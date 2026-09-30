Nhiệt điện Vĩnh Tân: Nâng cao kỹ năng PCCC cho hơn 300 cán bộ, công nhân viên

Hơn 300 cán bộ, công nhân viên Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân tham gia khóa huấn luyện PCCC&CNCH.

Ngày 28/9/2026, tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) tổ chức khóa huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH cho hơn 300 cán bộ, công nhân viên (CBCNV) Công ty.

Khóa huấn luyện nhằm củng cố kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PCCC&CNCH và nâng cao khả năng xử lý sự cố ngay từ cơ sở, phù hợp với đặc thù hoạt động sản xuất điện, nơi yêu cầu cao về an toàn và khả năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

Tại khóa học, CBCNV được cập nhật các quy định của pháp luật về PCCC, những nội dung sửa đổi, bổ sung liên quan đến công tác PCCC và nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ. Các nội dung lý thuyết được gắn với yêu cầu thực tế trong công tác phòng ngừa và xử lý sự cố tại cơ sở sản xuất.

Giảng viên hướng dẫn CBCNV các kiến thức về sử dụng phương tiện chữa cháy.

Trong phần thực hành, học viên được hướng dẫn phương pháp tổ chức chữa cháy, bố trí đội hình phối hợp và sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ. Đây là nội dung được chú trọng nhằm giúp lực lượng PCCC cơ sở có thể triển khai nhanh các phương án xử lý khi phát sinh sự cố.

CBCNV trực tiếp thực hành xử lý các tình huống cháy giả định, thao tác với phương tiện chữa cháy theo hướng dẫn của giảng viên. Qua các tình huống thực tế, học viên được rèn luyện kỹ năng tiếp cận, xử lý đám cháy, phối hợp giữa các lực lượng và chủ động triển khai phương tiện tại chỗ.

Việc kết hợp giữa lý thuyết và thực hành giúp CBCNV nâng cao khả năng nhận diện nguy cơ, xử lý tình huống và phối hợp trong điều kiện khẩn cấp. Đối với lực lượng PCCC cơ sở, đây cũng là dịp rà soát kỹ năng, phương pháp tổ chức và khả năng huy động lực lượng, phương tiện khi xảy ra sự cố.

CBCNV thực hành sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ trong tình huống cháy giả định.

Theo Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân, việc thường xuyên huấn luyện, thực hành các phương án PCCC&CNCH có ý nghĩa quan trọng trong công tác phòng ngừa và ứng phó sự cố tại nhà máy. Khi xảy ra tình huống bất thường, lực lượng tại chỗ có thể chủ động triển khai các biện pháp xử lý ban đầu, đồng thời phối hợp với lực lượng chuyên nghiệp, góp phần hạn chế nguy cơ lan rộng và giảm thiểu thiệt hại.

Thông qua khóa huấn luyện, năng lực tổ chức, điều hành và xử lý tình huống của lực lượng PCCC&CNCH tại Công ty tiếp tục được củng cố, góp phần bảo đảm an toàn cho người lao động, tài sản, môi trường và duy trì hoạt động sản xuất điện an toàn, ổn định.