Kim Ji Won tiếp tục thống trị bảng xếp hạng phim truyền hình

Kim Ji Won tiếp tục khẳng định sức hút trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc khi bộ phim Doctor X: Age of the White Mafia ghi nhận màn tăng trưởng rating ấn tượng. Sau giai đoạn sụt giảm vì những tranh cãi liên quan đến nội dung, tác phẩm của đài SBS đã lấy lại đà tăng, duy trì vị trí dẫn đầu các chương trình truyền hình trong năm tuần liên tiếp.

Theo Nielsen Korea, tập 10 phát sóng ngày 7/11 đạt tỷ suất người xem trung bình toàn quốc 17,7%, tăng 2,4 điểm phần trăm so với tập trước. Đáng chú ý, rating cao nhất trong tập chạm 20,2%, đánh dấu lần vượt ngưỡng 20% của bộ phim.

Doctor X do Kim Ji Won đóng chính ghi nhận rating 17,7% ở tập 10, với mức cao nhất chạm 20,2%.

Không chỉ dẫn đầu khung giờ phát sóng, Doctor X còn giữ vị trí số một trong bảng xếp hạng các chương trình truyền hình trên tất cả các kênh tại Hàn Quốc suốt năm tuần liên tiếp. Ở nhóm khán giả từ 20 đến 49 tuổi, tác phẩm cũng đạt rating trung bình 7,2%, với mức cao nhất 8%.

Thành tích này tiếp tục đưa Kim Ji Won trở thành tâm điểm chú ý. Trong phim, nữ diễn viên đảm nhận vai Gye Su Jeong, một bác sĩ phẫu thuật tài năng nhưng có tính cách lạnh lùng, thường xuyên đối đầu với những người nắm quyền lực tại bệnh viện. Nhân vật không chỉ phải xử lý các ca bệnh nguy hiểm mà còn tìm cách bảo vệ bệnh nhân trước những quyết định bị chi phối bởi lợi ích cá nhân.

Kim Ji Won gây chú ý khi hóa thân thành Gye Su Jeong, nữ bác sĩ phẫu thuật tài năng nhưng có tính cách lạnh lùng trong Doctor X.

Ra mắt vào tháng 10, Doctor X nhanh chóng tạo được sức hút khi tập đầu tiên đạt rating 11,4%. Con số tăng lên 14,9% ở tập hai và đạt 19,5% tại tập sáu, đưa bộ phim đến rất gần cột mốc 20% chỉ sau ba tuần phát sóng.

Tuy nhiên, hành trình của tác phẩm không hoàn toàn thuận lợi. Một bộ phận giới y khoa Hàn Quốc từng lên tiếng phản đối cách phim khắc họa nhân viên và môi trường bệnh viện. Bên cạnh đó, nội dung liên quan đến Phong trào Dân chủ hóa ngày 18/5 cũng gây tranh cãi, thậm chí xuất hiện kiến nghị yêu cầu SBS ngừng phát sóng bộ phim.

Trong thời gian này, rating giảm xuống 16,5% ở tập bảy, tiếp tục lùi về 15,6% ở tập tám và 15,3% ở tập chín. Dù vậy, diễn biến kịch tính ở tập 10 đã giúp tác phẩm ghi nhận mức phục hồi rõ rệt.

Dù đạt thành tích rating ấn tượng, Doctor X từng vướng tranh cãi về cách xây dựng nội dung và hình ảnh ngành y.

Điểm nhấn của tập phim là ca phẫu thuật đặc biệt dành cho bệnh nhi ung thư tám tuổi Lee Hyun Ah. Để cứu sống cô bé, Gye Su Jeong đề xuất phương pháp đưa nhiều cơ quan ra ngoài cơ thể nhằm loại bỏ khối u trước khi ghép trở lại. Đây là tình huống được xây dựng với độ khó và rủi ro cao, khiến nhiều bác sĩ trong phim phản đối.

Khi ca phẫu thuật đứng trước nguy cơ thất bại vì thiếu nhân lực, các đồng nghiệp lần lượt quyết định tham gia. Tám bác sĩ cùng hợp sức thực hiện cuộc phẫu thuật và cuối cùng cứu được bệnh nhi. Những phân cảnh căng thẳng trong phòng mổ trở thành điểm nhấn cảm xúc của tập phim.

Sau ca phẫu thuật thành công, nhân vật của Kim Ji Won tiếp tục đối mặt với những âm mưu và áp lực quyền lực tại bệnh viện.

Đặc biệt, Kim Ji Won được chú ý nhờ cách thể hiện sự thay đổi trong tâm lý nhân vật. Từ một bác sĩ quen hành động độc lập, Gye Su Jeong lần đầu hạ mình nhờ đồng nghiệp giúp đỡ. Ánh mắt, giọng nói và những biểu cảm phía sau khẩu trang cho thấy một con người dần học cách tin tưởng người khác nhưng vẫn giữ quyết tâm bảo vệ bệnh nhân.

Tuy nhiên, thành công của ca phẫu thuật không giúp nhân vật thoát khỏi sóng gió. Gye Su Jeong tiếp tục bị những người có quyền lực trong bệnh viện gây sức ép và nhận thông báo chấm dứt hợp đồng. Sự xuất hiện của nhân vật bí ẩn Kim Seung Hyo ở cuối tập càng khiến tình tiết trở nên khó lường.

Theo SBS, vai diễn của Kim Ji Won đang bước vào giai đoạn quan trọng khi Doctor X chỉ còn hai tập trước khi khép lại. Tập 11 dự kiến phát sóng vào ngày 13/11, trong khi khán giả chờ đợi lời giải cho những bí mật còn bỏ ngỏ.

Doctor X duy trì sức hút trên màn ảnh Hàn Quốc khi chỉ còn hai tập trước khi chính thức khép lại.

Từ màn ra mắt đầy triển vọng đến những tranh cãi và sự phục hồi về lượng người xem, Doctor X đã trải qua nhiều biến động chỉ trong năm tuần. Với rating cao nhất đạt 20,2%, bộ phim tiếp tục cho thấy sức hút của dòng phim y khoa Hàn Quốc, đồng thời góp thêm một dấu ấn đáng chú ý vào sự nghiệp diễn xuất của Kim Ji Won.