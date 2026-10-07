Sắp diễn ra Triển lãm Robot Hà Nội 2026

Triển lãm do Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp cùng Trung tâm Chuyển đổi số thành phố Hà Nội, Công ty CP Giải trí và Truyền thông Vicgroup và PHX Smart School tổ chức. Sự kiện đóng vai trò là cầu nối, liên kết chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước, viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục và cộng đồng doanh nghiệp công nghệ. Qua đó, triển lãm hướng tới mục tiêu thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa các sản phẩm trong những lĩnh vực mũi nhọn như robot, trí tuệ nhân tạo (AI), IoT và tự động hóa.

Ảnh minh họa. Ảnh: Hiền Thảo

Với không gian trưng bày trên diện tích 300m² gồm 25 gian hàng cùng Khu Trải nghiệm STEM tương tác, triển lãm dự kiến đón từ 500 - 1000 lượt khách tham quan. Đối tượng gồm có đại diện các cơ quan, ban, ngành, nhà khoa học, chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp số, start-up cho đến giảng viên, sinh viên và học sinh trên địa bàn Thủ đô.

Tại triển lãm, khách tham quan sẽ được trải nghiệm lập trình robot và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), thị giác máy tính (Computer Vision), lắp ráp các mô hình thông minh và tìm hiểu các giải pháp IoT và tự động hóa hiện đại.

Trong khuôn khổ sự kiện cũng diễn ra hai phiên tọa đàm quan trọng nhằm giải quyết các bài toán chiến lược về phát triển sản phẩm và nhân lực. Tọa đàm “Robot & AI - Từ ý tưởng đến sản phẩm thực tế” tập trung trao đổi kinh nghiệm về chuỗi phát triển sản phẩm công nghệ từ phòng thí nghiệm tới thương mại hóa trên thị trường. Trong khi đó, tọa đàm “Robot & AI - Học gì, làm gì để dẫn đầu tương lai?” mang đến bức tranh toàn cảnh về định hướng nghề nghiệp, các kỹ năng cần thiết và giải pháp đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao trong các ngành công nghệ mũi nhọn.

Triển lãm Robot Hà Nội 2026 không chỉ truyền cảm hứng sáng tạo công nghệ cho thế hệ trẻ mà còn khẳng định vai trò tiên phong của thành phố Hà Nội trong đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ và giáo dục STEM, góp phần xây dựng Thủ đô thông minh, hiện đại.