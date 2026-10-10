Mỹ tìm 'não' mới để kéo dài tuổi thọ cho phi đội F-16 cũ

Mức độ quan tâm đối với chương trình được thể hiện qua sự kiện kết nối với các doanh nghiệp quốc phòng sắp diễn ra. Toàn bộ 24 suất gặp trực tiếp kéo dài 25 phút với các nhà quản lý chương trình, cán bộ hợp đồng và chuyên gia kỹ thuật đã được đăng ký kín từ ngày 24/9.

Sự kiện do Văn phòng Chương trình F-16 thuộc Trung tâm Quản lý Vòng đời Không quân Mỹ tổ chức, dự kiến diễn ra trong hai ngày 20 và 21/10 tại Khách sạn và Trung tâm Hội nghị Hope, nằm trong căn cứ không quân Wright-Patterson ở Dayton, bang Ohio.

Theo thông báo cập nhật ngày 8/10, số người tham dự được giới hạn ở mức 80 người, mỗi công ty tối đa 2 đại diện. Thời hạn đăng ký dự kiến kết thúc ngày 14/10.

Dù sự kiện không được xếp loại mật, quyền tham dự các phiên thảo luận có thể đề cập đến Thông tin Không Mật Được Kiểm soát (CUI) chỉ dành cho những công ty đáp ứng yêu cầu chứng nhận phù hợp. Cụ thể, doanh nghiệp phải có đăng ký Chương trình Chứng nhận Chung còn hiệu lực và hoàn tất thủ tục theo Mẫu DD 2345, cho phép các nhà thầu đủ điều kiện của Mỹ tiếp cận dữ liệu kỹ thuật thuộc diện kiểm soát xuất khẩu.

Chương trình mang tên Hệ thống Tính toán Nhiệm vụ Thế hệ Tiếp theo (Next-Generation Mission Compute) sẽ thay thế hệ thống máy tính nhiệm vụ mô-đun hiện có trên các biến thể F-16 Block 40, 42, 50 và 52 của Không quân Mỹ. Đây là những phiên bản tạo nên phần nòng cốt trong phi đội tiêm kích F-16, còn được gọi là Viper, của lực lượng này.

Máy tính nhiệm vụ giữ vai trò trung tâm trong việc xử lý và điều phối nhiều hệ thống chiến đấu trên máy bay, từ radar, hệ thống ngắm bắn và điều khiển vũ khí đến các màn hình hiển thị thông tin cho phi công. Vì vậy, việc nâng cấp bộ phận này có thể tạo nền tảng để F-16 tiếp nhận những tính năng mới mà không phải tiến hành các thay đổi lớn đối với khung thân.

Không chỉ phục vụ Không quân Mỹ, hệ thống máy tính mới còn hướng đến các khách hàng nước ngoài đang vận hành những phiên bản F-16 tương tự. Điều này mở ra khả năng áp dụng giải pháp nâng cấp cho nhiều phi đội sử dụng chung nền tảng máy bay.

Văn phòng chương trình lần đầu kêu gọi các doanh nghiệp đề xuất giải pháp thông qua một thông báo tìm kiếm nguồn cung được công bố ngày 29/5.

Một trong những mục tiêu quan trọng nhất là tách biệt về mặt vật lý các chức năng xử lý thời gian thực, có ý nghĩa sống còn đối với an toàn bay khỏi phần mềm thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Cách thiết kế này nhằm phân định rõ các chức năng quan trọng về an toàn và những ứng dụng phục vụ nhiệm vụ, qua đó hỗ trợ việc phát triển cũng như tích hợp phần mềm mới.

Văn phòng chương trình cũng yêu cầu phần mềm tuân theo kiến trúc tham chiếu Agile Mission Suite do Chính phủ Mỹ xây dựng. Đây là một khuôn khổ mở được thiết kế để giúp việc bổ sung các ứng dụng mới thuận lợi hơn, thay vì phải thay đổi sâu rộng hệ thống mỗi khi cần nâng cấp tính năng.

Hệ thống máy tính nhiệm vụ mô-đun hiện tại có nguồn gốc từ Chương trình Triển khai Cấu hình Chung (Common Configuration Implementation Program). Trong giai đoạn 2000–2010, chương trình này đã đưa khoảng 650 máy bay F-16 Block 40, 42, 50 và 52 lên một tiêu chuẩn điện tử hàng không chung.

Không quân Mỹ dự kiến tiếp tục khai thác các máy bay F-16 thuộc những biến thể này đến thập niên 2040. Vì vậy, nâng cấp máy tính nhiệm vụ được xem là một phần trong nỗ lực duy trì khả năng tác chiến của phi đội trong nhiều năm tới.

Năm 2022, Không quân Mỹ đã khởi động một chương trình hiện đại hóa riêng mang tên Nhóm Tích hợp Hậu Khối (Post-Block Integration Team). Chương trình bao gồm 608 máy bay, với tổng giá trị gần 6,3 tỷ USD.

Trong khi chương trình hiện đại hóa nói trên có phạm vi rộng hơn, dự án máy tính nhiệm vụ thế hệ mới tập trung vào nền tảng xử lý trung tâm của các hệ thống điện tử và chiến đấu trên F-16. Việc nâng cấp thành công có thể tạo điều kiện để máy bay tiếp nhận những năng lực mới trong tương lai mà không đòi hỏi phải thiết kế lại toàn bộ nền tảng.