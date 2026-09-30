Điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 30/9/2026

1. Diễn đàn Chứng khoán châu Á lần thứ 31 và câu chuyện hội nhập của thị trường Việt Nam: Hôm nay (30/9), Hội nghị thường niên lần thứ 31 của Diễn đàn Chứng khoán châu Á (ASF AGM 2026) chính thức diễn ra tại Hà Nội và kéo dài đến ngày 3/10. Việc Việt Nam lần đầu tiên đăng cai diễn đàn là rất có ý nghĩa, nhất là trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng ngày 21/9 vào nhóm thị trường mới nổi của FTSE Russell, thể hiện sự hội nhập của thị trường chứng khoán Việt Nam với thị trường chứng khoán thế giới.

2. EU nâng chuẩn xuất khẩu, doanh nghiệp Việt cần chủ động thích ứng: Liên minh châu Âu (EU) đang liên tục cập nhật và nâng cao các tiêu chuẩn về môi trường, phát triển bền vững, chất lượng sản phẩm và xuất xứ hàng hóa. Trong bối cảnh này, doanh nghiệp Việt Nam không chỉ cần đáp ứng yêu cầu hiện hành mà phải chủ động chuẩn bị trước những thay đổi về chính sách để duy trì khả năng tiếp cận thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng châu Âu.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Đoàn công tác WB và UBND tỉnh Tây Ninh về Dự án Nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 62. Ảnh: Bùi Giang/TTXVN

3. Ngân hàng Thế giới làm việc với Tây Ninh về Dự án nâng cấp Quốc lộ 62: Ngày 30/9, Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới (WB) đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Tây Ninh về Dự án Nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 62 (sử dụng vốn vay WB). Buổi làm việc nhằm tập trung rà soát công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và các vấn đề môi trường - xã hội; thống nhất những nội dung cần tiếp tục thực hiện, tiến độ, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan và phương thức phối hợp trong thời gian tới. Tại buổi làm việc, các bên tập trung thảo luận, đánh giá về công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo vệ môi trường - xã hội; việc tổ chức tham vấn các bên liên quan và cộng đồng dân cư chịu ảnh hưởng trong quá trình triển khai dự án.

4. Lâm Đồng triển khai kế hoạch nâng cấp cửa khẩu Đắk Peur thành cửa khẩu quốc tế vào năm 2030: Ngày 30/9, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Kế hoạch số 16532/KH-UBND, triển khai hoàn thiện các điều kiện cần thiết để nâng cấp cửa khẩu chính Đắk Peur thành cửa khẩu quốc tế vào năm 2030. Theo Kế hoạch nâng cấp cửa khẩu chính Đắk Peur thành cửa khẩu quốc tế trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, mục tiêu đến năm 2030 là hoàn thiện các điều kiện cần thiết để cửa khẩu đáp ứng tiêu chuẩn cửa khẩu quốc tế, phục vụ thông quan, xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu hàng hóa và giao thương quốc tế. Qua đó, từng bước hình thành khu vực cửa khẩu trở thành động lực phát triển kinh tế vùng biên giới phía Tây của tỉnh.

5. Thông xe đoạn tuyến cuối cùng cao tốc Bến Lức – Long Thành từ ngày 1/10: Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, theo kế hoạch từ 0 giờ ngày 1/10/2026, đoạn tuyến cuối cùng trên cao tốc Bến Lức – Long Thành với chiều dài 28 km (từ cầu Bình Khánh – TP Hồ Chí Minh đến nút giao Phước An – thành phố Đồng Nai) sẽ thông xe. Từ đây, tuyến cao tốc từ Tây Ninh đến Đồng Nai chính thức thông xe toàn tuyến. Theo phương án tổ chức giao thông đã được phê duyệt, hầu hết tuyến chính của đoạn tuyến nêu trên có tốc độ khai thác tối đa 90 km/giờ, tối thiểu 60 km/giờ. Riêng đoạn từ km16+600 - km21+850 có tốc độ tối đa 80 km/giờ. Tại đường nhánh, tốc độ tối đa 50 km/giờ; một số vị trí nút giao, đường kết nối có tốc độ tối đa 40 km/giờ.

