Hot girl Hà thành lấy chồng rapper đình đám, sinh 2 con vẫn đẹp như 'gái son', diện bikini khoe đường cong khiến dân tình trầm trồ

Lai Thanh Huyền, còn được biết đến với biệt danh Mít, là một trong những hot girl Hà thành từng được nhiều người yêu thích trên mạng xã hội. Sau khi kết hôn với rapper Rhymastic, cô dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình nhưng vẫn thu hút sự quan tâm nhờ ngoại hình trẻ trung và phong cách thời trang gợi cảm.

Mới đây, Thanh Huyền chia sẻ loạt hình ảnh tại phòng tập, khoe vóc dáng săn chắc trong trang phục thể thao ôm sát. Người đẹp cho biết sau 4 tháng sinh con gái thứ hai, cô đã trở lại mức cân nặng trước khi mang thai, đồng thời cải thiện khối lượng cơ bắp nhờ tập luyện đều đặn.

Trước đó, khi mới sinh con hơn 3 tháng, bà xã Rhymastic cũng từng đăng tải những bức ảnh diện bikini, khoe vòng eo thon gọn và đường cong quyến rũ. Hình ảnh của cô nhận được nhiều lời khen từ người theo dõi, nhất là khi người đẹp vừa trải qua lần sinh nở thứ hai.

Không thuê người trông trẻ, bà xã Rhymastic vẫn dành thời gian tập luyện

Dù nhanh chóng lấy lại vóc dáng, Thanh Huyền khẳng định thành quả hiện tại không đến từ việc sở hữu cơ địa dễ giảm cân. Cô thừa nhận những buổi tập sau sinh rất mệt mỏi, đòi hỏi sự kiên trì và quyết tâm.

Hiện tại, người đẹp là mẹ toàn thời gian và không thuê người trông trẻ. Bên cạnh việc chăm sóc hai con, cô cố gắng duy trì hai buổi tập mỗi tuần cùng huấn luyện viên cá nhân. Vào những ngày còn lại, Thanh Huyền thường dành khoảng 30–45 phút đi bộ trên máy với độ dốc để tăng cường vận động.

Những hôm quá bận rộn, cô có thể chỉ tập được khoảng 15 phút nhưng vẫn cố gắng duy trì thói quen. Theo Thanh Huyền, việc chăm sóc con nhỏ cũng khiến cô vận động nhiều hơn trong sinh hoạt hằng ngày.

Về ăn uống, bà xã Rhymastic cho biết bản thân mới chỉ giảm lượng tinh bột chứ chưa thực hiện chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt. Cô vẫn cho phép mình thưởng thức những món yêu thích, thậm chí có những buổi tối uống trà sữa. Người đẹp nhấn mạnh việc lấy lại vóc dáng là kết quả của cả quá trình tập luyện chứ không phải thay đổi chỉ sau một thời gian ngắn.

Trong thời gian mang thai, Thanh Huyền cũng duy trì vận động phù hợp và thường xuyên chia sẻ những hình ảnh năng động. Tuy nhiên, tốc độ phục hồi sau sinh ở mỗi phụ nữ không giống nhau, phụ thuộc vào sức khỏe, quá trình sinh nở và điều kiện chăm sóc. Việc tập luyện cần được điều chỉnh theo khả năng của từng người, tránh đặt áp lực phải nhanh chóng trở lại cân nặng cũ.

Từng là hot girl nổi tiếng

Lai Thanh Huyền sinh năm 1996 tại Hà Nội, được biết đến từ thời còn học THPT Việt Đức nhờ gương mặt xinh xắn và phong cách thời trang nổi bật. Cô từng hoạt động trong lĩnh vực người mẫu ảnh, chụp lookbook trước khi theo học khoa Khách sạn - Du lịch của Trường Đại học Thương mại.

Năm 2016, Thanh Huyền bắt đầu hẹn hò với Rhymastic khi cô mới 20 tuổi. Trong thời gian yêu nhau, người đẹp được biết đến là nguồn cảm hứng trong một số sáng tác của nam rapper. Sau khoảng ba năm gắn bó, cặp đôi kết hôn vào năm 2019 và đón con trai đầu lòng, tên thân mật Ma Bư, năm 2020. Đến tháng 6/2026, vợ chồng Rhymastic chào đón con gái, tên thân mật Ma Di, hoàn thiện tổ ấm bốn thành viên.

Sau khi có thêm con, Thanh Huyền chủ yếu dành thời gian chăm sóc gia đình. Những hình ảnh cô chia sẻ cho thấy cuộc sống bận rộn của bà mẹ hai con, từ việc chăm sóc các bé đến tranh thủ thời gian tập luyện để giữ gìn sức khỏe và vóc dáng.

Ở tuổi 30, Thanh Huyền vẫn duy trì vẻ ngoài trẻ trung, phong cách thời trang hiện đại và sự tự tin khi xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, điều cô muốn nhấn mạnh không chỉ là thành quả về ngoại hình mà còn là nỗ lực duy trì việc chăm sóc bản thân trong những tháng đầu làm mẹ lần thứ hai.