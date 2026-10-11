Real Madrid khó cứu nổi Vinicius

Vinicius Jr để lại hình ảnh xấu xí

Rạng sáng 11/10, Real Madrid nhọc nhằn đánh bại Villarreal với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Yan Diomande. Theo ghi nhận trong biên bản trận đấu của trọng tài Díaz de Mera, Vinícius bị truất quyền thi đấu ở phút 73 do hành vi bạo lực với đối thủ.

AS dẫn lời trọng tài Díaz de Mera: "Vinícius bị đuổi khỏi sân vì hành vi kéo tóc đối phương khi bóng đang trong cuộc, không ở trong tình huống tranh chấp giữa hai người".

Pha phạm lỗi này diễn ra ngay trong tình huống Vinícius đưa bóng vào lưới. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài quyết định không công nhận bàn thắng của tiền đạo người Brazil và lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp.

Không dừng lại ở pha phạm lỗi, trọng tài Díaz de Mera tiếp tục ghi nhận hành vi phản ứng vượt mức cho phép của Vinícius ngay trên sân: "Ở phút 73 của trận đấu, khi trận đấu đang tạm dừng, Vinícius sau khi bị đuổi khỏi sân, cầu thủ tiếp tục phản ứng quyết định của tôi bằng tiếng hét lớn, tiến về phía vị trí của tôi với thái độ hung hăng, buộc các đồng đội phải giữ lại".

Vinicius sẽ phải nhận án treo giò nặng.

Với những chi tiết được trọng tài ghi nhận trong biên bản trận đấu, bao gồm cả hành vi phạm lỗi lẫn phản ứng hung hăng sau khi nhận thẻ, Vinícius Júnior phải đối mặt với án phạt treo giò ít nhất từ 2 đến 3 trận từ Ban kỷ luật.

Thậm chí, mọi thứ có thể nặng hơn với chân sút người Brazil. Theo El Pais, Real Madrid chắc chắn sẽ kháng cáo nhưng với những gì được ghi nhận trong biên bản, khả năng Vinícius thoát án là không thể xảy ra.

Như vậy, Vinícius gần như chắc chắn vắng mặt trong trận đấu gặp Sevilla ở vòng tiếp theo, đồng thời bỏ lỡ trận đại chiến El Clásico gặp Barcelona vào ngày 26/10.