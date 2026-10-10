Vì sao Apple chưa trang bị RAM 16 GB cho iPhone 18 Pro và iPhone Duo?

Thông tin xoay quanh dung lượng RAM trên thế hệ iPhone mới tiếp tục thu hút sự quan tâm khi chuyên gia rò rỉ Instant Digital chia sẻ một tiết lộ trên Weibo. Theo nguồn tin này, Apple từng tính toán phương án trang bị RAM 16 GB cho iPhone 18 Pro và mẫu điện thoại gập iPhone Duo. Nếu được triển khai, đây sẽ là bước nâng cấp đáng chú ý về bộ nhớ trên các thiết bị cao cấp của hãng. Tuy nhiên, kế hoạch này dường như chưa trở thành hiện thực.

Dữ liệu từ Xcode 27 hiện cho thấy iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max vẫn sử dụng RAM 12 GB. Mức dung lượng này tương đương thế hệ iPhone 17 Pro trước đó. Bài đăng của Instant Digital cũng chưa làm rõ thời điểm Apple từng cân nhắc nâng RAM lên 16 GB. Vì vậy, nguyên nhân khiến phương án này không được áp dụng vẫn chưa được xác nhận chính thức.

Dữ liệu Xcode 27 cho thấy iPhone 18 Pro và 18 Pro Max vẫn cóị RAM 12 GB.

Thực tế, mức RAM 12 GB đã xuất hiện trong nhiều dự đoán trước khi các mẫu máy mới ra mắt. Nhà phân tích Ming-Chi Kuo từng đưa ra nhận định này vào tháng 4.2025, trong khi Jeff Pu cũng có dự báo tương tự vào tháng 1. Những thông tin trước đó cho rằng cả dòng iPhone 18 Pro lẫn mẫu điện thoại gập đầu tiên của Apple đều được trang bị dung lượng RAM này. Điều đó cho thấy các nhận định từ giới phân tích khá nhất quán với dữ liệu hiện có.

Một trong những yếu tố có thể ảnh hưởng đến quyết định của Apple là tình trạng khan hiếm chip nhớ trên thị trường toàn cầu. Các báo cáo hồi tháng 3 cho biết giá mô-đun RAM 12 GB đã tăng mạnh, khiến chi phí linh kiện trở thành vấn đề đáng quan tâm. Trong khi đó, Mark Gurman của Bloomberg tiết lộ Apple đã thảo luận về khả năng điều chỉnh giá bán khởi điểm của mẫu điện thoại gập. Áp lực chi phí có thể là một phần nguyên nhân khiến hãng phải cân nhắc kỹ hơn về cấu hình phần cứng.

Không chỉ ảnh hưởng đến giá linh kiện, tình trạng thiếu hụt DRAM còn tạo sức ép lên toàn bộ chuỗi cung ứng của Apple. Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo, những khó khăn trong việc tiếp cận nguồn cung bộ nhớ đã buộc hãng điều chỉnh giảm kế hoạch xuất xưởng phần cứng trong năm 2026. Diễn biến này cho thấy việc đảm bảo đủ linh kiện đang trở thành thách thức lớn đối với hoạt động sản xuất. Trong bối cảnh đó, nâng dung lượng RAM có thể khiến bài toán nguồn cung thêm phức tạp.

iPhone Duo dự kiến mở đặt hàng trước vào ngày 16.10 và chính thức lên kệ ngày 23.10.

Đối với iPhone Duo, thông tin về cấu hình bộ nhớ vẫn chưa được xác minh đầy đủ qua Xcode 27. Công cụ này hiện chưa cập nhật dữ liệu tương ứng cho mẫu điện thoại màn hình gập của Apple. Dù vậy, thiết bị vẫn được kỳ vọng sở hữu RAM 12 GB, phù hợp với những dự báo đã xuất hiện trước đó. Thông tin về khả năng cung cấp mô-đun RAM 12 GB của Samsung cho iPhone Duo cũng từng được tờ The Bell đề cập hồi tháng 3.

Theo lịch trình được đề cập trong thông tin ban đầu, iPhone Duo dự kiến mở đặt hàng trước vào ngày 16.10 và chính thức lên kệ ngày 23.10. Tuy nhiên, mức RAM 16 GB từng được cho là nằm trong kế hoạch ban đầu hiện vẫn chỉ dừng ở thông tin rò rỉ. Nếu những dự đoán về áp lực nguồn cung và chi phí là chính xác, đây có thể là các yếu tố khiến Apple ưu tiên phương án bộ nhớ 12 GB. Cấu hình chính thức cùng những thay đổi liên quan vẫn cần được đối chiếu với thông tin xác nhận từ hãng.