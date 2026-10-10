Adidas kiện công ty thời trang Australia vi phạm mẫu thiết kế

Biểu tượng của hãng sản xuất đồ thể thao Adidas tại công ty ở Berlin, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tập đoàn đồ thể thao toàn cầu Adidas đang khởi kiện thương hiệu thời trang Australia White Fox tại Tòa án Liên bang, với cáo buộc hãng này xâm phạm nhãn hiệu ba sọc đặc trưng bằng việc bán quần áo mang thiết kế bốn sọc song song.

Adidas cho rằng thiết kế bốn sọc của White Fox có khả năng gây nhầm lẫn với biểu tượng ba sọc nổi tiếng của hãng và nhằm tận dụng uy tín thương hiệu mà Adidas đã gây dựng trong nhiều thập kỷ.

Theo phía Adidas, White Fox đã nhiều lần từ chối yêu cầu ngừng bán và quảng bá các sản phẩm có bốn sọc song song.

Tại phiên xem xét đầu tiên của vụ việc ngày 9/10, luật sư đại diện Adidas cho rằng White Fox đã sử dụng thiết kế sọc này như một dấu hiệu nhận diện thương hiệu trong nhiều tháng.

Adidas đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu thiết kế ba sọc tại Australia hơn 50 năm qua. Năm 2013, hãng từng thắng kiện một nhà bán lẻ khác liên quan đến giày mang thiết kế bốn sọc.

Tuy nhiên, phía White Fox bác bỏ lập luận của Adidas. Luật sư đại diện White Fox cho biết công ty sẽ lập luận rằng bốn sọc trên quần áo chỉ mang tính trang trí, chứ không được sử dụng như một nhãn hiệu thương mại.

Phía White Fox cũng viện dẫn nhiều sản phẩm của các thương hiệu thời trang nhanh khác như Princess Polly, Glassons và Shein có thiết kế tương tự.

Phía White Fox cũng lưu ý rằng trong phán quyết năm 2013 có lợi cho Adidas, tòa cho rằng việc đặt dấu hiệu thương hiệu ở bên hông giày là thông lệ phổ biến, trong khi chưa có thông lệ tương tự rõ ràng đối với quần áo.

Adidas đang đề nghị tòa ra lệnh cấm White Fox tiếp tục sản xuất và kinh doanh quần áo mang thiết kế bốn sọc, đồng thời buộc công ty này hoàn trả khoản lợi nhuận thu được từ các sản phẩm liên quan. Thẩm phán Tòa án Liên bang Australia đã ấn định vụ việc được xét xử vào đầu năm 2027.

Đây là vụ kiện nổi bật đầu tiên thuộc loại này nhằm vào White Fox Boutique, thương hiệu được thành lập năm 2013 và đã nhanh chóng trở thành một tên tuổi đáng kể trong ngành bán lẻ thời trang của Australia.

Vài năm gần đây White Fox đã mở rộng sự hiện diện sang thị trường Mỹ và Anh, đạt doanh thu 542 triệu AUD (378 triệu USD) trong năm tài chính kết thúc vào tháng 6/2025.

Trong khi đó, Adidas đạt doanh thu kỷ lục 39,9 tỷ USD trong năm 2025 và từ lâu đã tích cực bảo vệ nhãn hiệu ba sọc trên toàn cầu, dù không phải lúc nào cũng thành công.

Gần đây, Adidas đã thua trong các vụ kiện vi phạm nhãn hiệu đối với thương hiệu thời trang cao cấp Thom Browne tại Mỹ, Anh và Đức.

Vụ kiện sắp tới tại Tòa án Liên bang Australia vì vậy được xem là một phép thử đáng chú ý đối với nỗ lực bảo vệ nhãn hiệu của Adidas trong bối cảnh thời trang nhanh phát triển mạnh và các thiết kế tương tự ngày càng phổ biến./.