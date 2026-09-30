Nam sinh 14 tuổi bị truy tố tội Giết người: Tòa trả hồ sơ làm rõ dấu hiệu đồng phạm

Quang cảnh phiên toà sơ thẩm. Ảnh: Nguyễn Hải

Vụ án bắt nguồn từ mâu thuẫn trên mạng xã hội

Tại phiên toà, đại diện Viện Kiểm sát công bố cáo trạng, vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn trên mạng xã hội giữa Phạm Ngọc A.N. (SN 2012) và Dương Bích H. (SN 2011). Tối 29/11/2025, A.N. hẹn B.H. đến khu vực đình Tỉnh Đạo để nói chuyện và rủ thêm bạn đi cùng vì lo sợ bị đánh. Biết có thể xảy ra đánh nhau, sau khi dự sinh nhật tại nhà Đào Gia P. ở thôn Tứ Giáp, một nhóm thiếu niên, trong đó có Nguyễn Huy H., rủ nhau đến để xem.

Ở phía nhóm của B.H., Trương Mậu Q.A. cùng một số người cũng đến khu vực đình Tỉnh Đạo. Q.A. nhờ Nguyễn Khánh D. mang tới một chiếc ná cao su. Khi hai nhóm gặp nhau, không xảy ra xô xát do nhóm B.H. bỏ đi. Trên đường rời đi, D. quay lại chửi nhóm của A.N., khiến nhóm này đuổi theo.

Theo cáo trạng, khi đuổi khoảng 700m đến khu vực thôn Tứ Giáp, Nguyễn Nhật M. xuống xe do H. điều khiển, nhặt một ống kim loại dài khoảng 1m, đường kính 3,5cm, hai đầu gắn các mảnh kim loại tại một bãi tập kết vật liệu xây dựng rồi tiếp tục truy đuổi.

Khi nhóm B.H. đi vào một đoạn đường cụt, N. điều khiển xe chở Q.A. từ trong ngõ đi ra. Q.A. cầm ná cao su hướng về phía H. H. chạy theo, giật ống kim loại từ tay Nhật M. rồi quay lại. Khi Q.A. ngồi phía sau xe máy điện đi ra, H. dùng ống kim loại vụt một nhát vào vùng đầu bên trái của Q.A.

Sau đó, Vũ Hồng M. chạy tới, giật chiếc ná cao su của Q.A. đưa cho H. rồi dùng tay đấm 3 cái vào vùng giữa lưng Q.A. Xe đi thêm khoảng 10m thì Q.A. ngã ngửa xuống đường và bất tỉnh.

Em Q.A. phải trả qua nhiều lần phẫu thuật để giành lại sự sống.

Q.A. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Tân Yên, sau đó chuyển đến Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 1 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Các kết luận giám định xác định nạn nhân bị tụ máu ngoài màng cứng, xuất huyết dưới nhện, vỡ xương vùng thái dương đỉnh trái và di chứng động kinh. Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể là 65%.

H. bị truy tố về tội Giết người chưa đạt, thuộc trường hợp phạm tội đối với người dưới 16 tuổi và có tính chất côn đồ. Bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải.

Sau đó, HĐXX xét hỏi, H. thừa nhận dùng ống kim loại đánh Q.A. nhưng khai không bàn bạc trước với Nhật M. về việc đánh người. Bị cáo cho rằng mình được rủ đi xem đánh nhau và không có chủ đích gây thương tích. H. giải thích việc giật thanh kim loại là do Q.A. cầm ná cao su chĩa về phía mình.

Luật sư đề nghị làm rõ vai trò của hai người liên quan

Theo luật sư Chu Bá Định, Văn phòng Luật sư 365, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Q.A., các tài liệu trong hồ sơ gồm Bản tự khai ngày 30/11/2025 (BL T2/342, T2/343), Biên bản ghi lời khai cùng ngày (BL T2/340) và Biên bản ghi lời khai ngày 2/12/2025 (BL T2/337) thể hiện trong những lời khai ban đầu, H. không khai Vũ Hồng M. có đánh Q.A. Tuy nhiên, ở những lời khai sau đó, H. lại khai Vũ Hồng M. có đánh Q.A.

Tại phiên tòa, luật sư hỏi H. về sự mâu thuẫn giữa những lần khai, H. trả lời do sợ, vì nghe có người nói nếu khai ra thì tội của mình sẽ nặng hơn.

Từ sự mâu thuẫn trong lời khai và diễn biến tại phiên tòa, luật sư đề nghị làm rõ vai trò của Nguyễn Nhật M. và Vũ Hồng M. trong vụ án Giết người.

