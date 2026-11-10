Bồ Đào Nha phát hiện tài năng mới sau Ronaldo

Rodrigo Mora nổi lên như một trong những tài năng trẻ đáng chú ý của bóng đá Bồ Đào Nha sau khi Ronaldo chia tay đội tuyển.

Khi được hỏi có muốn nhận chiếc áo số 7 của Cristiano Ronaldo hay không, Rodrigo Mora bật cười rồi lắc đầu. Tiền vệ Roma nói trách nhiệm ấy quá lớn, còn số 86 hiện tại đã phù hợp với mình. Mora muốn chứng tỏ năng lực trước khi nghĩ đến chuyện kế thừa ai.

Ngày 5/11, Ronaldo tuyên bố khép lại sự nghiệp quốc tế sau 234 trận, 146 bàn thắng và hơn 23 năm khoác áo Bồ Đào Nha. Chỉ một ngày sau, HLV Jorge Jesus công bố danh sách tập trung cho hai trận Nations League gặp Đan Mạch và Xứ Wales, trong đó có Mora. Cầu thủ trẻ lập tức được nhắc tới như gương mặt của thế hệ kế tiếp.

Mora từng được Roberto Martinez gọi lên tuyển vào năm 2025, cùng đội giành Nations League nhưng chưa ra sân. Lần này, anh trở lại với phong độ đủ sức cạnh tranh vị trí.

Từ ghế dự bị Porto đến điểm sáng của Roma

Trước khi sang Italy, Mora có mùa 2024/25 ấn tượng tại Porto, ghi 12 bàn và kiến tạo 4 lần sau 40 trận trên mọi đấu trường. Anh từng ra mắt bóng đá chuyên nghiệp khi mới 15 tuổi 255 ngày, một kỷ lục tại Bồ Đào Nha.

Bước ngoặt đến ở mùa tiếp theo. Dưới thời Francesco Farioli, Mora thi đấu 44 trận nhưng chỉ đá chính 19 lần, trung bình 42,2 phút mỗi trận. Thành tích giảm còn 5 bàn và 2 kiến tạo. Theo La Gazzetta dello Sport, Farioli ưu tiên Gabri Veiga và thường kéo Mora xuống đá tiền vệ trung tâm, xa khu vực anh có thể tạo khác biệt.

Mora ghi 4 bàn sau 9 trận Serie A mùa 2026/27, góp phần giúp Roma cạnh tranh ở nhóm đầu bảng xếp hạng.

Roma nhìn thấy cơ hội. Tháng 8, đội bóng thủ đô trả 25 triệu euro để đưa Mora về Italy. Porto giữ quyền hưởng 50% phí bán lại, còn Roma có thể trả thêm 25 triệu euro để xóa điều khoản ấy.

Gian Piero Gasperini không mua Mora để yêu cầu anh làm mọi việc ở giữa sân. Trong hệ thống 3-4-2-1, ông bố trí cầu thủ trẻ hoạt động phía sau trung phong Donyell Malen, thường kết hợp cùng Matias Soulé. Mora có nhiều cơ hội nhận bóng giữa các tuyến rồi tiếp cận vòng cấm.

Trước trận gặp Sassuolo ngày 7/11, Mora đã ghi bàn trước Cagliari và Udinese. Phút 58, anh nhận đường chuyền của Malen, xử lý một nhịp rồi dứt điểm chéo góc, ấn định chiến thắng 3-0. Anh được khán giả vỗ tay khi rời sân.

Sau 9 trận Serie A, Mora có 4 bàn trong khoảng 399 phút, tương đương gần một bàn mỗi 90 phút. Tại Champions League, anh có 2 kiến tạo sau 4 trận. Trước Manchester United ở Old Trafford, Mora kiến tạo cho Soulé và tham gia pha bóng dẫn đến quả phạt đền. Khi anh bị thay ra sau hiệp một, sức tấn công của Roma giảm rõ rệt, theo nhận xét của The Guardian.

Gasperini từng khen Mora là tài năng đặc biệt, bởi mỗi lần cầu thủ này chạm bóng đều có thể tạo ra một tình huống đáng xem. Tuy nhiên, HLV Roma vẫn thận trọng trong việc sử dụng cầu thủ 19 tuổi. Roma hiện ghi 31 bàn sau 11 vòng Serie A và đứng thứ ba với 27 điểm, kém Lazio đầu bảng 2 điểm.

Không cần trở thành Ronaldo thứ hai

Cách đây hơn một năm, khi lần đầu triệu tập Mora, cựu HLV Bồ Đào Nha Roberto Martinez dự báo cầu thủ này có thể để lại dấu ấn trong cả một giai đoạn của bóng đá nước nhà. Ông khen khả năng tạo khác biệt của Mora, song nhắc cầu thủ trẻ vẫn cần được hỗ trợ.

HLV Jorge Jesus có nhận định tương tự khi giải thích quyết định gọi Mora trở lại. Ông đánh giá tiền vệ Roma tham gia tích cực vào các pha tấn công, biết ghi bàn và kiến tạo. Theo Jesus, Mora có thể chơi phía sau trung phong, ở khu vực Joao Felix từng đảm nhiệm, dù hai người có đặc điểm kỹ thuật khác nhau.

Rodrigo Mora được triệu tập trở lại tuyển Bồ Đào Nha sau những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Roma.

Nhìn vào cách chơi, so sánh Mora với Ronaldo không thật sự hợp lý. Ronaldo nổi tiếng nhờ tốc độ, sức bật, khả năng di chuyển và dứt điểm, sau đó phát triển thành một trong những tay săn bàn vĩ đại nhất. Mora chỉ cao khoảng 1,68 m, nổi bật ở những pha xoay trở hẹp, nhận bóng giữa các tuyến và thực hiện đường chuyền cuối cùng. Anh không phải người thay thế trực tiếp số bàn thắng của Ronaldo.

The Guardian nhận xét sự kết hợp giữa Mora, Soulé và Malen mang tới cho Roma một hàng công biến hóa, đến mức sự trở lại của Paulo Dybala cũng đặt ra bài toán lựa chọn cho Gasperini. Mora đang tự giành chỗ đứng ở Serie A.

Về phần mình, Mora nói được chia sẻ phòng thay đồ với Ronaldo là niềm may mắn, đồng thời nhắc tới sự biết ơn của Bồ Đào Nha dành cho đàn anh. Anh không muốn chiếc áo số 7. Trước mắt, Mora cần duy trì phong độ tại Roma và tận dụng cơ hội nếu được Jorge Jesus cho ra mắt đội tuyển.

Bồ Đào Nha đã có Ronaldo suốt hơn hai thập kỷ, nhưng không thể xây dựng tương lai chỉ bằng việc tìm một người giống anh. Với Mora, điều đáng chờ đợi không phải chiếc áo anh sẽ mặc, mà là cách tài năng ấy trưởng thành khi được chơi đúng vị trí và được trao đủ niềm tin.