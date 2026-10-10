Apple Việt Nam đã chính thức công bố lịch phân phối và giá bán iPhone Duo, mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của hãng. Theo thông tin trên Apple Store trực tuyến, người dùng tại Việt Nam có thể đặt trước sản phẩm từ 19 giờ ngày 16/10, trong khi thời điểm có hàng được ấn định từ ngày 23/10.

iPhone Duo được bán với bốn lựa chọn dung lượng. Phiên bản 256 GB có giá 64,999 triệu đồng, bản 512 GB giá 71,499 triệu đồng và bản 1 TB giá 84,499 triệu đồng. Đáng chú ý, phiên bản cao nhất 2 TB được niêm yết 103,999 triệu đồng, đưa iPhone Duo vào nhóm smartphone có giá bán chính hãng vượt mốc 100 triệu đồng tại Việt Nam.

Hai tùy chọn màu Trắng Ánh Sao và Trời Đêm có giá tương đương ở tất cả mức dung lượng. Mức giá khởi điểm của iPhone Duo cũng cao đáng kể so với iPhone 18 Pro, hiện được Apple Việt Nam niêm yết từ 38,999 triệu đồng.

iPhone Duo chốt ngày bán tại Việt Nam, bản 2 TB vượt 100 triệu đồng

Màn hình gập 7,6 inch, chip A20 Pro

Theo thông số Apple công bố, iPhone Duo được trang bị màn hình gập Super Retina XDR kích thước 7,6 inch, trong khi màn hình ngoài có kích thước 5,4 inch. Cả thiết kế phần mềm và giao diện iOS được tối ưu cho nhiều trạng thái gập khác nhau của thiết bị.

Màn hình hỗ trợ công nghệ ProMotion, tính năng màn hình luôn bật và Dynamic Island. Phần khung máy cùng ốp bản lề sử dụng titan, một trong những chi tiết quan trọng đối với thiết bị màn hình gập vốn phải chịu tác động cơ học thường xuyên tại khu vực bản lề.

Bên trong máy là chip A20 Pro với CPU 6 lõi, GPU 7 lõi tích hợp Neural Accelerators và Neural Engine 16 lõi. Apple công bố thời lượng xem video tối đa 44 giờ khi sử dụng màn hình ngoài và 31 giờ với màn hình trong.

Hệ thống camera phía sau sử dụng cấu hình 48 MP Dual Fusion, gồm camera chính Fusion Main và camera góc siêu rộng Fusion Ultra Wide đều có độ phân giải 48 MP. Máy cũng được trang bị camera trước 12 MP Center Stage và camera FaceTime đặt dưới màn hình.

Không có khay SIM vật lý tại Việt Nam

Một thay đổi đáng chú ý với người dùng trong nước là iPhone Duo không được trang bị khay SIM vật lý. Apple xác nhận thiết bị chỉ có thể kích hoạt bằng eSIM, vì vậy người dùng cần sử dụng nhà mạng hỗ trợ eSIM và gói dịch vụ tương thích.

Theo Apple, eSIM cho phép lưu nhiều SIM điện tử trên thiết bị và sử dụng hai số điện thoại cùng lúc. Người dùng có thể chuyển eSIM từ iPhone cũ, sử dụng mã QR hoặc ứng dụng của nhà mạng tùy phương thức hỗ trợ của từng đơn vị viễn thông.

Việc loại bỏ hoàn toàn khay SIM vật lý trên iPhone Duo cũng đồng nghĩa khách hàng có nhu cầu mua sản phẩm cần kiểm tra khả năng hỗ trợ eSIM của nhà mạng trước khi chuyển sang thiết bị mới.

Với giá khởi điểm gần 65 triệu đồng và phiên bản cao nhất vượt 100 triệu đồng, iPhone Duo được định vị ở phân khúc cao hơn đáng kể so với dòng iPhone truyền thống. Bên cạnh thiết kế màn hình gập, cấu hình A20 Pro và bộ nhớ lên tới 2 TB, chính sách chỉ hỗ trợ eSIM cũng là một trong những điểm khác biệt đáng chú ý khi sản phẩm chính thức đến tay người dùng Việt Nam từ ngày 23/10.