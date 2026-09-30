Trung Nam và Chứng khoán Phố Wall bị xử phạt vì vi phạm công bố thông tin

Theo Quyết định số 565, CTCP Trung Nam (địa chỉ tại Tầng 3, Tòa nhà Indochina Riverside Tower, 74 Bạch Đằng, phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng) bị phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.

Cụ thể, Trung Nam chậm công bố thông tin với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) từ 10 ngày làm việc trở lên so với thời hạn quy định đối với nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động tài chính và trái phiếu doanh nghiệp.

Trung Nam bị xử phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định công bố thông tin (Ảnh minh họa).

Các tài liệu bị chậm công bố gồm báo cáo tài chính bán niên các năm 2021, 2023, 2024 và 2025; báo cáo tình hình tài chính năm 2024, 2025; báo cáo tài chính các năm 2021, 2022 và các báo cáo liên quan đến tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu, sử dụng tiền thu được từ phát hành trái phiếu và thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu trong nhiều năm.

Trong đó, một số tài liệu năm 2021 phải công bố ngày 31/3/2022 nhưng đến ngày 29/4/2022 công ty mới thực hiện công bố. Đối với một số tài liệu năm 2022, thời hạn công bố là ngày 31/3/2023 nhưng công ty đến ngày 31/5/2023 mới thực hiện.

Bên cạnh đó, Trung Nam cũng chậm công bố dưới 10 ngày làm việc đối với báo cáo tài chính bán niên 2022, tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2022 và tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu bán niên 2022. Các tài liệu này phải được công bố ngày 29/8/2022 nhưng đến ngày 31/8/2022 công ty mới thực hiện.

Hành vi của Trung Nam bị xử phạt theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 8b Nghị định số 156, được bổ sung tại điểm b khoản 6 Điều 1 Nghị định số 306.

Cũng trong các quyết định xử phạt mới ban hành, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước đã xử phạt CTCP Chứng khoán Phố Wall (WSS) 92,5 triệu đồng theo Quyết định số 569.

Theo cơ quan quản lý, Chứng khoán Phố Wall không công bố thông tin đối với các thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, công ty không công bố Nghị quyết HĐQT số 01B/2025/WSS/NQ-HĐQT ngày 14/1/2025 về việc thông qua hợp đồng giao dịch chuyển nhượng 10.000 cổ phần CTCP Khoáng sản và Công nghiệp Cao Bằng cho CTCP Đầu tư Tài chính giáo dục là người có liên quan của người nội bộ công ty.

Ngoài ra, Chứng khoán Phố Wall cũng không công bố Nghị quyết HĐQT số 17B/2025/WSS/NQHĐQT ngày 8/8/2025 về việc thông qua hợp đồng giao dịch nhận chuyển nhượng 700.000 cổ phần CTCP Đầu tư và Phát triển hạ tầng Hoàng Thành từ CTCP Đầu tư Tài chính công nghệ BVA là người có liên quan của người nội bộ công ty.