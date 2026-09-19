Người có ảnh chế nổi tiếng toàn cầu ra sao sau 10 năm?

Kayode Ewumi nổi tiếng toàn cầu với biểu cảm hài hước. Ảnh cắt từ clip.

Hành động chỉ tay vào đầu như đang suy tính, miệng nở nụ cười đắc chí của nam diễn viên người Anh Kayode Ewumi khi thủ vai Reece Simpson (nickname Roll Safe) trong loạt phim online Hood Documentary (2016) trở thành nguồn cảm hứng cho dân mạng yêu thích ảnh chế Roll Safe.

Hình ảnh thường được đăng kèm chú thích hài hước, diễn tả việc đưa ra quyết định sai lầm hay suy tính ngớ ngẩn nào đó như: "Bạn sẽ không suy sụp nếu không kiểm tra tài khoản ngân hàng", "Bạn sẽ không bị ai lừa dối cho tới khi bắt đầu dính đến chuyện yêu đương".

Khoảng 10 năm sau khi hình ảnh này lan khắp mạng xã hội, cuộc sống của Ewumi đã thay đổi đáng kể. Anh chuyển đến Ghana, trở thành mục sư, kết hôn, có con và tiếp tục làm việc trong lĩnh vực giải trí theo cách khác. Năm nay, anh trở lại màn ảnh với một vai diễn mới.

Ít người nhận ra ngoài đời

Năm 2026, Ewumi xuất hiện trong loạt phim Welcome to Borovia với vai Sokolov. Đây là một trong những lần gần đây anh trở lại với công việc diễn xuất sau thời gian dành nhiều thời gian cho viết kịch bản và sản xuất, theo Ladbible.

Tuy nhiên, cuộc sống hiện tại của Ewumi không chỉ xoay quanh phim ảnh. Sau khi dự án Enterprice kết thúc, anh chuyển đến Ghana để làm công việc truyền giáo cho nhà thờ First Love.

Ewumi theo học tại Anagkazo Bible and Ministry Training Centre (ABMTC) ở Mampong, sau đó trở thành mục sư với tên gọi Pastor K tại First Love Church. Anh kết hôn và có một con.

"Không ai thực sự biết về cuộc sống trước đây của tôi. Họ chỉ biết tôi là Pastor K. Họ hoàn toàn không biết gì cả", Ewumi chia sẻ.

Ngoại hình của nam diễn viên cũng thay đổi so với thời điểm đóng Roll Safe. Anh tăng cân, lúc để râu, lúc cạo sạch. Điều này khiến những người từng biết đến hình ảnh trên mạng càng khó nhận ra anh ngoài đời.

"Ở châu Phi nóng nên tôi thay đổi cho phù hợp. Không phải vì tôi muốn che giấu điều gì, mà chỉ để cảm thấy thoải mái hơn", anh nói.

Ngoại hình hiện tại của Kayode Ewumi. Ảnh: BuzzFeed UK/YouTube.

Sống ở Ghana, Ewumi vẫn duy trì công việc trong ngành giải trí. Anh thành lập công ty sản xuất riêng, tập trung phát triển các dự án hài và giới thiệu chúng cho những đài, nền tảng truyền hình tại Anh như Channel 4, Netflix và BBC.

Khi một dự án được đặt hàng, Ewumi tham gia viết kịch bản và đôi khi trở lại Anh để làm việc với ê-kíp sản xuất. Năm 2024, nam diễn viên tham gia dự án In Search of a Blessed Life. Đến năm nay, anh tiếp tục xuất hiện với vai Sokolov trong Welcome to Borovia.

Dù vậy, Ewumi không muốn trở lại với Roll Safe. Khi được hỏi bao giờ nhân vật này xuất hiện lần nữa, anh từng trả lời: "Bạn sẽ không bao giờ thấy anh ấy nữa. Hãy xem Enterprice, bạn sẽ cười nhiều hơn".

Với nam diễn viên, Roll Safe không phải đích đến trong sự nghiệp mà chỉ là một phần trong hành trình làm nghề. "Tôi không học đại học để trở thành một meme (ảnh chế). Tôi học để kể chuyện, để trở thành một người kể chuyện", anh từng nói.

Phía sau ảnh chế nổi tiếng

Roll Safe xuất hiện lần đầu vào năm 2015, khi Ewumi vẫn đang học ngành Kịch và Sân khấu tại Đại học Coventry. Anh cùng người bạn thời trung học Tyrel Williams bắt đầu làm những video ngắn trên Vine, nền tảng sau đó đóng cửa vào năm 2017.

Ban đầu, cả hai muốn xây dựng một nhân vật lấy cảm hứng từ Ace, vai diễn của Wood Harris trong Paid in Full. Sau đó, ý tưởng phát triển thành Roll Safe, một rapper đường phố tập sự thường khoe khoang và tìm cách tán tỉnh các cô gái.

Ewumi và Williams tiếp tục phát triển nhân vật này thành Hood Documentary, một chương trình hài được BBC đặt sản xuất. Nội dung xoay quanh Roll Safe và những câu chuyện có phần ngớ ngẩn của nhân vật này.

Một phân cảnh trong chương trình đã trở thành hình ảnh làm nên tên tuổi Ewumi. Trong đó, Roll Safe nhếch mép cười rồi chạm ngón tay vào thái dương. Cử chỉ này nhanh chóng được cư dân mạng sử dụng để minh họa cho những suy nghĩ hoặc lập luận tưởng như thông minh nhưng thực chất thiếu logic.

Đến năm 2021, khi Ewumi đang ở Ghana, bạn bè, người thân và những người quen cũ liên tục gửi hình ảnh meme cho anh để hỏi liệu người trong ảnh có phải anh hay không.

Kayode Ewumi hiện sống và làm việc tại Ghana sau khi rời Anh. Ảnh: BBC.

Meme sau đó lan rộng ra ngoài nước Anh. Ewumi cho biết hình ảnh này từng xuất hiện trên các biểu ngữ ở Argentina, được Drake chia sẻ và có thời điểm Elon Musk cũng đăng tải.

Trung bình, mỗi tập Hood Documentary thu hút hơn một triệu lượt xem trên YouTube của BBC. Nhiều người cho rằng Ewumi nên đăng ký bản quyền cho meme, nhưng anh không quá bận tâm về điều đó.

"Tôi chưa bao giờ thấy phiền về chuyện đó. Nếu hình ảnhđó mang đến thêm cơ hội thì quá tốt, nếu không cũng chẳng sao. Nếu nó khiến mọi người vui, đặc biệt trong thời dịch Covid-19, khi cả thế giới trải qua một giai đoạn rất khó khăn, như vậy là đủ", anh nói.

Sau Hood Documentary, Ewumi tiếp tục viết và đóng chính trong Enterprice, loạt phim hài của BBC Three ra mắt năm 2018. Bộ phim kể về hai người đàn ông da màu tìm cách xây dựng công việc kinh doanh tại London.

Dù không tiếp tục gắn bó với Roll Safe, Ewumi vẫn thừa nhận hình ảnh này đôi khi giúp anh mở ra những cơ hội trong công việc.

"Khi liên hệ với những người mới, chẳng hạn nhà sản xuất hay lãnh đạo của Netflix, tôi chỉ cần nói: 'Tôi là anh chàng trong meme đó'. Họ lập tức hiểu", anh kể.