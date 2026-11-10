Nam ca sĩ Mỹ qua đời ở tuổi 22 sau tai nạn kinh hoàng, bài đăng cuối cùng khiến người hâm mộ xót xa

Nam ca sĩ nhạc đồng quê người Mỹ CJ Beach vừa qua đời ở tuổi 22 sau một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại bang Florida. Sự ra đi đột ngột của nam nghệ sĩ khiến gia đình, đồng nghiệp và người hâm mộ bàng hoàng, tiếc thương.

Theo Pagesix đưa tin ngày 10/11, chiếc ô tô do CJ Beach điều khiển bất ngờ chệch khỏi đường rồi đâm liên tiếp vào nhiều gốc cây. Thời điểm xảy ra tai nạn, nam ca sĩ không thắt dây an toàn và tử vong ngay tại hiện trường.

Sau khi con trai qua đời, bố của CJ Beach đã đăng tải bài viết tưởng niệm trên trang cá nhân, đồng thời gửi lời cảm ơn đến những người đã dành tình cảm và sự yêu mến cho nam ca sĩ.

“Xin được trân trọng tất cả những tình cảm và sự yêu thương vô bờ bến mà các bạn đã dành cho con trai tôi. Tôi biết thằng bé được rất nhiều khán giả yêu mến và nhớ thương. Tôi đã xem những bài đăng cùng hình ảnh và video của mọi người về thằng bé, thực sự tôi cũng rất đau lòng”, ông chia sẻ.

Bên cạnh đó, bố của nam ca sĩ kêu gọi cơ quan chức năng sớm lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng và biển cảnh báo tại đoạn đường xảy ra tai nạn, nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra những vụ việc tương tự.

Thông tin CJ Beach qua đời cũng khiến cộng đồng người hâm mộ và giới âm nhạc địa phương đau buồn. Nhiều người đã đăng tải những lời chia buồn, hình ảnh và video kỷ niệm về nam nghệ sĩ trên các diễn đàn trực tuyến.

Đài phát thanh X101.5 Tallahassee cũng đăng bài tưởng nhớ CJ Beach trên Facebook. Đơn vị này bày tỏ sự bàng hoàng trước sự ra đi của một trong những nghệ sĩ trẻ tài năng tại Tallahassee, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình, bạn bè và cộng đồng âm nhạc địa phương.

Đáng chú ý, chỉ vài giờ trước khi tai nạn xảy ra, CJ Beach vẫn biểu diễn tại nhà hàng The Salty Donkey ở Panacea, bang Florida. Trong bài đăng cuối cùng trên Instagram vào ngày 3/11, nam ca sĩ chia sẻ video vừa chơi guitar vừa trình bày ca khúc Cigarettes.

CJ Beach là một nghệ sĩ nhạc đồng quê hoạt động tại thị trường âm nhạc Mỹ. Ngoài biểu diễn, anh còn sáng lập lễ hội âm nhạc Deadman Walking vào năm 2022, với mục tiêu hỗ trợ các nghệ sĩ độc lập và ca sĩ địa phương tại quận Wakulla cùng khu vực Tallahassee.

Lễ hội này quy tụ nhiều dòng nhạc như rock, nhạc đồng quê và new-age, tạo cơ hội để các nghệ sĩ địa phương giới thiệu sản phẩm và tiếp cận khán giả.

Sự ra đi ở tuổi 22 của CJ Beach để lại nhiều tiếc nuối. Khi sự nghiệp vẫn đang trên hành trình phát triển, nam ca sĩ đã phải dừng lại, để lại những dự định và hoài bão còn dang dở.