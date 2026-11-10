Ca sĩ Thương Thảo ra mắt album đầu tay 'Nỗi nhớ lăn tròn'

Album "Nỗi nhớ lăn tròn" mở ra cuộc gặp gỡ giữa giọng ca trẻ Thương Thảo với thế giới âm nhạc giàu cảm xúc của nhà thơ, nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh. (Ảnh: nhân vật cung cấp)

Thương Thảo tốt nghiệp Khoa Thanh nhạc, Trường đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Theo nữ ca sĩ, quá trình học tập, rèn luyện tại đây không chỉ giúp cô xây dựng nền tảng chuyên môn, ý thức kỷ luật và sự kiên trì, mà còn bồi đắp sự tự tin, bản lĩnh sân khấu cùng những trải nghiệm quý báu trên con đường hoạt động nghệ thuật.

Album “Nỗi nhớ lăn tròn” mang đến 8 ca khúc của nhà thơ, nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh, bao gồm “Sắc yêu thương”, “Mùa mất nhau”, “Nép vào thinh không”, “Nỗi nhớ chơi vơi”, “Hồn gió”, “Nỗi nhớ lăn tròn”, “Nắng về đồng xanh” và “Hà Nội mùa yêu”. Mỗi ca khúc mang một sắc thái riêng, cùng tạo nên không gian âm nhạc xoay quanh tình yêu, nỗi nhớ, những rung động trong tâm hồn và tình cảm dành cho quê hương, đất nước.

Trong đó, “Sắc yêu thương” là một trong những sáng tác đầu tiên Thương Thảo lựa chọn thu âm và thực hiện video âm nhạc (MV), mở đầu cho mối duyên âm nhạc giữa cô và nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh. “Mùa mất nhau” gợi những day dứt khi tình yêu đi qua, để lại những khoảng trống và hoài niệm. “Nép vào thinh không”, phổ nhạc từ bài thơ “Vỡ cùng hy vọng” gây ấn tượng bởi ca từ giàu hình ảnh, ngôn ngữ giàu tính gợi và giai điệu sâu lắng.

Mỗi ca khúc trong album "Nỗi nhớ lăn tròn" mang đến một sắc màu cảm xúc riêng. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Trong khi “Nỗi nhớ chơi vơi” là lời tự sự về tâm trạng của người phụ nữ yêu hết mình, nhưng phải đối diện với sự im lặng, những cảm xúc không rõ ràng từ người mình yêu. Với “Hồn gió”, cảm xúc tình yêu được thể hiện qua hình ảnh một tâm hồn tan vỡ, hóa thành ngọn gió miên man đi tìm những thương nhớ cũ.

Còn ca khúc chủ đề “Nỗi nhớ lăn tròn” lại mang đến câu chuyện riêng. Đây là một trong những bài thơ tình được Ngọc Lê Ninh sáng tác thời sinh viên những năm 1980. Năm 2026, tác giả phổ nhạc tác phẩm, đưa những cảm xúc từng gắn với một thời tuổi trẻ trở lại trong diện mạo âm nhạc mới.

Nếu những ca khúc trên chủ yếu khai thác thế giới nội tâm và những cung bậc tình yêu, thì “Nắng về đồng xanh” lại mang đến sắc thái tươi sáng hơn, gợi không gian thiên nhiên và tình yêu cuộc sống. Còn “Hà Nội mùa yêu” là khúc hát dành cho Thủ đô, với những hình ảnh thân thuộc như gió sông Hồng, hàng cây, mái ngói thâm nâu, Hồ Gươm và những con phố lên đèn, nơi tình yêu đôi lứa hòa quyện với tình yêu thành phố, tạo nên bức tranh Hà Nội vừa rạng rỡ, vừa dịu dàng, lắng sâu.

Nhà thơ, nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Thương Thảo cho biết, cô đến với âm nhạc của Ngọc Lê Ninh qua sự kết nối của những người đồng nghiệp. Trước khi ra mắt album, cô từng giới thiệu một số ca khúc của Ngọc Lê Ninh. Càng tiếp cận, tìm hiểu các sáng tác của ông, cô càng cảm nhận được chiều sâu trong ca từ, những tầng nghĩa văn học và tình cảm chân thành được gửi gắm trong từng tác phẩm.

Với album “Nỗi nhớ lăn tròn”, Thương Thảo mong muốn xây dựng hình ảnh một ca sĩ theo đuổi dòng nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng, giàu tính tự sự, chú trọng sự chân thật trong cách thể hiện và khả năng chạm đến cảm xúc người nghe. Nữ ca sĩ cũng xác định sẽ tiếp tục học hỏi, tìm kiếm bản sắc riêng, kiên định với con đường nghệ thuật thay vì chạy theo những trào lưu nhất thời.

Album đầu tay không chỉ là sản phẩm đánh dấu bước trưởng thành của Thương Thảo mà còn là dịp giới thiệu rộng rãi hơn những sáng tác giàu chất thơ của nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh. Qua giọng hát của một nghệ sĩ trẻ, những câu chuyện tình yêu, nỗi nhớ và tình cảm với quê hương, đất nước tiếp tục được chuyển tải đến công chúng bằng một diện mạo mới.

Nhà thơ, nhạc sĩ, Ngọc Lê Ninh tên thật là Lê Ngọc Ninh, là Tiến sĩ khoa học kỹ thuật mỏ, hiện công tác tại Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Ông là hội viên Hội Nhà văn Hà Nội, thành viên Trung tâm Phát triển Nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam. Bên cạnh hoạt động chuyên môn, ông sáng tác nhiều tác phẩm thơ và ca khúc được công chúng biết đến như “Sắc yêu thương”, “Sóng yêu”, “Tình đất phù sa”, “Biển trời quê hương”… Năm 2025, nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh được Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao tặng Bằng khen vì những đóng góp trong sự nghiệp phát triển âm nhạc.