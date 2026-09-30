Thăm hỏi và tặng quà hộ dân ảnh hưởng sạt lở cồn Cái Gà

Tuyến đê phụ tại khu vực cồn Cái Gà đã được gia cố hoàn thành đảm bảo ngăn nước triều cường trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi trao quà, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Tuấn Thanh chia sẻ những thiệt hại hoa màu, cây trồng, tài sản của người dân do thiên tai gây ra và đề nghị chính quyền địa phương tập trung nhanh chóng khắc phục thiệt hại, tổ chức các hoạt động hỗ trợ người dân, nhất là việc quan tâm chăm sóc sức khỏe trong điều kiện môi trường ngập úng, gây ẩm thấp tại địa phương.

Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã tặng 30 phần quà, mỗi phần quà 2 triệu đồng cho 30 hộ dân bị ảnh hưởng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Tuấn Thanh chia sẻ khó khăn với người dân khu vực cồn Cái Gà.

Trước đó, Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam xã Chợ Lách đã hỗ trợ các hộ dân các nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo mì, nước… để người dân vượt qua khó khăn.

Theo UBND xã Chợ Lách, rạng sáng ngày 27/9, tại khu vực đầu cồn Cái Gà xảy ra sạt lở tuyến đê chính kết hợp kè rọ đá chiều dài hơn 50m và vỡ tuyến đê dự phòng chiều dài hơn 30m khiến nước tràn vào gây ngập hơn 20 ha vườn cây ăn trái, cây giống, hoa kiểng và 30 hộ dân sinh sống trong khu vực bị ảnh hưởng.

Tặng quà cho người dân khu vực cồn Cái Gà.

Ngay sau sự cố xảy ra, xã Chợ Lách tập trung mọi nguồn lực gia cố đê bao để ngăn nước tràn vào. Hiện nay, tuyến đê bao phụ đã được xây đắp hoàn thành. Riêng tuyến đê bao chính đang được khẩn trương gia cố trong 5-7 ngày sẽ hoàn thành để ngăn triều cường có thể gây sạt lở trong thời gian tới.