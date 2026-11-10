Khởi động 'Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027': Tôn vinh nhan sắc gắn với chiều sâu văn hóa

Hoa hậu quốc tế Phan Kim Oanh, Trưởng Ban tổ chức, Trưởng Ban giám khảo cuộc thi

Chiều 10.11, tại Hà Nội, Ban tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027 tổ chức họp báo công bố khởi động mùa giải mới.

Theo Ban tổ chức, Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2027 (Miss Multicultural Vietnam 2027) hướng tới tìm kiếm, tôn vinh những người phụ nữ tài sắc, trí tuệ, đạo đức và bản lĩnh; đồng thời lan tỏa ý thức bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, quảng bá du lịch và nâng cao nhận thức về những vấn đề xã hội như môi trường, quyền phụ nữ.

Thông qua các phần thi và hoạt động đồng hành, thí sinh có cơ hội thể hiện vẻ đẹp hình thể, tài năng, phong thái, kiến thức xã hội cũng như sự am hiểu về văn hóa Việt Nam.

Mỗi người đẹp được kỳ vọng sẽ trở thành một người kể chuyện văn hóa bằng chính trải nghiệm, hiểu biết và tình yêu dành cho quê hương, đất nước, góp phần đưa những giá trị Việt Nam đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ và bạn bè quốc tế.

Hoa hậu quốc tế Phan Kim Oanh, Trưởng Ban tổ chức, Trưởng Ban giám khảo cuộc thi nhấn mạnh, mục tiêu của cuộc thi không chỉ là tôn vinh vẻ đẹp ngoại hình mà còn đề cao trí tuệ, đạo đức, bản lĩnh và tình yêu văn hóa Việt Nam ở mỗi thí sinh.

Hoa hậu Phan Kim Oanh bên NSND Vương Duy Biên, NSND Trần Nhượng và NSƯT Tiến Quang

Đáng chú ý, hội đồng giám khảo vòng chung kết có sự tham gia của 3 NSND: NSND Vương Duy Biên, NSND Trần Nhượng, NSND Nguyễn Hải và NSƯT Tiến Quang (nghệ danh Quang Tèo).

Lý giải về việc mời các nghệ sĩ có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật tham gia chấm thi, Hoa hậu Phan Kim Oanh cho biết, đây đều là những nghệ sĩ gạo cội, có chuyên môn và kinh nghiệm, có khả năng đánh giá thí sinh ở các khía cạnh biểu diễn, phong thái và khả năng thể hiện trên sân khấu.

NSND Trần Nhượng cho rằng, bên cạnh sắc đẹp và tâm hồn, chiều sâu văn hóa là một trong những giá trị cần được đề cao tại cuộc thi.

Là những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, các thành viên Ban giám khảo sẽ có góc nhìn chuyên môn để tìm ra gương mặt xứng đáng với tên gọi và tiêu chí mà cuộc thi hướng tới.

Ban Chuyên đề An ninh Thủ đô và Phan Oanh media ký kết hợp tác truyền thông

Một trong những giải thưởng phụ đáng chú ý của cuộc thi là danh hiệu “Người đẹp tri thức”. Theo Hoa hậu Phan Kim Oanh, trong quá trình diễn ra cuộc thi, Ban tổ chức sẽ tổ chức một buổi phỏng vấn kín, tại đó thí sinh trả lời các câu hỏi liên quan đến văn hóa và nội dung cuộc thi.

Căn cứ vào phần thể hiện, Ban giám khảo sẽ đánh giá và lựa chọn người xứng đáng với danh hiệu này.

Tại mùa giải năm 2027, Ban Chuyên đề An ninh Thủ đô là đơn vị đồng hành, bảo trợ truyền thông. Nhà báo Đỗ Trần Quân, Phó Trưởng Ban Chuyên đề An ninh Thủ đô, thành viên Ban giám khảo cho biết, việc đồng hành với cuộc thi trước hết là trách nhiệm của một cơ quan báo chí Thủ đô trong việc tôn vinh những giá trị văn hóa của Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung.

Hoa hậu Phan Kim Oanh chụp ảnh lưu niệm cùng nhiều người đẹp trong nước và quốc tế dự buổi họp báo

Nhà báo Đỗ Trần Quân cũng bày tỏ mong muốn cùng Ban tổ chức tìm ra người xứng đáng với danh hiệu cao nhất, không chỉ nổi bật về nhan sắc mà còn có khả năng truyền cảm hứng, tạo ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng.

Cuộc thi dành cho nữ công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc trong nước hoặc ở nước ngoài, có vẻ đẹp hài hòa (chấp nhận thí sinh đã qua phẫu thuật thẩm mỹ).

Thí sinh dự thi trong độ tuổi từ 17-35, cao từ 1m63 trở lên, tốt nghiệp THPT trở lên; chưa từng đăng ký kết hôn hoặc đã ly hôn, chưa có con hoặc đã có con.

Các trường hợp có tiền án, tiền sự hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự không được đăng ký dự thi. Thí sinh nếu bị phát hiện gian dối hoặc không đáp ứng các điều kiện dự thi trong quá trình tham gia, kể cả khi đã đoạt giải, sẽ bị loại hoặc thu hồi giải thưởng.

Theo kế hoạch, vòng sơ tuyển sẽ diễn ra tại Hà Nội ngày 19.1.2027. Ban tổ chức lựa chọn 30 thí sinh nổi bật bước vào vòng bán kết, dự kiến tổ chức ngày 23.1.2027 tại Làng Văn hóa và ẩm thực Nắng Sông Hồng (Hà Nội).

Tại vòng bán kết, các thí sinh sẽ trải qua 4 phần thi: trình diễn trang phục dân tộc, trang phục dạ hội, áo tắm và thi tài năng.

Đêm chung kết dự kiến diễn ra ngày 24.1.2027 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), với 4 phần thi gồm trình diễn trang phục dân tộc, trang phục dạ hội, áo tắm và thi ứng xử.

Giải thưởng Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2027 bao gồm 1 Hoa hậu và 4 Á hậu và các giải phụ: Người đẹp tri thức (Best Intellectual); Người đẹp có hình thể đẹp nhất (Best Body); Người đẹp tài năng nhất (Best Talent); Người đẹp trình diễn hay nhất (Best Catwalk); Người đẹp có trang phục dân tộc đẹp nhất (Best National Costume); Người đẹp có gương mặt khả ái (Best Face); Người đẹp truyền thông (Best Media).

Ban tổ chức và các thành viên Ban giám khảo mùa giải 2027

Đặc biệt, cuộc thi sẽ tuyển chọn đại diện chính thức của Việt Nam tham dự Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2027 (Miss Multicultural World 2027), dự kiến tổ chức vào tháng 6.2027 tại Việt Nam, với sự tham gia của các đại diện đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.