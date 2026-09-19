Suzy gây chú ý với nhan sắc ngoài đời thực, fan thốt lên một câu khiến nhiều người bật cười

Suzy tiếp tục khiến công chúng trầm trồ với diện mạo thanh thoát, nổi bật trong kiểu tóc chải ngược cùng trang phục trắng tinh khôi. Đặc biệt, phản ứng chân thật của một khán giả khi được nhìn thấy Suzy ngoài đời đã khiến không khí tại sự kiện trở nên vui vẻ.

Suzy tiếp tục khiến công chúng trầm trồ với diện mạo thanh thoát, nổi bật.

Cụ thể, mới đây, nữ ca sĩ kiêm diễn viên Suzy tham dự sự kiện khai trương cửa hàng pop-up của một thương hiệu làm đẹp tại Seoul. Xuất hiện tại sự kiện, Suzy lựa chọn trang phục trắng tối giản, kết hợp kiểu tóc được chải gọn ra phía sau. Phần tóc con cũng được tạo kiểu tỉ mỉ, mang đến cho nữ diễn viên vẻ ngoài vừa trong trẻo vừa thanh lịch. Cách trang điểm và phối đồ không cầu kỳ càng làm nổi bật đường nét gương mặt rõ ràng, hài hòa của Suzy.

Nhan sắc của Suzy nhanh chóng trở thành tâm điểm tại sự kiện. Sau khi hoàn thành lịch trình và rời khỏi địa điểm tổ chức, một fan đứng bên ngoài đã không giấu được sự phấn khích khi nhìn thấy nữ diễn viên ngoài đời và thốt lên: “Đẹp thật sự!”. Câu cảm thán này lập tức nhận được những tiếng cười và cái gật đầu đồng tình từ những người có mặt tại hiện trường.

Phản ứng này phần nào cho thấy sức hút của Suzy khi xuất hiện trực tiếp trước công chúng. Không chỉ người hâm mộ, diện mạo nổi bật của nữ diễn viên cũng thu hút sự chú ý của giới truyền thông có mặt tại sự kiện.

Nhan sắc của Suzy nhanh chóng trở thành tâm điểm tại sự kiện.

Trong thời gian tới, Suzy tiếp tục được kỳ vọng tạo nên những màn biến hóa đáng chú ý trên màn ảnh với hai dự án mới là series Disney+ Huyễn Hoặc và series Netflix Harem’s Men.

Huyễn Hoặc được chuyển thể từ webtoon nổi tiếng, lấy bối cảnh Seoul năm 1935. Trong phim, Suzy đảm nhận vai Song Jung Hwa, một người phụ nữ quyến rũ nhưng bí ẩn, suốt hơn nửa thế kỷ không xuất hiện trước thế giới bên ngoài. Phim đã hoàn tất quá trình quay vào tháng 2 và dự kiến lên sóng trong nửa cuối năm nay.

Trong khi đó, Harem’s Men được chuyển thể từ web novel cùng tên. Suzy vào vai Latil, nữ hoàng của Đế quốc Tarium, người đưa các nam sủng vào hậu cung để bảo vệ ngai vàng. Bộ phim thuộc thể loại tình cảm cung đình pha màu sắc giả tưởng, bắt đầu ghi hình từ tháng 5 và dự kiến phát hành vào năm 2027.