Miss Multicultural Vietnam 2027: Khi sắc đẹp mang sứ mệnh quảng bá văn hóa Việt

Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 Nguyễn Trần Hà Linh tại họp báo. (Ảnh: BTC)

Sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 19-24/1/2027, cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027 (Miss Multicultural Vietnam 2027) hướng tới tìm kiếm những phụ nữ hội tụ nhan sắc, trí tuệ, đạo đức và bản lĩnh, có kiến thức, tình yêu đối với văn hóa dân tộc. Nhan sắc đăng quang sẽ đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2027, dự kiến tổ chức vào tháng 6/2027, tại Việt Nam.

Đề cao hiểu biết và tình yêu văn hóa

Theo Ban tổ chức, Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027 hướng tới tôn vinh người phụ nữ không chỉ có vẻ đẹp hình thể mà còn có kiến thức văn hóa, kỹ năng, bản lĩnh sân khấu và tư duy hội nhập. Mỗi thí sinh được kỳ vọng trở thành một người kể chuyện văn hóa bằng trải nghiệm, hiểu biết và tình yêu quê hương, góp phần đưa những giá trị Việt Nam đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ và bạn bè quốc tế.

Trưởng Ban tổ chức, Trưởng Ban giám khảo, Hoa hậu Phan Kim Oanh cho biết: “Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027 sẽ có nhiều điểm mới, được đầu tư bài bản hơn về format, nội dung và chất lượng tổ chức. Cuộc thi không chỉ chú trọng yếu tố hình thể mà còn đề cao kiến thức văn hóa, bản lĩnh sân khấu, kỹ năng và tư duy hội nhập quốc tế của thí sinh."

Văn hóa sẽ được lồng ghép trong nhiều hoạt động, từ trang phục dân tộc, áo dài đến nghệ thuật truyền thống và trải nghiệm di sản, lịch sử, du lịch. Bà Phan Kim Oanh nhấn mạnh: “Trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi, các yếu tố văn hóa sẽ được lồng ghép thông qua nhiều nội dung, từ trang phục dân tộc, áo dài đến nghệ thuật truyền thống, cũng như các hoạt động trải nghiệm về di sản, lịch sử và du lịch. Đặc biệt, điểm mới nổi bật của cuộc thi năm 2027 là phần thi trang phục dân tộc, nhằm thể hiện nét đẹp trang phục của 54 dân tộc anh em.”

Cuộc thi dành cho nữ công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc trong và ngoài nước, từ 17 đến 35 tuổi, chiều cao từ 1,63m, tốt nghiệp THPT trở lên. Thí sinh chưa từng đăng ký kết hôn hoặc đã ly hôn, có thể đã có con; người từng phẫu thuật thẩm mỹ cũng được tham gia.

Theo kế hoạch công bố tại họp báo diễn ra chiều ngày 10/11, vòng sơ tuyển cuộc thi sẽ diễn ra ngày 19/1/2027 tại Hà Nội, lựa chọn 30 thí sinh vào bán kết. Ngày 23/1, các thí sinh tranh tài tại vòng bán kết với các phần thi trang phục dân tộc, dạ hội, áo tắm và tài năng. Đêm chung kết tổ chức ngày 24/1 tại Nhà hát Hồ Gươm, số 40 Hàng Bài, phường Cửa Nam, Hà Nội; các thí sinh trình diễn trang phục dân tộc, dạ hội, áo tắm và tham gia thi ứng xử.

Cuộc thi trao danh hiệu Hoa hậu, 4 Á hậu cùng 7 giải phụ gồm Người đẹp tri thức, Người đẹp hình thể, Người đẹp tài năng, Người đẹp trình diễn, Người đẹp trang phục dân tộc, Người đẹp gương mặt khả ái và Người đẹp truyền thông.

Lan tỏa văn hóa Việt ra thế giới

Hoa hậu đăng quang sẽ đại diện Việt Nam tại Miss Multicultural World 2027, dự kiến diễn ra vào tháng 6/2027 tại Việt Nam với sự tham gia của thí sinh từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây cũng là cơ hội để những giá trị văn hóa Việt Nam được giới thiệu trong không gian giao lưu quốc tế, thông qua hình ảnh và hoạt động của người đẹp đại diện.

Tại mùa giải 2027, Ban chuyên đề An ninh Thủ đô là đơn vị đồng hành, bảo trợ truyền thông cho cuộc thi. Phó Trưởng Ban chuyên đề An ninh Thủ đô, thành viên Ban giám khảo, nhà báo Đỗ Trần Quân chia sẻ: “Với trách nhiệm của người làm báo, chúng tôi luôn hướng tới việc tôn vinh những giá trị văn hóa của Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung. Việc đồng hành với cuộc thi trước hết là trách nhiệm của một cơ quan báo chí Thủ đô. Đồng thời, chúng tôi mong muốn cùng Ban tổ chức tìm ra người xứng đáng với danh hiệu cao nhất. Đó không đơn thuần là một danh xưng về nhan sắc mà còn phải đi kèm vai trò của một người truyền cảm hứng, có sức ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng.”

Với định hướng lấy văn hóa làm trọng tâm, Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với người đăng quang: danh hiệu sắc đẹp cần đi cùng hiểu biết, trách nhiệm và khả năng lan tỏa những giá trị của đất nước. Sức thuyết phục của cuộc thi vì thế không chỉ nằm ở sân khấu hay kết quả trao giải, mà còn ở cách các thí sinh thể hiện sự am hiểu và trân trọng văn hóa Việt Nam./.

Họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027. (Ảnh: BTC)