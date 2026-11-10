Dự án điện ảnh của Trần Bảo Sơn quy tụ dàn diễn viên nhiều thế hệ: Từ NSƯT Hoàng Hải đến Doãn Quốc Đam

Mới đây, ê-kíp "Trên con đường mới" tiếp tục hé lộ những thông tin về dự án, đặc biệt là dàn diễn viên nhiều thế hệ góp mặt trong bộ phim, từ những nghệ sĩ kỳ cựu, "gai góc" của dòng phim hành động Việt đến các gương mặt trẻ lần đầu thử sức với điện ảnh.

NSƯT Hoàng Hải ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm truyền hình như Cảnh Sát Hình Sự, Đường Đời và Độc Đạo. Trong khi đó, Huỳnh Kiến An được biết đến với những vai diễn cá tính, gai góc và giàu sức nặng tâm lý.

Doãn Quốc Đam là gương mặt quen thuộc qua các phim Người Phán Xử, Quỳnh Búp Bê, Mê Cung, Độc Đạo và Truy Tìm Long Diên Hương. Khả năng hóa thân vào nhiều dạng nhân vật giúp nam diễn viên tạo được dấu ấn riêng trên màn ảnh.

Quang Sự cũng là cái tên đáng chú ý, từng tham gia các dự án điện ảnh như Bụi Đời Chợ Lớn, Để Mai Tính 2 và nhiều phim truyền hình. Sự hội tụ của NSƯT Hoàng Hải, Doãn Quốc Đam và Quang Sự mang đến những màu sắc diễn xuất khác nhau cho bộ phim.

Bên cạnh đó, Kore Hải Anh, Nguyễn Sỹ Hậu và Anthony Hoàng góp mặt trong các tuyến nhân vật, góp phần mở rộng thế giới câu chuyện và những mối quan hệ xoay quanh Trung.

Theo định hướng của đạo diễn, mỗi nhân vật đều có câu chuyện, động cơ và mối liên hệ riêng với nhân vật trung tâm. Những mâu thuẫn từ quá khứ, lợi ích và lựa chọn cá nhân dần dẫn đến các cuộc đối đầu. Vì vậy, những cảnh hành động không đơn thuần nhằm tạo hiệu ứng thị giác mà còn phải có lý do và ý nghĩa trong diễn biến câu chuyện.

Bên cạnh dàn diễn viên nam, Trên Con Đường Mới còn có sự góp mặt của những gương mặt nữ đáng chú ý. Juliet Bảo Ngọc, từng tham gia Tro Tàn Rực Rỡ và Mang Mẹ Đi Bỏ, đảm nhận vai Mai – em gái của Trung (Trần Bảo Sơn). Trong khi đó, Lâm Bích Tuyền (Á hậu 3 Miss Grand Vietnam 2024) và Paris Bảo Nhi (Top 5 Miss Universe Vietnam 2024) lần đầu thử sức với điện ảnh, mang đến những màu sắc mới cho tuyến nhân vật nữ.

Việc lựa chọn dàn diễn viên với những xuất phát điểm khác nhau cũng thể hiện quan điểm của Trần Bảo Sơn trong quá trình thực hiện bộ phim. Bên cạnh các nghệ sĩ giàu kinh nghiệm, anh muốn trao cơ hội cho những diễn viên trẻ và nhân tố mới, miễn là họ thực sự phù hợp với nhân vật. “Tôi dành nhiều thời gian để tìm kiếm những gương mặt phù hợp với nhân vật. Tôi chọn các bạn vì độ hợp vai chứ không phải vì tên tuổi”, Trần Bảo Sơn chia sẻ.

Với Trên Con Đường Mới, anh kỳ vọng sự kết hợp giữa các thế hệ diễn viên sẽ mang đến những cảm xúc chân thật, các nhân vật đáng nhớ và một câu chuyện gần gũi với đông đảo khán giả.

Trần Bảo Sơn: “Tôi muốn đem những điều hay nhất lên màn ảnh rộng với Trên Con Đường Mới”

Lần đầu đảm nhận vai trò đạo diễn, Trần Bảo Sơn dành gần hai năm cùng đội ngũ biên kịch hoàn thiện kịch bản, đồng thời trực tiếp làm việc với họa sĩ storyboard để xây dựng ngôn ngữ hình ảnh cho bộ phim.

Đáng chú ý, hệ thống storyboard (bảng phân cảnh) và shot list được chuẩn bị chi tiết cho từng phân cảnh, từ bố cục, vị trí nhân vật, góc máy, cỡ cảnh đến chuyển động máy và thiết bị ghi hình. Sự chuẩn bị này giúp ê-kíp hình dung phương án thực hiện ngay từ giai đoạn tiền kỳ, đặc biệt với những cảnh hành động phức tạp.

Tuy nhiên, storyboard không phải khuôn mẫu cứng nhắc mà là cơ sở để đạo diễn và các cộng sự thống nhất cách kể chuyện, truyền tải cảm xúc, đồng thời linh hoạt điều chỉnh trong quá trình quay. Qua những hình ảnh hậu trường, Trần Bảo Sơn thường xuyên trao đổi với diễn viên, tổ quay phim và đội ngũ hành động để tìm ra cách thể hiện phù hợp cho từng cảnh.

Kinh nghiệm diễn xuất nhiều năm cũng giúp anh thấu hiểu tâm lý người diễn viên. Thay vì chỉ chú trọng động tác hay góc máy, nam đạo diễn quan tâm đến hoàn cảnh, động cơ và cảm xúc của nhân vật. “Từng là một diễn viên nên tôi hiểu và sẽ cố gắng giúp các bạn lột tả được hết khả năng trên màn ảnh rộng”, anh chia sẻ.

Với Trần Bảo Sơn, những cảnh hành động không chỉ cần ấn tượng về kỹ thuật và hình ảnh mà còn phải có cảm xúc, phục vụ diễn biến câu chuyện. “Tôi muốn đem những điều hay nhất lên màn ảnh rộng với Trên Con Đường Mới”, nam đạo diễn khẳng định.

Xoay quanh Trung (Trần Bảo Sơn), bộ phim khai thác thế giới đầy cám dỗ của cờ bạc trực tuyến, nơi tiền bạc và quyền lực có thể chi phối số phận con người. Đan xen những cuộc đối đầu là câu chuyện về tình anh em, tình yêu và khát vọng trở về quê hương, tìm lại cội nguồn. Mỗi nhân vật đều có những khát vọng, mâu thuẫn và lựa chọn riêng trước những giằng co giữa tình thân, tình yêu và tham vọng.