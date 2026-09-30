Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 30/9/2026

1. Dự báo kinh tế toàn cầu: Chống chịu tốt trước các cú sốc: Các đánh giá mới nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Fitch Ratings và S&P Global Market Intelligence cho thấy kinh tế thế giới có khả năng chống chịu tốt trước những cú sốc địa chính trị và năng lượng, với đà tăng trưởng vẫn được duy trì, dù triển vọng phía trước tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro và bất định. Người phát ngôn IMF Julie Kozack cho rằng kinh tế thế giới đã “chống chịu tốt hơn dự báo” trước các cú sốc, đặc biệt là cú sốc năng lượng.

Nhà máy lọc dầu Rosneft ở thị trấn Gubkinsky, Tây Siberia, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

2. Nga gia hạn lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel đến hết tháng 10/2026: Chính phủ Nga đã ký nghị định về việc gia hạn lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, nhiên liệu tàu thủy và dầu gasoil được vận chuyển từ lãnh thổ Nga bởi các nhà sản xuất trực tiếp cho đến hết ngày 31/10/2026. Quyết định này được đưa ra nhằm duy trì tình hình ổn định trên thị trường nhiên liệu nội địa, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu động cơ tăng cao vào giai đoạn cao điểm của mùa thu hoạch nông nghiệp.

3. Cảnh báo điểm mù an ninh khi AI ngày càng tự chủ: Việc các tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI agent) ngày càng được trao quyền tự chủ trong hệ thống công nghệ đang làm xuất hiện một “điểm mù” an ninh mới khi các cơ chế kiểm soát truy cập hiện nay phần lớn được xây dựng trên giả định rằng phía sau mỗi danh tính số luôn có một con người đưa ra quyết định, trong khi AI có thể tự thực hiện hàng loạt hành động và từng bước tích lũy quyền truy cập mà hệ thống khó nhận diện đầy đủ mức độ rủi ro.

4. Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%: Lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Persian qua eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế đã phục hồi lên gần 80% mức trước xung đột, trong bối cảnh các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông từng bước khôi phục xuất khẩu bất chấp xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn. Theo Wall Street Journal (WSJ), xuất khẩu dầu thô của các nhà sản xuất lớn trong khu vực, trong đó có Saudi Arabia (A-rập Xê-út), Iraq (I-rắc) và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), đã tăng lên gần 13 triệu thùng/ngày trong tháng 9, mức cao nhất kể từ tháng 2.

Bảng giá bán lẻ xăng dầu của công ty tinh chế, vận chuyển và tiếp thị dầu mỏ, hóa dầu của Mỹ CITGO ở thành phố Salisbury, bang Maryland ngày 26/9/2026. Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN

5. Mỹ triển khai nhiều biện pháp hạ giá nhiên liệu: Giá dầu diesel và xăng tại Mỹ đang tăng mạnh do nguồn cung toàn cầu bị gián đoạn, khiến giá dầu diesel lên mức kỷ lục 6,53 USD/gallon. Để giảm áp lực chi phí, chính quyền Tổng thống Trump cùng nhiều bang đã triển khai các giải pháp ứng phó. Một trong những biện pháp được áp dụng là nới lỏng quy định đối với dầu diesel nhuộm đỏ, loại nhiên liệu thường được sử dụng cho các phương tiện đường bộ và được miễn phần lớn thuế nhiên liệu liên bang.

6. Trung Quốc áp thuế bổ sung 55% đối với thịt bò Brazil: Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 30/9 thông báo nước này sẽ bắt đầu áp thêm mức thuế bổ sung 55% đối với các lô hàng thịt bò nhập khẩu từ Brazil kể từ ngày 1/10, sau khi quốc gia Nam Mỹ này chính thức chạm mốc hạn ngạch hàng năm là 1,1 triệu tấn. Mức thuế mới này sẽ cộng dồn vào thuế nhập khẩu tiêu chuẩn 12%, nâng tổng mức thuế nhập khẩu mà Brazil phải chịu lên tới 67% đối với tất cả các lô hàng vượt hạn ngạch.

7. Quan chức Fed: Chưa cần vội tăng lãi suất: Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh New York John Williams ngày 29/9 nhận định Fed chưa cần phải "gấp rút" nâng lãi suất. Mặc dù vậy, ông cho rằng Fed có thể cần phải tăng lãi suất một lần nữa vào cuối năm nay. Trước đó, tại cuộc họp diễn ra vào đầu tháng này, Fed đã tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, lên khoảng 3,75% – 4,00% nhằm ứng phó với tình trạng lạm phát cao dai dẳng.