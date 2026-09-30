An Biên thực hiện đạt, vượt 21/24 chỉ tiêu nghị quyết

Thường trực Đảng ủy xã An Biên chủ trì hội nghị.

Chiều 30/9, Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Biên tổ chức hội nghị mở rộng sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ quý III, 9 tháng của năm 2026.

Kết quả đến nay, Đảng bộ xã An Biên đạt và vượt 21/24 chỉ tiêu nghị quyết; công tác xây dựng Đảng được tập trung, kết nạp 36 đảng viên mới, đạt 94,73% nghị quyết. Cấp ủy đã triển khai 12 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 55 tổ chức và 9 đảng viên; công tác kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tăng cường.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc cụ thể hóa nghị quyết ở một số cấp ủy chưa kịp thời; chất lượng tiếp thu nghị quyết của một bộ phận đảng viên chưa sâu; hiệu quả chuyển đổi số chưa đồng đều, kỹ năng số của một bộ phận người dân còn hạn chế.

Quý IV/2026, xã tập trung rà soát các chỉ tiêu chưa đạt, củng cố tổ chức Đảng sau sắp xếp, nâng chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên; chăm lo an sinh xã hội, giải quyết việc làm, bảo đảm an ninh trật tự và kịp thời giải quyết phản ánh, kiến nghị chính đáng của nhân dân.