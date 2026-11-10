Vì sao Gấp Ánh Trăng đuối sức thấy rõ so với Vụng Trộm Không Thể Giấu?

Ba cuốn truyện Vụng Trộm Không Thể Giấu, Khó Dỗ Dành và Gấp Ánh Trăng cùng tác giả Trúc Dĩ, chung bối cảnh thành phố Nam Vu, các nhân vật cũng có quen biết với nhau nên được gọi là Nam Vu tam bộ khúc. Ba câu chuyện ngôn tình lần lượt được dựng thành phim, trong đó Vụng Trộm Không Thể Giấu thành công rực rỡ, Khó Dỗ Dành cũng đạt kết quả tốt nên Gấp Ánh Trăng được chờ đợi không kém.

Gấp Ánh Trăng chưa bùng nổ như kỳ vọng

Nhưng tiếc rằng bộ phim có Lâm Nhất, Lư Dục Hiểu đóng chính đang bị khán giả thờ ơ. Lượng người xem trong 3 ngày đầu phát sóng không cao, thậm chí ngày thứ 3, còn giảm nhẹ so với ngày trước đó chứng tỏ câu chuyện không đủ sức hút để giữ chân người xem.

Kịch bản có phần cũ kỹ, sáo mòn

Trong khi phim ngôn tình đang phải thay đổi để tạo ra mới mẻ như Đầu Xuân Tươi Sáng thì Gấp Ánh Trăng vẫn chung thủy với mô típ quen thuộc. Hai người từng là bạn học phổ thông, một người thầm dành tình cảm cho người kia để rồi nhiều năm sau gặp lại mới chính thức hẹn hò. Nhưng mối quan hệ gặp trở ngại, chia tay rồi lại theo đuổi nhau… Công thức nhà gái thầm thích nhà trai, sau đó rời đi rồi nhà trai lại chinh phục nhà gái đã xuất hiện ở nhiều phim nên biên kịch Gấp Ánh Trăng cần đưa vào nhiều tình tiết mới mẻ, nhưng tiếc rằng không có.

Lâm Nhất, Lư Dục Hiểu đều chưa phải bảo chứng rating

Dàn diễn viên cũng bị xem là điểm trừ của phim. Cả Lâm Nhất và Lư Dục Hiểu đều chưa phải là bảo chứng rating, đủ sức gánh phim hoặc có lượng khán giả ổn định. Nhất là Lư Dục Hiểu bị phàn nàn là chưa thể hiện đúng tính cách nhân vật. Vân Ly tuy nhút nhát, hướng nội, trầm lặng nhưng cũng rất mạnh mẽ, quyết tâm gì là sẽ nỗ lực thực hiện. Nhưng Lư Dục Hiểu lại chỉ thấy biểu cảm một màu, khẩu hình cũng chưa đẹp càng khiến khán giả thấy cô thiếu sức hút hơn Triệu Lộ Tư của Vụng Trộm Không Thể Giấu, Chương Nhược Nam của Khó Dỗ Dành.