéo dài trong cả năm 2027, tùy theo tình hình thực tiễn tại các cơ quan, tổ chức và địa phương.

Các hoạt động hưởng ứng góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng và ý thức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tại Trung ương, dự kiến tổ chức Lễ phát động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2027 làm hoạt động trọng tâm, kết hợp với một số hoạt động cộng đồng và chương trình hưởng ứng phù hợp với chủ đề của năm. Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tư vấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng và sự tham gia của doanh nghiệp tiếp tục được triển khai với hình thức linh hoạt, phù hợp điều kiện thực tế; chú trọng ứng dụng công nghệ có trách nhiệm, bảo đảm khả năng tiếp cận công bằng và tăng cường hỗ trợ người tiêu dùng dễ bị tổn thương.

Tại địa phương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trên cả nước căn cứ vào tình hình thực tế để lập kế hoạch, bố trí kinh phí và tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2027 trên địa bàn, bảo đảm toàn bộ các khu chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cơ sở sản xuất, kinh doanh tại địa phương đều có các hình thức phù hợp để tuyên truyền, quảng bá.

Với chủ đề “Công nghệ trách nhiệm - Tiếp cận công bằng - Tiêu dùng an tâm”, Bộ Công Thương kêu gọi, động viên và khuyến khích mọi cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người tiêu dùng chủ động tham gia với tinh thần trách nhiệm; từng bước đưa Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam thành động lực và điểm nhấn quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội. Qua đó, phát huy trách nhiệm của tất cả các chủ thể, bao gồm cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người tiêu dùng trong việc xây dựng môi trường kinh doanh, tiêu dùng lành mạnh, công bằng, minh bạch, củng cố niềm tin của người tiêu dùng và thúc đẩy phát triển bền vững.