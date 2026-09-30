Hai người lĩnh án tù vì 01 khẩu súng

Theo hồ sơ vụ án, đầu tháng 3/2026, do có nhu cầu mua súng để bắn chim, Tô Văn T. (sinh năm 1997, trú tại xã Vĩnh Hòa, TP. Hải Phòng) hỏi mua 01 khẩu súng của Hoàng Văn C. (sinh năm 1992, trú tại xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên) và đặt trước 10 triệu đồng.

Sau đó, C. sử dụng mạng internet tìm mua các linh kiện còn thiếu, tự lắp ráp khẩu súng nén hơi bắn đạn chì rồi bán cho T. với giá 11,2 triệu đồng.

Sau khi nhận súng, T. mua thêm khoảng 100 viên đạn chì qua mạng xã hội và nhiều lần mang súng đến khu vực bờ đê thôn Nội Tạ, xã Vĩnh Hòa để bắn chim.

Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP. Hải Phòng xác định khẩu súng nén hơi thuộc danh mục vũ khí quân dụng theo quy định.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP. Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn C. và Tô Văn T. theo khoản 1, Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Vũ khí quân dụng - tang vật vụ án (ảnh: CAHP).

Vừa qua, Tòa án nhân dân TP. Hải Phòng đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt Hoàng Văn C. và Tô Văn T. mỗi bị cáo 3 năm tù về các tội liên quan đến chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Vụ án trên là lời cảnh báo về những hệ lụy pháp lý từ hành vi tự chế tạo, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP. Hải Phòng khuyến cáo người dân nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật; tuyệt đối không tự ý chế tạo, mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép, góp phần bảo đảm an toàn, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.