Cà Mau: Mưa lớn làm ngập 21.138ha lúa, các ngành chức năng khẩn trương khắc phục

Chiều 30.9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Cà Mau cho biết, đợt mưa lớn kéo dài kết hợp với triều cường trong những ngày qua đã gây ngập úng diện rộng, làm thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn 35 xã, phường của tỉnh.

Mưa kéo dài đã khiến 21.138ha lúa ở Cà Mau bị ngập; trong đó có hơn 120ha lúa bị sập và 218ha lúa thiệt hại

Thống kê ban đầu cho thấy, mưa kéo dài đã khiến 21.138ha lúa bị ngập; trong đó có hơn 120ha lúa bị sập và 218ha lúa thiệt hại hoàn toàn. Mưa cũng làm ngập hơn 833ha nuôi trồng thủy sản; ngập 286ha rau màu và cây ăn trái, trong đó có 143ha rau màu bị thiệt hại.

Toàn tỉnh có 892 căn nhà bị ngập, trong đó 6 căn bị sập hoàn toàn và 2 căn hư hỏng. Một số nơi ghi nhận tình trạng sạt lở xảy ra.

Ước tính thiệt hại ban đầu hơn 548 triệu đồng. Tính lũy kế các đợt thiên tai từ đầu năm 2026 đến nay gây thiệt hại trên địa bàn Cà Mau hơn 32 tỉ đồng. Hiện tại, các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê số liệu thiệt hại.

Phó Chi cục Trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Cà Mau Trương Văn Phương cho hay, thời tiết trong tỉnh có xu hướng tốt dần lên, mưa chủ yếu xuất hiện rải rác vào ban ngày. Do đó, các địa phương khẩn trương khắc phục thiệt hại, nhanh chóng khôi phục sản xuất.

Cụ thể, Trung tâm Quản lý khai thác công trình thủy lợi phối hợp với các xã mở cống tiêu thoát nước khi triều xuống. Đồng thời vận hành các trạm bơm điện vùng ngọt hóa, khơi thông dòng chảy, gia cố bờ bao và tiến hành bơm tát tại vùng bị ngập. Nếu điều kiện thuận lợi, việc tiêu thoát nước cần khoảng 3 ngày để giảm nguy cơ ngập úng.

Lực lượng chức năng xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau hỗ trợ bà con thu hoạch lúa bằng phương pháp thủ công, do lúa bị ngập sâu nên máy móc không tiếp cận được

Chính quyền các xã đang huy động máy cắt, đẩy nhanh thu hoạch lúa hè thu tại các khu vực lúa chín bị ngập; hỗ trợ thu hoạch bằng phương pháp thủ công tại vị trí máy không tiếp cận được; hướng dẫn bà con phơi, sấy, bảo quản và kết nối tiêu thụ.

Các địa phương cũng hỗ trợ những hộ có nhà bị sập, tốc mái di dời tài sản, gia cố tạm thời và ổn định chỗ ở. Tại vị trí sạt lở đất và đường bị ngập thì tổ chức cảnh báo, gia cố tạm, điều tiết giao thông…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử lưu ý, đợt mưa lớn vừa qua diễn biến phức tạp, kéo dài, gây ngập úng, ảnh hưởng đến sản xuất, nhất là lúa hè thu, lúa - tôm, thủy sản, hoa màu, cây ăn trái, chăn nuôi, hạ tầng và đời sống người dân. UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện nhiệm vụ trước mắt và chủ động giải pháp từ nay đến cuối năm.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo đơn vị chuyên môn xác định phương án tiêu thoát nước theo từng ấp, ô thủy lợi, vùng sản xuất và khu vực liên xã để triển khai khẩn trương, phù hợp với điều kiện từng khu vực. Tổ chức vận hành đồng bộ cống, trạm bơm; đồng thời vận động người dân chủ động bơm tát theo phương án đề ra.

Giao cho UBND các xã, phường có lúa hè thu chưa thu hoạch khẩn trương rà soát diện tích, độ chín, mức độ ngập, khả năng và tiến độ thu hoạch; xác định cụ thể nhu cầu hỗ trợ về bơm tát, máy gặt, kết nối tiêu thụ… để có phương án phối hợp thực hiện nhanh chóng, giảm thiểu thiệt hại cho bà con.

Nhiều tuyến đường nông thôn ở Cà Mau bị ngập

Ông Lê Văn Sử cũng yêu cầu các xã, phường rà soát phương án ứng phó; xác định tuyến đường có nguy cơ ngập, khu vực có nguy cơ sạt lở và vùng sản xuất bị ảnh hưởng; tổ chức khảo sát, cảnh báo người dân và triển khai biện pháp bảo đảm an toàn. Nơi xảy ra sạt lở phải chủ động xử lý trước mắt theo thẩm quyền, không chờ hỗ trợ của tỉnh.

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, cùng các đơn vị liên quan và địa phương, từ nay đến ngày 3.10 cần chủ động tính toán ảnh hưởng của triều cường đến việc tiêu thoát nước, bơm tát để điều chỉnh phương án vận hành hợp lý.