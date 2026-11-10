Ronaldo làm phim hài

Theo Deadline, Stuntnuts là tác phẩm mở màn từ sự thỏa thuận hợp tác giữa nhà sản xuất lừng danh Matthew Vaughn (đứng sau Kick-Ass, Kingsman) và Cristiano Ronaldo thông qua liên doanh sản xuất phim truyền hình, điện ảnh UR MARV. Đây cũng là dự án đánh dấu lần đầu tiên siêu sao bóng đá thử sức ở vai trò sản xuất phim.

Tác phẩm do Damien Walters làm đạo diễn. Anh là chuyên gia dàn dựng cảnh mạo hiểm từng giành giải thưởng với Skyfall, đồng thời tham gia các bom tấn như Jurassic World: Dominion, Doctor Strange 2 hay loạt phim Kingsman.

Cristiano Ronaldo thử sức với vai trò sản xuất phim. Ảnh: Reuters.

Nội dung Stuntnuts xoay quanh câu chuyện của hai diễn viên đóng thế tài năng. Họ nhận công việc dàn dựng cảnh quay cho một dự án Hollywood ngân sách lớn nhằm kiếm tiền cứu phòng tập của cộng đồng. Tuy nhiên, buổi quay phim nhanh chóng biến thành thảm họa bởi những pha mạo hiểm ngày càng nguy hiểm cùng sự đối đầu gay gắt giữa hai nam chính.

Điểm nhấn thu hút của tác phẩm nằm ở sự xuất hiện của Chris Hemsworth và Sam Rockwell. Cả hai sẽ thủ vai những phiên bản hư cấu đầy hài hước của chính họ trên màn ảnh. Tờ Deadline cũng xác nhận ngôi sao của loạt phim Jason Bourne - tài tử Matt Damon - sẽ góp mặt với một vai khách mời đặc biệt.

Đảm nhận dàn nhân vật chính là các diễn viên mạo hiểm kỳ cựu ngoài đời thực: Bobby Holland Hanton (diễn viên đóng thế của Chris Hemsworth), Greg Townley (đóng thế cho Tom Holland trong Spider-Man), Paul Lowe (Game of Thrones) và Haruka Oshima (No Time to Die).

Hình ảnh tại phim trường Stuntnuts. Ảnh: UR MARV.

Chuyện phim còn tái hiện những góc khuất đầy hiểm nguy của nghề diễn viên đóng thế. Trong quá trình bấm máy thực tế, diễn viên mạo hiểm Greg Townley từng ngã từ tháp nước và gãy lưng nghiêm trọng, khiến đoàn phim phải hoãn quay nhiều tháng. Tai nạn này sau đó đã được đưa trực tiếp vào kịch bản để tôn vinh những góc khuất và sự hy sinh thầm lặng của các diễn viên mạo hiểm tại Hollywood.

Stuntnuts sẽ có buổi chiếu đầu tiên giới thiệu tới các nhà phát hành tại Chợ phim Mỹ (AFM) thông qua đơn vị phát hành Legendary 193 của Patrick Wachsberger.

Về phía Ronaldo, vào ngày 5/11, siêu sao bóng đá tuyên bố chia tay tuyển Bồ Đào Nha sau 23 năm cống hiến. Anh khép lại hành trình quốc tế với hàng loạt dấu ấn lịch sử. Trong 234 lần ra sân, tiền đạo sinh năm 1985 ghi 146 bàn thắng, thực hiện 45 pha kiến tạo và giành ba danh hiệu lớn, gồm hai chức vô địch UEFA Nations League cùng EURO.