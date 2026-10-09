Lai Châu giới thiệu các sản phẩm AI ứng dụng cao tại Ngày Chuyển đổi số quốc gia 2026

Sự kiện năm nay do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì với chủ đề "Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia". Bám sát định hướng chuyển đổi số phải xuất phát từ bài toán thực tế và lấy người dân làm trung tâm, gian hàng của Lai Châu mang đến ba mô hình công nghệ do địa phương phối hợp cùng Công ty Cổ phần Đầu tư Kỷ Nguyên Mới Việt Nam nghiên cứu và thử nghiệm triển khai.

Không gian triển lãm giải pháp ứng dụng AI của tỉnh Lai Châu tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (VEC) trong khuôn khổ chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026.

Điểm nhấn nổi bật tại không gian trưng bày là mô hình Trợ lý nhân dân - trợ lý ảo hỗ trợ người dân và tổ chức hoàn thiện thủ tục hành chính công đa ngôn ngữ. Ứng dụng kết hợp nhận dạng ký tự quang học (OCR), mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) cùng công nghệ nhận dạng và tổng hợp giọng nói (ASR/TTS) dưới dạng tiện ích trình duyệt, vận hành song song mà không làm thay đổi hệ thống Cổng dịch vụ công hiện có. Đặc biệt, bên cạnh tiếng Việt, giải pháp còn tích hợp tiếng Mông nhằm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương tiếp cận dịch vụ công dễ dàng hơn. Giai đoạn thí điểm từ tháng 7/2026 tại 4 xã, phường của Lai Châu ghi nhận gần 9.000 hồ sơ hoàn thiện qua hệ thống, chiếm gần 90% tổng lượng hồ sơ tiếp nhận tại các địa bàn này.

Ông Phạm Quang Cường - Phó Giám đốc Sở Khoa học & Công Nghệ tỉnh Lai Châu chia sẻ: “Với đặc thù tỉnh Lai Châu miền núi Tây Bắc của tổ quốc, vùng sâu vùng xa với 20 dân tộc cùng sinh sống, dân tộc thiểu số chiếm đa số thì các sản phẩm công nghệ này, đặc biệt là ứng dụng hành chính công "Trợ lý ảo hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục hành chính công đa ngôn ngữ" đã hỗ trợ người dân tự thực hiện các thủ tục hành chính, tự động điền thông tin vào các biểu mẫu thủ tục hành chính rất nhanh mà không phải viết tay hay đánh máy, hỏi đáp về thủ tục hành chính bằng tiếng Mông và tiếng Việt với độ chính xác cao; đồng thời ứng dụng này cũng hỗ trợ công chức tại trung tâm hành chính công tỉnh và cấp xã cập nhật thông tin tự động nhanh hơn gấp nhiều lần khi chưa triển khai ứng dụng. Qua đó tăng niềm tin của nhân dân đối với chính quyền, nhất là chính quyền cơ sở cấp xã - nơi gần nhân dân, sát nhân dân và trực tiếp phục vụ nhân dân.”

Khách tham quan tìm hiểu hệ sinh thái AI Kỷ Nguyên mới ứng dụng tại tỉnh Lai Châu nhằm phục vụ người dân, hỗ trợ cán bộ, nâng cao năng lực điều hành.

Bên cạnh đó, giải pháp Trung tâm Tri thức hình ảnh và điều hành thông minh ứng dụng công nghệ thị giác máy tính (Computer Vision) trên hạ tầng camera hiện hữu cũng thu hút sự quan tâm của khách tham quan. Nền tảng cung cấp các tính năng giám sát tập trung, tra cứu AI và cảnh báo tự động phục vụ quản trị an ninh, trật tự tại cơ sở. Mô hình bước đầu đã được đưa vào chương trình đào tạo nghiệp vụ cho Công an tỉnh Lai Châu và được lực lượng chức năng đánh giá cao về tính hiệu quả, phù hợp trong công tác quản lý địa bàn cấp xã, phường.

Cùng với đó, Trợ lý công vụ trong tra soát văn bản là công cụ hỗ trợ cán bộ, công chức cơ quan Đảng và chính quyền rà soát, đối chiếu pháp lý và kiểm soát tiến độ theo nguyên tắc "6 rõ" (rõ người - rõ việc - rõ thời gian - rõ trách nhiệm - rõ thẩm quyền - rõ kết quả).

Sự hiện diện của các mô hình ứng dụng AI tại Ngày Chuyển đổi số quốc gia 2026 thể hiện nỗ lực của tỉnh Lai Châu cùng sự đồng hành từ doanh nghiệp công nghệ như Công ty Cổ phần Đầu tư Kỷ Nguyên Mới Việt Nam trong việc tìm kiếm các giải pháp số hóa phù hợp với đặc thù vùng cao, đưa chuyển đổi số đi vào chiều sâu và tạo hiệu quả thiết thực cho cơ sở.