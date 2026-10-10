SpaceX gom phổ tần đưa Starlink Mobile vào cuộc đua nhà mạng di động Mỹ

Vệ tinh Starlink Mobile của SpaceX phát sóng trực tiếp tới điện thoại di động. Ảnh SpaceX

SpaceX công bố hai thông tin trong cùng một tuần, hé lộ tham vọng xây dựng mạng di động tiên tiến nhất thế giới. Starlink Mobile hiện cung cấp kết nối vệ tinh trực tiếp tới điện thoại, nay được định hướng trở thành một nhà mạng di động lớn tại Mỹ. Trong cuộc đua viễn thông, phổ tần quyết định khả năng triển khai dịch vụ và mở rộng vùng phủ sóng. SpaceX đang từng bước bổ sung các dải tần cần thiết để đưa Starlink Mobile cạnh tranh trực tiếp với những nhà mạng truyền thống.

Phổ tần 800 MHz giúp Starlink Mobile phủ sóng trong nhà

SpaceX cho biết đã đạt thỏa thuận mua lại danh mục giấy phép phổ tần băng thấp trên toàn nước Mỹ để phục vụ Starlink Mobile, với tối đa 14 MHz phổ tần ghép cặp trong băng 800 MHz. Công ty xem đây là nguồn tài nguyên cần thiết để giải quyết một trong những hạn chế kỹ thuật còn lại, qua đó mở đường cho Starlink Mobile cạnh tranh với các nhà mạng di động lớn tại Mỹ.

Một nhà mạng muốn giữ chân khách hàng phải bảo đảm tín hiệu ổn định cả khi người dùng ở trong các tòa nhà có tường bê tông. Phổ tần băng thấp có lợi thế về khả năng truyền xa và xuyên vật cản. Theo SpaceX, phổ tần băng trung 2 GHz mà Starlink Mobile sở hữu trên phạm vi toàn cầu sẽ cung cấp dung lượng truyền dữ liệu lớn tại Mỹ, trong khi băng 800 MHz bổ sung lớp phủ sóng, giúp tín hiệu tiếp cận thiết bị bên trong các tòa nhà.

Starlink Mobile còn có lợi thế từ khả năng tương thích thiết bị. SpaceX cho biết phần lớn điện thoại di động hiện nay đã hỗ trợ băng tần này, dù nguồn phổ tần chưa được khai thác hết. Nhờ đó, dịch vụ có thể tiếp cận lượng lớn thiết bị đang lưu hành mà không phải chờ các nhà sản xuất tung ra dòng điện thoại mới.

Sau khi được Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) phê duyệt lần cuối theo hồ sơ SpaceX đã nộp, Starlink Mobile dự kiến triển khai kiến trúc mạng kết hợp chòm vệ tinh truyền tín hiệu trực tiếp tới điện thoại với hạ tầng mặt đất tiên tiến, hướng tới duy trì kết nối liền mạch cho thiết bị ở mọi nơi.

Nền tảng ban đầu của Starlink Mobile là mạng Starlink hiện có của SpaceX. Công ty cho biết hệ thống Internet băng rộng qua vệ tinh của mình đang phục vụ hàng triệu khách hàng tại Mỹ và nhiều thị trường khác. Khi bổ sung phổ tần băng thấp và chòm vệ tinh thế hệ hai, SpaceX kỳ vọng Starlink Mobile có thể trở thành nhà khai thác đầu tiên kết hợp phổ tần vệ tinh với phổ tần mặt đất. Theo định hướng này, người dùng Mỹ có thể sử dụng một mạng Starlink Mobile duy nhất để duy trì kết nối trong nhà, ngoài trời, tại những khu vực thiếu sóng di động và cả những nơi nằm giữa các vùng phủ sóng.

FCC bật đèn xanh cho 15.000 vệ tinh Starlink Mobile thế hệ hai

Cũng trong tuần, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) phê duyệt hồ sơ chòm vệ tinh thế hệ hai (Gen2) của Starlink Mobile, cho phép SpaceX triển khai 15.000 vệ tinh được tối ưu hóa cho phổ tần 2 GHz trên toàn cầu. Theo SpaceX, vệ tinh V2 có băng thông gấp hơn 100 lần thế hệ hiện tại, cho phép cung cấp dịch vụ kết nối tốc độ cao trực tiếp tới các thiết bị di động thông thường mà không cần chỉnh sửa phần cứng, ở bất cứ nơi nào có vùng phủ sóng.

Tên lửa đẩy Super Heavy V3 của SpaceX. Ảnh SpaceX

FCC đồng thời cấp phép sử dụng đầy đủ các dải tần Ka, V, E và W cho đường truyền dẫn ngược (backhaul) của vệ tinh băng rộng Starlink V3. Quyết định này cho phép thế hệ vệ tinh mới phục vụ Starlink Mobile kết nối với hệ thống trạm cổng mặt đất hiện có của Starlink, tận dụng hạ tầng sẵn có để truyền dữ liệu giữa vệ tinh và mạng Internet mặt đất.

SpaceX cảm ơn đội ngũ FCC đã hỗ trợ thúc đẩy kế hoạch mà công ty đánh giá có ý nghĩa quyết định đối với việc phát triển dịch vụ kết nối vệ tinh trực tiếp tới điện thoại của Starlink Mobile. Theo SpaceX, dịch vụ thế hệ mới sẽ giúp người Mỹ duy trì kết nối từ các đô thị đông đúc đến những khu vực nông thôn xa xôi.

Hai thông báo trong cùng tuần cho thấy mô hình nhà mạng Starlink Mobile đang dần định hình. Phổ tần 2 GHz đảm nhiệm dung lượng truyền dữ liệu, băng 800 MHz bổ sung khả năng phủ sóng trong nhà, vệ tinh V2 tăng băng thông, còn vệ tinh V3 tận dụng hệ thống trạm cổng mặt đất hiện có của Starlink.

Tuy nhiên, thương vụ phổ tần 800 MHz vẫn cần FCC phê duyệt lần cuối. SpaceX chưa công bố giá trị giao dịch, bên bán giấy phép, lịch phóng 15.000 vệ tinh hay thời điểm chính thức cung cấp dịch vụ Starlink Mobile cho khách hàng Mỹ. Những thông tin này sẽ quyết định tiến độ hiện thực hóa tham vọng cạnh tranh trực tiếp với các nhà mạng di động truyền thống của SpaceX.