NCSP hoàn thành bảo dưỡng sửa chữa lớn, cấp khí trở lại sớm hơn kế hoạch

Lúc 7h30 ngày 29/9/2026, tại Trạm Phú Mỹ, NCSP đã cấp khí trở lại với lưu lượng 7 triệu Sm³/ngày, chính thức khép lại Major TAR 2026 và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu huy động khí trong giờ cao điểm của khu vực Đông Nam Bộ.

Toàn bộ 101 đầu việc được hoàn thành trong 5 ngày thực hiện, không phải sử dụng 2 ngày dự phòng theo kế hoạch. Đáng chú ý, trong suốt kỳ bảo dưỡng, không xảy ra tai nạn hay sự cố mất an toàn.

Lúc 7h30 ngày 29/9/2026, tại Trạm Phú Mỹ, NCSP đã cấp khí trở lại với lưu lượng 7 triệu Sm³/ngày.

Tiến độ được kiểm soát chặt chẽ ngay từ ngày đầu tiên. Khối lượng công việc hoàn thành lần lượt đạt 22% trong ngày thứ nhất, 60% ngày thứ hai, 78% ngày thứ ba và 96% ngày thứ tư. Các nhóm công việc được tổ chức triển khai song song, cuốn chiếu, qua đó hạn chế tối đa nguy cơ phát sinh điểm nghẽn đối với thời điểm đưa hệ thống trở lại vận hành.

Hai hạng mục trên đường găng của kỳ bảo dưỡng được hoàn thành sớm hơn kế hoạch. Tại Trạm Phú Mỹ, công tác sửa chữa, thay thế gasket van 30 inch hoàn tất ngày 26/9, tạo điều kiện để triển khai sớm các bước thử áp và nâng áp. Tại Nhà máy Xử lý khí Nam Côn Sơn, công tác kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống đuốc hoàn tất trong đêm 28/9.

Kết quả này đạt được nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa NCSP với Chi nhánh Khí Đông Nam Bộ, Công ty Dịch vụ Khí và Trung tâm Điều độ khí, trong đó các mốc công việc quan trọng được thống nhất, theo dõi và kiểm soát ngay từ giai đoạn chuẩn bị.

Các nhóm công việc được tổ chức triển khai song song, cuốn chiếu, qua đó hạn chế tối đa nguy cơ phát sinh điểm nghẽn.

An toàn được đặt lên trước tiến độ

Major TAR 2026 được triển khai với sự tham gia của hàng trăm lượt nhân sự NCSP và các nhà thầu, đồng thời thực hiện nhiều hạng mục công việc có yêu cầu an toàn cao như làm việc trên cao, trong không gian hạn chế và trên các hệ thống chịu áp.

Mỗi ca làm việc đều bắt đầu bằng cuộc họp an toàn đầu ca. Nhân sự thực hiện các công việc nguy hiểm được kiểm tra điều kiện sức khỏe trước khi làm việc. Công tác cấp phép thực hiện công việc, cô lập thiết bị và đánh giá rủi ro được kiểm soát xuyên suốt.

Trong quá trình kiểm tra, một số phát sinh kỹ thuật được nhận diện và xử lý ngay trong kỳ bảo dưỡng. Các phương án xử lý được đánh giá, thống nhất trên cơ sở yêu cầu kỹ thuật, vật tư và nhân sự chuyên môn phù hợp, nhằm đưa thiết bị trở lại trạng thái vận hành an toàn, tin cậy.

Trước khi cấp khí trở lại hệ thống, công tác đánh giá an toàn được thực hiện đầy đủ và phê duyệt lúc 4h30 ngày 29/9.

Trước khi cấp khí trở lại hệ thống, công tác đánh giá an toàn được thực hiện đầy đủ và phê duyệt lúc 4h30 ngày 29/9.

Chủ động tối ưu thời gian dừng khí

Kế hoạch Major TAR 2026 được bố trí đồng thời với thời gian dừng khí của giàn Hải Thạch - Mộc Tinh, nhằm gộp thời gian gián đoạn, hạn chế ảnh hưởng tới các hộ tiêu thụ khí.

Trong thời gian bảo dưỡng, các mỏ thuộc Lô 11.2 và Lô 12W vẫn duy trì sản xuất bình thường, khí được tiếp nhận và tích vào hệ thống đường ống biển. Giàn Hải Thạch - Mộc Tinh dự kiến khôi phục cấp khí từ 0h ngày 30/9/2026.

Việc điều tiết lưu lượng và áp suất trước, trong và sau kỳ bảo dưỡng được phối hợp với Trung tâm Điều độ khí, bảo đảm hệ thống khí Nam Côn Sơn trở lại vận hành ổn định, liên tục sau khi hoàn thành các hạng mục bảo dưỡng.

Không chỉ hoàn thành kỳ bảo dưỡng theo kế hoạch, Major TAR 2026 còn bổ sung nguồn dữ liệu và kinh nghiệm thực tiễn, phục vụ hiệu quả công tác quản lý toàn vẹn tài sản, bảo dưỡng và vận hành hệ thống trong những năm tiếp theo.

Major TAR 2026 bổ sung nguồn dữ liệu và kinh nghiệm thực tiễn, phục vụ hiệu quả công tác quản lý toàn vẹn tài sản.

Thành công của kỳ bảo dưỡng là kết quả của sự phối hợp giữa đội ngũ NCSP và các nhà thầu, những người đã làm việc liên tục qua nhiều ca để đưa hệ thống trở lại vận hành đúng yêu cầu.

Đây cũng là sự tiếp nối mục tiêu xuyên suốt trong 26 năm hoạt động của NCSP: Không để xảy ra tai nạn - Không gây tổn hại đến con người - Không gây ảnh hưởng đến môi trường.