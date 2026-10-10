Microsoft cạnh tranh với Apple

Tại sự kiện diễn ra ở San Francisco, Microsoft cũng giới thiệu mẫu máy tính xách tay Surface hiệu năng cao mang tên Ultra, sử dụng chip RTX Spark của Nvidia. Công ty có trụ sở tại Redmond, Washington đang tìm cách biến Windows thành nền tảng cho các tác nhân AI, cho phép chúng thực hiện những nhiệm vụ như viết mã máy tính hoặc xử lý các dự án kinh doanh phức tạp trên máy tính để bàn và máy tính xách tay.

Với Microsoft, đây là bước đi dựa trên kỳ vọng một phần công việc hiện được xử lý tại các trung tâm dữ liệu điện toán đám mây Azure có chi phí cao có thể chuyển sang những máy tính Windows hiệu năng cao tại doanh nghiệp và hộ gia đình. Microsoft vẫn giữ vị thế vững chắc trong thị trường này, trong khi khách hàng là bên chi trả chi phí phần cứng. Apple cũng đang theo đuổi cơ hội tương tự với các mẫu máy Mac mới.

Đối với Nvidia, việc mở rộng sang thị trường máy tính Windows có thể giúp hãng tiếp cận một trong những thị trường lớn cuối cùng hiện vẫn do Intel và Advanced Micro Devices chi phối.

Microsoft công bố mô hình AI có thể chạy trực tiếp trên máy tính cá nhân, đồng thời ra mắt công nghệ bảo mật mới trong cuộc đua AI với Apple. Ảnh: Macrumors

Trước nguy cơ các tác nhân AI ngày càng tự động hóa tạo ra rủi ro bảo mật, Microsoft cho biết sẽ phát hành Microsoft Execution Containers, công cụ ngăn các tác nhân truy cập dữ liệu hoặc thực hiện những nhiệm vụ chưa được cho phép khi hoạt động trên máy tính cá nhân. Pavan Davuluri, Phó Chủ tịch điều hành phụ trách Windows và thiết bị của Microsoft, cho biết Anthropic, OpenAI và Nvidia sẽ sử dụng công cụ này.

"Chúng tôi cần biến máy tính để bàn thành nơi an toàn nhất để các tác nhân thực thi nhiệm vụ", CEO Microsoft Satya Nadella nói.

Theo Davuluri, công cụ mới cho phép bộ phận công nghệ thông tin thiết lập quy tắc dành cho các tác nhân, trong khi hệ điều hành Windows sẽ thực thi những quy tắc đó trên máy tính của từng nhân viên.

CEO Nvidia Jensen Huang, người xuất hiện cùng Nadella tại sự kiện, nhận định công nghệ Execution Container mới của Microsoft, gọi tắt là MXC, sẽ cách mạng hóa cách các tác nhân được xây dựng và triển khai. Ông cho rằng nếu không có công nghệ này, việc triển khai các tác nhân AI sẽ hoàn toàn không thể bắt đầu.

Microsoft cũng công bố các mô hình AI trước đây yêu cầu kết nối với đám mây nhưng hiện có thể chạy trực tiếp trên những máy tính Windows hiệu năng cao, trong đó có mô hình Nemotron mã nguồn mở của Nvidia. Davuluri cho biết một phiên bản V4 của mô hình DeepSeek có thể chạy trên thiết bị có ít nhất 60 GB bộ nhớ và vượt qua GPT-5 của OpenAI trong một số tác vụ lập trình và suy luận.

Surface Laptop Ultra được trưng bày tại sự kiện Windows & Surface của Microsoft ở San Francisco, Mỹ. Ảnh: Reuters

Microsoft đồng thời đang phân chia hoạt động của trợ lý AI Copilot giữa đám mây và máy tính cá nhân. Jacob Andreou, người đứng đầu bộ phận Copilot, cho biết hệ thống vẫn sử dụng đám mây cho những tác vụ khó nhất, nhưng có thể chuyển sang các mô hình cục bộ trong trường hợp chi phí hoặc quyền riêng tư được ưu tiên.

Davuluri cũng cho biết trợ lý cá nhân Muse của Meta sẽ xuất hiện trên Windows dưới dạng ứng dụng gốc và sử dụng một số công cụ bảo mật mới của Microsoft. Hệ thống tác nhân AI mã nguồn mở OpenClaw cũng có thể hoạt động với những công cụ này.

Tuy nhiên, chi phí phần cứng đang trở thành một trở ngại đối với chiến lược đưa AI trực tiếp lên máy tính cá nhân. Surface Laptop Ultra có giá khởi điểm 2.599 USD và lên tới 5.899 USD với phiên bản sử dụng bộ xử lý 20 nhân, bộ nhớ 128 GB và dung lượng lưu trữ 1 TB.

MacBook Pro của Apple với chip đồ họa 40 nhân, bộ nhớ 128 GB và dung lượng lưu trữ 2 TB có giá 6.700 USD, dù hai thiết bị không hoàn toàn tương đương. Trong khi đó, Ultra bản cơ bản có giá cao hơn MacBook Pro tiêu chuẩn 1.999 USD của Apple, nhưng sở hữu 24 GB bộ nhớ so với 16 GB trên mẫu máy của đối thủ.

Hai năm trước, khi Microsoft đưa ra ý tưởng chạy AI trên máy tính cá nhân nhằm giảm chi phí, phần lớn các mẫu máy có giá dưới 2.000 USD. Tuy nhiên, Nvidia đã tăng giá máy tính AI để bàn DGX Spark khoảng 75% kể từ khi ra mắt, lên 6.950 USD do chi phí bộ nhớ tăng.

"Hai năm trước, phần mềm chưa sẵn sàng, nhưng phần cứng thì đã sẵn sàng. Bây giờ phần mềm đã sẵn sàng, còn phần cứng lại quá đắt để thực sự chạy AI cục bộ. Vì vậy, điều này đang trở thành một lĩnh vực mà chỉ những người có đủ ngân sách mới thực sự có khả năng chạy AI cục bộ", Anshel Sag, nhà phân tích tại Moor Insights & Strategy nhận định.