Sự kết hợp kỳ diệu giữa Ren Meguro và Jun Ikeido trở thành một ngoại lệ

Đài TV Asahi thông báo sẽ phát sóng một bộ phim truyền hình hoàn toàn nguyên bản trong khung giờ phim tối thứ Năm, vào tháng 4/2027, với sự tham gia của nam chính Ren Meguro (nhóm Snow Man) và kịch bản gốc do chính tác giả Jun Ikeido đảm nhận. Đây là một dự án quy mô cực lớn, mang tính khác biệt đối với đài này, khi thông tin ban đầu được công bố trước thời điểm phát sóng khoảng nửa năm.

"Hodonaku, Owakare desu", với sự tham gia của Minami Hamabe và Ren Meguro đã nhận được đề cử ở 7 hạng mục tại 'Giải thưởng Điện ảnh Hochi'. Đây là giải thưởng điện ảnh thường niên uy tín của Nhật Bản, được sáng lập và trao tặng bởi tờ nhật báo Hochi Shimbun từ năm 1976.

Meguro đã nhận được đánh giá cao nhờ lối diễn xuất tinh tế trong các bộ phim truyền hình tạo nên hiện tượng xã hội như "silent" (2022/Fuji TV) và "Umi no Hajimari" (2024/Fuji TV). Năm nay, anh cũng góp mặt trong mùa 2 của loạt phim "SHOGUN", hoàn thành quá trình quay phim kéo dài tại Canada. Sau khi trải nghiệm thử thách vươn ra thế giới và đạt được sự tiến bộ vượt bậc, anh sẽ lần đầu tiên đảm nhận vai chính trong một bộ phim truyền hình phát sóng vào khung giờ vàng trên cùng đài này.

Trong khi đó, tác giả nguyên tác của bộ phim truyền hình mà Ren Meguro sẽ đóng chính là tác giả của hàng loạt tiểu thuyết ăn khách đã được chuyển thể thành phim truyền hình, Jun Ikeido. Hiện tại, các thông tin chi tiết về tác phẩm, từ tiêu đề, vai diễn cho đến dàn diễn viên tham gia, vẫn chưa được công bố. Những thông tin mới sẽ dần dần được tiết lộ trong thời gian tới.

Yumiko Miwa (Nhà sản xuất điều hành tại TV Asahi) chia sẻ: "Chúng tôi đã ấp ủ dự án này cùng tác giả Jun Ikeido từ vài năm trước, và giờ đây, chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng, Meguro Ren, người mà cả ê kíp đều tha thiết mong muốn được hợp tác sẽ góp mặt trong tác phẩm. Cuối cùng, một sự kết hợp kỳ diệu đã trở thành hiện thực. Đây là một câu chuyện độc nhất vô nhị, chỉ có thể được tạo nên bởi chính hai cá nhân này. Chúng tôi đang nỗ lực chuẩn bị để mang đến một tác phẩm vượt xa sự mong đợi của quý vị".