Đối với Nhật M., luật sư cho rằng M. là người trực tiếp nhặt và cầm thanh kim loại dài khoảng 1m tại công trình xây dựng, sau đó H. giật thanh kim loại này để tấn công Q.A. Theo luật sư, việc M. chuẩn bị và mang theo thanh kim loại đã tạo điều kiện để H. có ngay hung khí nguy hiểm tấn công nạn nhân.

Về ý chí chủ quan, luật sư dẫn lời khai của M. ngày 2/2/2025, trong đó M. cho biết mục đích nhặt thanh kim loại là "để nếu gặp nhóm kia sẽ đánh". Từ nội dung này, luật sư cho rằng M. đã nhận thức và hướng tới việc sử dụng bạo lực, qua đó có vai trò giúp sức, tạo điều kiện vật chất và tinh thần cho H. thực hiện hành vi phạm tội theo khoản 3 Điều 17 Bộ luật Hình sự.

Đối với Hồng M., luật sư tập trung vào hành vi xảy ra ngay sau khi H. đánh Q.A. vào đầu. Hồng M. giật ná cao su của Q.A. đưa cho H. rồi đấm khoảng 3 cái vào giữa lưng nạn nhân. Theo luật sư, hành vi này tác động trực tiếp khiến Q.A. mất thăng bằng, ngã ngửa đập đầu xuống đường và bất tỉnh.

Đáng chú ý, trong biên bản ghi lời khai ngày 8/5/2026, Hồng M. khai trước đó chưa khai báo đúng sự thật về vụ việc. Hồng M. cho biết do day dứt nên đã đầu thú, thành khẩn khai báo để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Người này khai: "Mục đích cháu đánh Q.A là để thỏa mãn ý chí muốn đánh gây thương tích cho Q. A." và "thấy H. đã đánh nên cháu cũng muốn cùng tham gia đánh".

Trên cơ sở đó, luật sư đề nghị HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ vai trò của những người liên quan, tránh bỏ lọt tội phạm.

Luật sư Chu Bá Định (giữa ảnh), Văn phòng Luật sư 365, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội tại phiên toà.

Bố mẹ Q.A. tại phiên tòa cũng đặt câu hỏi liệu chỉ một lần vụt bằng ống kim loại có thể gây ra nhiều thương tích trên cơ thể cháu hay không. Riêng vùng đầu, ngoài vết mổ dài còn có thêm hai vết thương khác, tách biệt nhau.

Theo kết quả điều tra được thể hiện trong cáo trạng, cơ quan điều tra không xác định Nhật M. và Vũ Hồng M. là đồng phạm với H. về tội Giết người. Nhật M. được xác định nhặt thanh kim loại với mục đích phòng thân và không bàn bạc với H. về việc sử dụng thanh này để đánh Q.A. Trong khi đó, Hồng M. không được xác định có sự bàn bạc với H. và hành vi đấm Q.A. không gây thương tích. M. bị xử phạt hành chính 3,25 triệu đồng.

Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm, Tòa trả hồ sơ

Trong phần tranh luận, đại diện VKS giữ nguyên quan điểm truy tố H. về tội Giết người. VKS cho rằng lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của bị hại, người làm chứng và các tài liệu khác trong hồ sơ, đủ căn cứ xác định H. thực hiện hành vi như cáo trạng truy tố.

Đại diện VKS đánh giá hành vi của H. đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm tính mạng, sức khỏe người khác. Tuy nhiên, bị cáo là người chưa thành niên, phạm tội chưa đạt, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và không có tình tiết tăng nặng. VKS cũng cho rằng nguyên nhân vụ việc có một phần lỗi của bị hại.

VKS đề nghị HĐXX áp dụng các quy định đối với người chưa thành niên phạm tội, tuyên phạt H. từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù. Về dân sự, VKS đề nghị cha mẹ bị cáo bồi thường từ 294 đến 329 triệu đồng.

Gần 12h, HĐXX nghị án và thông báo tiếp tục làm việc vào 13h30 cùng ngày. Chiều 29/9, HĐXX tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Theo HĐXX, có căn cứ cho rằng còn đồng phạm khác về tội Giết người với vai trò giúp sức. Vì vậy, HĐXX yêu cầu tiếp tục làm rõ vai trò của những người liên quan trước khi vụ án được đưa ra phán quyết.

Trước đó, Báo Phụ nữ Việt Nam đã có 2 bài viết phản ánh về sự việc.

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