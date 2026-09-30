Hà Nội quy định hạn chế xây dựng công trình, nhà ở tại khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai

Đối tượng áp dụng các quy định tại Quyết định số 132/2026/QĐ-UBND là các hộ gia đình, cá nhân sử dụng công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của mình; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai trong quá trình xây dựng, quản lý, vận hành và sử dụng công trình, nhà ở.

Nguyên tắc thực hiện là tuân thủ các quy định của Luật Phòng, chống thiên tai và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành; đảm bảo công khai, minh bạch, kịp thời, phù hợp; đảm bảo hài hòa lợi ích của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Hà Nội sẽ hạn chế xây dựng nhà ở tại những khu vực có nguy cơ ảnh hưởng thiên tai. Ảnh: Thuỳ Nam.

Các quy định cũng cần được thực hiện thường xuyên, liên tục trong cả ba giai đoạn trước, trong và sau khi xảy ra thiên tai; đảm bảo phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể của thành phố Hà Nội và phân vùng rủi ro thiên tai theo địa bàn (nếu có).

Các quy định cũng được áp dụng cho tất cả các hoạt động trong quá trình xây dựng, quản lý, vận hành và sử dụng công trình, nhà ở nhằm bảo đảm an toàn về người, công trình và tài sản, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, không làm gia tăng hoặc phát sinh rủi ro thiên tai.

Việc bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai được thành phố khuyến khích áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật, các hướng dẫn, khuyến cáo của cơ quan chuyên môn về bảo đảm an toàn công trình, nhà ở phải tính toán, xem xét các yếu tố bất lợi, ảnh hưởng, tác động của từng loại hình thiên tai, sự cố có thể xảy ra.

Hạn chế bố trí, xây dựng công trình, nhà ở tại khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai; nhất là các loại hình thiên tai như lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất, động đất.

UBND thành phố cũng quy định việc dừng thi công và triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho công trình, nhà ở khi có cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2 trở lên. Phương án thiết kế, kết cấu, vật liệu và biện pháp thi công phải được tính toán đảm bảo phù hợp, an toàn khi xảy ra lũ, ngập lụt dài ngày.

Đối với khu vực thường xuyên xảy ra bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, mưa đá, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất, động đất, thành phố yêu cầu phương án thiết kế, kết cấu, vật liệu và biện pháp thi công phải được tính toán đảm bảo phù hợp, an toàn trước mưa, gió, rung lắc, tác động của thiên tai và phải được kiểm tra, gia cố khi thiên tai xảy ra…