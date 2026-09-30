Giá heo hơi hôm nay 30/9: Lao dốc trên cả 3 miền, dao động từ 56.000 - 58.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 30/9, nhìn chung, đà giảm giá tiếp tục bao trùm toàn bộ thị trường heo hơi ba miền. Vùng giá giao dịch trong khoảng 56.000 - 58.000 đồng/kg. (Nguồn: Báo Thanh niên)

Giá heo hơi hôm nay 30/9:

*Giá heo hơi tại khu vực miền Bắc:

Thị trường heo hơi miền Bắc hôm nay (ngày 30/9) tiếp tục giữ xu hướng đi xuống, giảm 1.000 đồng/kg tại nhiều tỉnh thành bao gồm Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Lào Cai và Hưng Yên.

Sau điều chỉnh, giá giao dịch tại khu vực miền Bắc dao động trong khoảng 56.000 - 57.000 đồng/kg. Trong đó, mức giá cao nhất 57.000 đồng/kg hiện có mặt tại Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ, Sơn La và Hưng Yên; các tỉnh còn lại giữ mức 56.000 đồng/kg.

*Giá heo hơi tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên:

Thị trường heo hơi khu vực miền Trung - Tây Nguyên duy trì đà giảm nhẹ tại một số nơi, hạ 1.000 đồng/kg ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Gia Lai.

Hiện tại, giá heo hơi tại khu vực này dao động từ 56.000 - 57.000 đồng/kg. Cụ thể, mức giá cao nhất 57.000 đồng/kg duy trì tại Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng. Các tỉnh thành còn lại gồm Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai đồng loạt giao dịch ở ngưỡng 56.000 đồng/kg.

*Giá heo hơi tại khu vực miền Nam:

Giá heo hơi tại khu vực miền Nam vẫn nối tiếp đà giảm trong sáng nay. Theo đó, heo hơi ở một số địa phương bao gồm TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ được ghi nhân hạ 1 giá. Sau điều chỉnh, giá giao dịch tại khu vực miền Nam dao động trong khoảng 56.000 - 58.000 đồng/kg.

Theo kháo sát, Đồng Nai hiện là địa phương duy nhất trên cả nước có giá heo hơi giữ ở mức 58.000 đồng/kg. Trong khi đó, heo hơi tại các tỉnh thành gồm Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng chốt ở ngưỡng thấp nhất khu vực là 56.000 đồng/kg.

Giá thịt heo tại các siêu thị, hệ thống bán lẻ:

Giá thịt heo mát Meat Deli tại WinMart ngày 26/9/2026 dao động trong khoảng từ 110.000 đến 166.000 đồng/kg và được áp dụng chương trình giảm giá 20% dành cho hội viên.

Bảng giá tham khảo sản phẩm Meat Deli tại WinMart: Thịt heo xay: Khoảng 118.300 đồng/kg; Chân giò rút xương: Khoảng 115.900 đồng/kg; Nạc đùi heo: Khoảng 109.500 đồng/kg; Các loại thịt khác (nạc vai, ba rọi, nạc dăm): Dao động tùy theo chương trình ưu đãi cụ thể tại cửa hàng trong ngày.

Giá thịt heo tại Công ty Thực phẩm tươi sống Hà Hiền ngày 26/9 tiếp tục duy trì ổn định, dao động trong khoảng từ 80.000 đến 190.000 đồng/kg tùy loại sản phẩm. Cụ thể, mỡ heo: Khoảng 81.000 đồng/kg (mức thấp nhất); Thịt heo xay: Khoảng 120.000 đồng/kg; Nạc vai heo: Khoảng 122.000 đồng/kg; Nạc đùi heo: Khoảng 135.000 đồng/kg; Thịt ba rọi (ba chỉ): Khoảng 152.000 đồng/kg; Nạc dăm heo: Khoảng 162.000 đồng/kg; Sườn non heo: Khoảng 190.000 đồng/kg (mức cao nhất).

(tổng hợp)