Những ngày cuối tháng 9/2026, các đơn vị huy động nguồn lực hoàn thiện những phần việc cuối cùng trên cao tốc Bến Lức - Long Thành, đoạn qua Đồng Nai. Ảnh: Công Phong/TTXVN

6. Xuất khẩu sang Australia: Không thể chỉ cạnh tranh bằng giá: Australia là thị trường có sức mua lớn, dư địa nhập khẩu rộng và nhu cầu ngày càng đa dạng đối với hàng hóa Việt Nam, song các doanh nghiệp cần chuyển từ cạnh tranh bằng giá sang nâng cao chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn, minh bạch nguồn gốc và tối ưu chuỗi cung ứng. Đây là nhận định của các chuyên gia tại Hội nghị Tiềm năng xuất khẩu sang thị trường Australia - Giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận và mở rộng thị trường do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Tổng Lãnh sự quán Australia tại TP. Hồ Chí Minh, Thương vụ Việt Nam tại Australia và Hiệp hội Doanh nghiệp Australia tại Việt Nam (AusCham) tổ chức, ngày 30/9.

7. Khai mạc Triển lãm Nội thất và Xây dựng Việt Nam 2026: Sáng 30/9, Triển lãm Nội thất và Xây dựng Việt Nam (VIBE 2026) do Hội Mỹ nghệ và Chế biến Gỗ TP Hồ Chí Minh (HAWA) phối hợp Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu Xây dựng TP Hồ Chí Minh (SACA) tổ chức đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP Hồ Chí Minh. Triển lãm có quy mô ấn tượng, quy tụ hơn 300 doanh nghiệp, 700 gian hàng; giới thiệu hơn 10.000 giải pháp không gian sống hiện đại, dự kiến thu hút khoảng 15.000 lượt khách tham quan.

8. Khởi động dự án Khu dịch vụ du lịch và đô thị sinh thái Cửa Ông: Ngày 30/9, UBND phường Cửa Ông phối hợp với Liên danh nhà đầu tư gồm Công ty CP Du lịch Thiên đường Hải Đảo, Công ty CP Tập đoàn Tecco và Công ty CP Tập đoàn Đông Đô tổ chức khởi động dự án Khu dịch vụ du lịch và đô thị sinh thái Cửa Ông tại khu Cửa Ông 3, phường Cửa Ông, thành phố Quảng Ninh. Dự án Khu dịch vụ du lịch và đô thị sinh thái Cửa Ông có tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch hơn 33,26 ha; trong đó diện tích đất trực tiếp thực hiện dự án là trên 32,08 ha. Dự án bao gồm các phân khu chức năng đa dạng như đất ở, đất công cộng, đất giáo dục mầm non, đất cây xanh, đất du lịch, sản xuất kinh doanh và hơn 15,5 ha dành cho hạ tầng kỹ thuật, giao thông nội bộ.

Nghi lễ khởi động dự án. Ảnh: TTXVN phát

9. Khắc phục "thẻ vàng" IUU: Rà soát quy hoạch, ưu tiên đầu tư các cảng cá trọng điểm: TP Hồ Chí Minh tập trung rà soát hệ thống cảng cá theo quy hoạch quốc gia; đồng thời định hướng đầu tư các cảng trọng điểm giai đoạn 2026-2030 và tháo gỡ vướng mắc pháp lý đối với cảng cá chỉ định, nhằm đáp ứng yêu cầu chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Đây là nội dung trọng tâm tại cuộc họp của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hồ Chí Minh về triển khai công tác rà soát, xây dựng hệ thống cảng cá của thành phố ngày 30/9.

10. Cổ phiếu niêm yết HNX sẽ chuyển sang HOSE từ cuối tháng 12: Ngày 30/9, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) thông báo các mốc thời gian thực hiện việc chuyển cổ phiếu niêm yết từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE). Trong 2 ngày 24 và 25/12/2026, các cổ phiếu niêm yết tại HNX thuộc phạm vi chuyển giao sẽ tạm ngừng giao dịch. Ngày giao dịch đầu tiên tại HOSE đối với các cổ phiếu niêm yết được chuyển từ HNX sang HOSE là ngày 28/12/2026. Kể từ thời điểm này, toàn bộ cổ phiếu niêm yết sẽ được tổ chức giao dịch tại HOSE.