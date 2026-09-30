An Biên thực hiện đạt, vượt 21/24 chỉ tiêu nghị quyết
Qua 9 tháng năm 2026, Đảng bộ xã An Biên (An Giang) thực hiện đạt và vượt 21/24 chỉ tiêu nghị quyết. Công tác xây dựng Đảng được tập trung thực hiện; xã kết nạp 36 đảng viên mới, đạt 94,73% nghị quyết.
Chiều 30/9, Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Biên tổ chức hội nghị mở rộng sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ quý III, 9 tháng của năm 2026.
Kết quả đến nay, Đảng bộ xã An Biên đạt và vượt 21/24 chỉ tiêu nghị quyết; công tác xây dựng Đảng được tập trung, kết nạp 36 đảng viên mới, đạt 94,73% nghị quyết. Cấp ủy đã triển khai 12 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 55 tổ chức và 9 đảng viên; công tác kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tăng cường.
Bên cạnh kết quả đạt được, việc cụ thể hóa nghị quyết ở một số cấp ủy chưa kịp thời; chất lượng tiếp thu nghị quyết của một bộ phận đảng viên chưa sâu; hiệu quả chuyển đổi số chưa đồng đều, kỹ năng số của một bộ phận người dân còn hạn chế.
Quý IV/2026, xã tập trung rà soát các chỉ tiêu chưa đạt, củng cố tổ chức Đảng sau sắp xếp, nâng chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên; chăm lo an sinh xã hội, giải quyết việc làm, bảo đảm an ninh trật tự và kịp thời giải quyết phản ánh, kiến nghị chính đáng của nhân dân.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/an-bien-thuc-hien-dat-vuot-21-24-chi-tieu-nghi-quyet-a498457.html