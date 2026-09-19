Người mẫu Kim Kardashian được chẩn đoán mắc bệnh liên quan đến thực quản

Người mẫu Kim Kardashian bất ngờ tiết lộ cô được chẩn đoán mắc viêm thực quản, tình trạng liên quan đến cơ quan từng bị căn bệnh ung thư cướp đi người cha Robert Kardashian vào năm 2003.

Thông tin được Kim Kardashian tiết lộ trong trailer mùa 8 của chương trình truyền hình thực tế The Kardashians, được phát hành hôm 18/9. Trong đoạn video, nữ người mẫu xuất hiện tại khu vực chuẩn bị trang điểm, trong lúc các chuyên viên làm tóc cho cô.

Người mẫu Kim Kardashian bất ngờ tiết lộ cô được chẩn đoán mắc viêm thực quản.

“Tôi mắc một chứng bệnh gọi là viêm thực quản”, Kim Kardashian nói. Ngay sau đó, nữ người mẫu xuất hiện trong trang phục bệnh nhân, nằm trên giường bệnh. Một người phía ngoài khung hình hỏi: “Không phải bố cô... ông ấy cũng qua đời vì căn bệnh đó sao?”. Kim Kardashian đáp: “Đúng vậy”.

Kris Jenner - mẹ của Kim Kardashian sau đó xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn riêng với biểu cảm xúc động. Bà nói: “Tôi không thể... điều đó khiến tôi muốn khóc”.

Nữ người mẫu xuất hiện trong trang phục bệnh nhân, nằm trên giường bệnh.

Cha của Kim Kardashian - luật sư Robert Kardashian qua đời vì ung thư thực quản ở tuổi 59 vào năm 2003. Ông được chẩn đoán mắc bệnh chỉ khoảng 8 tuần trước khi qua đời. Tuy nhiên, theo Mayo Clinic, phần lớn trường hợp ung thư thực quản không được xác định rõ là có liên quan đến một gene di truyền trong gia đình.

Robert Kardashian từng được gia đình tưởng nhớ thông qua một trung tâm chăm sóc sức khỏe chuyên về thực quản tại UCLA. Năm 2019, Kim Kardashian thông báo về việc thành lập Robert G. Kardashian Center for Esophageal Health tại trường đại học này.

“Tôi rất tự hào thông báo Trung tâm Robert G. Kardashian về sức khỏe thực quản được thành lập tại UCLA”, Kim Kardashian viết trên X vào thời điểm đó. Nữ người mẫu cũng bày tỏ mong muốn các gia đình có thêm thông tin về căn bệnh, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của sức khỏe và việc phòng ngừa.

Tiết lộ mới của Kim Kardashian được đưa ra khoảng một năm sau khi cô từng chia sẻ về một vấn đề sức khỏe khác. Trong mùa trước của The Kardashians, nữ người mẫu cho biết các bác sĩ phát hiện một túi phình nhỏ trong não khi cô thực hiện kiểm tra MRI.

Tiết lộ mới của Kim Kardashian được đưa ra khoảng một năm sau khi cô từng chia sẻ về một vấn đề sức khỏe khác.

Kim Kardashian khi đó được các bác sĩ cho biết chứng phình động mạch có thể liên quan đến căng thẳng. Nữ doanh nhân cũng đặt câu hỏi về nguyên nhân khiến tình trạng này xuất hiện.

Trong chương trình, Kim Kardashian từng nhắc đến những áp lực mà cô trải qua trong cuộc hôn nhân nhiều biến động với Kanye West. Cặp đôi có 4 người con và hoàn tất thủ tục ly hôn vào năm 2022.

Đến tháng 10 năm ngoái, Kim Kardashian cập nhật tình hình sức khỏe trong chương trình Good Morning America. Cô cho biết đã thực hiện thêm nhiều lần chụp não tại Cedars-Sinai Medical Center cùng đội ngũ y tế. Kim Kardashian khi đó trấn an người hâm mộ: “Mọi chuyện rồi sẽ ổn”.