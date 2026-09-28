Khám phá Sơn Trà, đừng quên những cung đường cần lưu ý

Đến bán đảo Sơn Trà, đừng vượt biển cấm!

Bán đảo Sơn Trà là một trong những điểm đến yêu thích của người dân và du khách khi đến Đà Nẵng, đặc biệt phù hợp với các hoạt động đi bộ, đạp xe, tham quan, ngắm cảnh.

Tuy nhiên, địa hình nhiều đoạn dốc, cua và khuất tầm nhìn khiến việc di chuyển trên các tuyến đường tại đây tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu người tham gia giao thông chủ quan.

Du khách tham quan bán đảo Sơn Trà

Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã đưa ra khuyến cáo nhằm nâng cao ý thức, bảo đảm an toàn cho người dân và du khách trong quá trình tham quan, trải nghiệm tại bán đảo.

Theo đó, đối với người đi bộ, cần đi sát mép đường, không đi dàn hàng ngang hoặc đi giữa lòng đường. Khi sang đường, cần quan sát kỹ cả hai chiều và chỉ qua đường khi bảo đảm an toàn.

Đặc biệt, cần lưu ý các phương tiện như xe đạp, xe máy có thể di chuyển nhanh từ phía sau hoặc xuất hiện bất ngờ tại các đoạn dốc, cua.

Ban Quản lý cũng khuyến cáo du khách không vừa đi vừa sử dụng điện thoại, đeo tai nghe hoặc thiếu tập trung khi đang di chuyển trên đường.

Với những người dừng lại chụp ảnh, quay video, check-in, cần lựa chọn vị trí an toàn, đứng tại khu vực được phép dừng, đỗ; tuyệt đối không đứng giữa lòng đường hoặc bất ngờ bước xuống lòng đường để chụp ảnh.

Bán đảo Sơn Trà là một trong những điểm đến hấp dẫn du khách khi đến Đà Nẵng

Đối với người đi xe đạp, việc kiểm soát tốc độ, nhất là khi đổ dốc, được đặc biệt lưu ý. Người điều khiển cần chủ động giảm tốc tại các đoạn cua, khuất tầm nhìn hoặc khu vực có đông người; đồng thời quan sát phía trước và hai bên đường để kịp thời xử lý khi có người đi bộ, phương tiện hoặc chướng ngại vật xuất hiện.

Các hành vi phóng nhanh, vượt ẩu, buông tay lái hoặc thực hiện những động tác khiến người điều khiển mất khả năng kiểm soát xe cũng cần được tránh để bảo đảm an toàn cho bản thân và những người cùng tham gia giao thông.

Bán đảo Sơn Trà không chỉ là điểm đến nổi bật của Đà Nẵng với cảnh quan thiên nhiên đặc sắc mà còn là không gian được nhiều người lựa chọn để vận động, khám phá và ngắm cảnh. Vì vậy, việc tuân thủ các nguyên tắc an toàn, tôn trọng không gian chung sẽ góp phần xây dựng hình ảnh Sơn Trà xanh, đẹp và an toàn.

Tham quan có ý thức, tuân thủ quy định, trải nghiệm an toàn là cách mỗi người góp phần giữ gìn bán đảo Sơn Trà trở thành điểm đến thân thiện, văn minh đối với cộng đồng và du khách.