Chuyển đổi số y khoa ở TPHCM: Bước tiến mới trong đào tạo, thực hành lâm sàng

TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu – Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, phát biểu tại hội nghị.

Ngày 9/10, Hội nghị Khoa học thường niên năm 2026 với chủ đề “Y học hội nhập và chuyển đổi số: Bước tiến trong đào tạo y khoa và thực hành lâm sàng” do Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức và Trường Đại học Nguyễn Tất Thành phối hợp tổ chức quy tụ hơn 500 đại biểu là các nhà quản lý, bác sĩ, dược sĩ, giảng viên và sinh viên, tạo bước ngoặt lớn trong việc gắn kết giữa công tác đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ hiện đại.

Hội nghị bao gồm 1 phiên toàn thể và 9 phiên chuyên đề, trình bày tổng cộng 79 báo cáo khoa học trên nhiều lĩnh vực y khoa và quản trị.

Định hướng hội nhập và chuyển đổi số thực chất

Phát biểu tại sự kiện, TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu – Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM nhấn mạnh, hội nghị diễn ra trong bối cảnh ngành Y tế và ngành Giáo dục đang quyết liệt triển khai các nghị quyết lớn. Chuyển đổi số đóng vai trò là công cụ, còn đổi mới giáo dục là gốc rễ để đào tạo nên đội ngũ thầy thuốc tương lai vững chuyên môn và làm chủ y sinh học hiện đại. Nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa TPHCM thành trung tâm y tế chuyên sâu, hệ thống y tế không chỉ cần đầu tư thiết bị mà phải biết tạo ra và tiếp nhận tri thức mới.

TS.BS.CKII Vũ Trí Thanh – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức.

“Hội nhập không đơn thuần là học kỹ thuật ngoại quốc, mà là nâng chuẩn từ khâu đào tạo, nghiên cứu đến quản trị bệnh viện và an toàn người bệnh”, TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu khẳng định.

TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu đặc biệt lưu ý 5 định hướng cốt lõi. Thứ nhất, nghiên cứu khoa học phải xuất phát từ lâm sàng để giải quyết vướng mắc thực tế. Thứ hai, đích đến của chuyển đổi số là xây dựng bệnh viện thông minh, ra quyết định bằng dữ liệu và ứng dụng AI hợp lý. Thứ ba, cần thắt chặt hợp tác Viện - Trường để rèn luyện y đức và năng lực cho sinh viên. Thứ tư, hội nhập quốc tế là chắt lọc tinh hoa phù hợp với điều kiện Việt Nam. Cuối cùng, quản trị bệnh viện cần dựa trên dữ liệu, lấy trải nghiệm người bệnh làm trung tâm.

Gắn kết Viện – Trường, đề cao y đức và năng lực thực hành

Mô hình đa trung tâm kết hợp Viện – Trường đang phát huy hiệu quả mạnh mẽ. Đại diện khối giáo dục, GS.TS.BS Nguyễn Đức Trọng – Hiệu trưởng Trường Khoa học Sức khỏe - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, cho biết nhà trường kiên định triết lý "Thực học – Thực hành – Thực danh – Thực nghiệp". Năm 2026, lĩnh vực Lâm sàng & Sức khỏe của trường lọt top 501 – 600 thế giới.

GS.TS.BS Nguyễn Đức Trọng – Hiệu trưởng Trường Khoa học Sức khỏe - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

“Dữ liệu lớn và AI đang thay đổi hoàn toàn cách đào tạo y khoa. Dù vậy, ông lưu ý công nghệ chỉ mang lại giá trị khi kết hợp cùng năng lực chuyên môn, bằng chứng khoa học và đặc biệt là y đức của người thầy thuốc”, GS.TS.BS Nguyễn Đức Trọng nhận định.

Về phía cơ sở điều trị, TS.BS.CKII Vũ Trí Thanh – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, nhấn mạnh vai trò của bệnh viện không chỉ ở việc chữa bệnh mà còn là môi trường lý tưởng để thực hành, nghiên cứu và chuyển giao tri thức. Sự gắn kết này giúp sinh viên sớm hình thành tư duy hội nhập, thích ứng nhanh với môi trường y tế số hóa.

Cá thể hóa điều trị nhờ công nghệ số

Thực tế tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho thấy công nghệ số đang làm thay đổi diện mạo khám chữa bệnh. TS.BS Vũ Trí Thanh thông tin, từ khi thí điểm bệnh án điện tử năm 2016, thời gian bác sĩ làm hồ sơ giấy đã giảm từ 1,5 giờ xuống còn 30 phút. Quỹ thời gian dôi dư được dành để trực tiếp thăm khám và tư vấn kỹ lưỡng cho bệnh nhân. Các Dashboard quản trị giúp đo lường chính xác thời gian hoàn tất quy trình khám bệnh, nhận diện khâu quá tải để bổ sung máy móc. Số hóa cũng giải quyết triệt để vấn đề quản lý thuốc và vật tư, tránh tồn đọng hay thiếu hụt. Hơn nữa, cơ sở dữ liệu lớn giúp bệnh viện kiểm soát việc tuân thủ phác đồ và hỗ trợ bác sĩ cá thể hóa liều lượng điều trị cho từng người bệnh.

GS.TS.BS Đặng Vạn Phước – Phó Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam.

Sự cá thể hóa và chăm sóc toàn diện cũng chính là xu thế tất yếu. Bổ sung cho vấn đề này tại phiên báo cáo toàn thể, GS.TS.BS Đặng Vạn Phước – Phó Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam cảnh báo về sự gia tăng của nhóm bệnh không lây nhiễm, gây ra 78% ca tử vong tại Việt Nam. Cụ thể, Hội chứng Tim mạch – Thận – Chuyển hóa (CKM) chiếm đến hơn 40%. Các bệnh lý này gắn kết chặt chẽ qua cơ chế viêm, stress oxy hóa, đề kháng insulin và rối loạn chức năng nội mô mạch máu. Bệnh nhân tim mạch thường đi kèm đái tháo đường và biến chứng thận.

"Do đó, đòi hỏi phương pháp tiếp cận toàn diện, làm việc nhóm liên chuyên khoa và can thiệp sớm. Việc ứng dụng các tiến bộ y học, điển hình như nhóm thuốc ức chế SGLT2, đã giảm thiểu ngoạn mục các kết cục tim mạch và làm chậm đáng kể tiến trình suy thận”, GS.TS.BS Đặng Vạn Phước phân tích.