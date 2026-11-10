RESCENE liên tiếp thông báo 'tin vui'

RESCENE sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc riêng tại Seoul vào tháng Hai năm tới, với sự đồng hành của Coupang Play. Đây là tin vui tiếp nối ngay sau khi mini album thứ tư của nhóm, PULSE, đạt doanh số hơn 600.000 bản trong tuần đầu phát hành.

RESCENE gần đây đã bắt đầu các hoạt động quảng bá cho album mới. Nhóm đã phát hành mini album thứ 4 mang tên PULSE vào ngày 3/11, cùng với ca khúc chủ đề With. Đây là album đầu tiên bao gồm các ca khúc mới của nhóm kể từ khi LOVE ATTACK bất ngờ quay trở lại các bảng xếp hạng âm nhạc trong năm nay.

Album đã đạt doanh số 602.688 bản trong tuần đầu tiên, thiết lập kỷ lục cá nhân mới về doanh số tuần đầu và giúp RESCENE chính thức gia nhập hàng ngũ nghệ sĩ đạt doanh số nửa triệu bản kể từ khi ra mắt. Ca khúc chủ đề With cũng đã vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng 'TOP 100' của Melon, đồng thời đứng đầu các bảng xếp hạng thời gian thực trên Bugs và Genie Music.

Trước đó, những tấm băng rôn xuất hiện tại thành phố Geoje đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Trên băng rôn có dòng chữ: "Hãy cùng chờ đón thông tin vào ngày 11/11 từ RESCENE – đại sứ của thành phố Geoje", kèm theo logo của RESCENE và nền tảng phát trực tuyến Coupang Play đặt cạnh nhau ở phía dưới. Một tấm băng rôn tương tự cũng được tìm thấy trên bức tường bên ngoài trung tâm phân phối nông thủy sản Geoje. Dù các băng rôn không tiết lộ cụ thể nội dung là gì, điều này đã dấy lên nhiều suy đoán từ người hâm mộ, nhưng hóa ra đó chính là thông tin về buổi hòa nhạc riêng của nhóm.

Geoje mang ý nghĩa đặc biệt đối với RESCENE. Đây là quê hương của một thành viên trong nhóm, đồng thời cũng là nơi khởi nguồn của câu cửa miệng "Geoje yaho", yếu tố góp phần làm tăng độ phổ biến của nhóm trong năm nay. RESCENE đã được bổ nhiệm làm đại sứ danh dự của thành phố Geoje vào tháng Năm, và đến tháng Chín, Hội đồng thành phố Geoje đã thông qua nghị quyết trao quyền công dân danh dự cho tất cả các thành viên.

RESCENE cũng đã thiết lập mối quan hệ với Coupang Play thông qua việc biểu diễn tại chương trình giữa hiệp trong khuôn khổ sự kiện 2026 Coupang Play Series, trận đấu giữa Manchester City và Atletico Madrid, diễn ra tại Sân vận động World Cup Seoul, vào tháng Tám vừa qua.