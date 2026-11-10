Jennie san bằng kỷ lục K-pop của Rosé

Jennie (BLACKPINK) đã vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Mỹ với ca khúc Dracula, sản phẩm hợp tác cùng ban nhạc psychedelic rock người Úc Tame Impala, qua đó san bằng thứ hạng cao nhất từng đạt được bởi một nữ nghệ sĩ solo K-pop trên bảng xếp hạng này.

Theo bản xem trước bảng xếp hạng của Billboard công bố vào ngày 9/11 (giờ địa phương), ca khúc Dracula đã tăng hai bậc so với tuần trước để vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Hot 100 (tuần ngày 14/11), vượt qua thành tích cao nhất trước đó là vị trí thứ năm. Với kết quả này, Jennie và Rosé cùng nắm giữ kỷ lục về thứ hạng cao nhất trên Hot 100 đối với một nữ nghệ sĩ solo K-pop. Trước đó, Rosé cũng từng đạt vị trí thứ ba với ca khúc APT. (hợp tác cùng Bruno Mars) vào tháng Hai năm ngoái.

Halloween đóng vai trò quan trọng trong sự gia tăng này. Từ ngày 30/10 đến ngày 5/11, ca khúc Dracula đạt 9,4 triệu lượt phát trực tuyến tại Mỹ, tăng 31% so với tuần trước đó. Theo công ty dữ liệu âm nhạc Luminate, chỉ riêng trong ngày Halloween, bài hát đã thu hút 2,8 triệu lượt phát trực tuyến chính thức theo yêu cầu tại Mỹ, con số này cao hơn gần 40% so với kỷ lục theo ngày trước đó (khoảng 2 triệu lượt), vốn được thiết lập vào ngày 6/4 khi bản phối lại của Jennie trở nên phổ biến trên TikTok. Trên bảng xếp hạng Radio Songs, bảng xếp hạng phản ánh lượng khán giả nghe qua đài phát thanh, Dracula tiếp tục giữ vị trí số 1 trong tuần thứ tám liên tiếp.

Dracula được Tame Impala phát hành lần đầu dưới dạng đĩa đơn vào tháng Chín năm ngoái và góp mặt trong album dài thứ năm của nhóm, Deadbeat, vào tháng Mười cùng năm. Bản phối lại (remix) với sự góp giọng của Jennie đã ra mắt vào ngày 6/2, và tên của Jennie cũng chính thức được ghi nhận trong bài hát kể từ bảng xếp hạng ngày 4/4.

Tính từ thời điểm ca khúc gốc lần đầu tiên lọt vào bảng xếp hạng, Dracula đã mất 58 tuần để tiến vào top 3 của Hot 100. Đây là hành trình leo lên top 3 lâu nhất trong lịch sử bảng xếp hạng này, phá vỡ kỷ lục 51 tuần trước đó do ca khúc Heat Waves của nhóm Glass Animals thiết lập.

Tuần này, ca khúc Choosin' Texas của nữ ca sĩ nhạc đồng quê Ella Langley đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Hot 100, trong khi Thriller của Michael Jackson nhảy vọt lên vị trí thứ 2 nhờ hiệu ứng Halloween.

Trong khi đó, Jennie, người bắt đầu sự nghiệp solo với đĩa đơn đầu tay SOLO vào ngày 12/11/2018 sẽ kỷ niệm 8 năm ngày ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo vào ngày 12/11 tới.