Thông báo cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Phước tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của ông Huỳnh Hữu Tấn, thường trú tại thôn Nho Lâm, xã Thuận Nam, tỉnh Khánh Hòa.

Nội dung đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, cụ thể như sau:

Thửa đất số 415, 460, 461, 462, 463, 59, 211; tờ bản đồ địa chính số 20, 25; diện tích LUK: 12.188,7m², HNK: 1.339m²; Thửa đất số 11, tờ bản đồ địa chính số 20b (nay tương ứng tờ bản đồ số 71), diện tích ONT: 200m², CLN: 425m², các thửa đất tọa lạc tại: Thôn La Chữ, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận (nay là thôn La Chữ, xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa). Nguồn gốc sử dụng đất: Đất hộ ông Huỳnh Văn Tích được UBND huyện Ninh Phước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành K 833415, K 833414; Đến ngày 15/5/2000, hộ ông Huỳnh Văn Tích đã tặng cho bằng giấy tờ viết tay cho ông Huỳnh Hữu Tấn.

Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất và có cơ sở giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Huỳnh Hữu Tấn theo quy định. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Phước thông báo nội dung đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của ông Huỳnh Hữu Tấn đến hộ ông Huỳnh Văn Tích, thường trú thôn La Chữ, xã Phước Hữu về việc tặng cho QSD đất tại Thửa đất số 415, 460, 461, 462, 463, 59, 211; tờ bản đồ địa chính số 20, 25; diện tích LUK: 12.188,7m², HNK: 1339m²; Thửa đất số 11, tờ bản đồ địa chính số 20b (nay tương ứng tờ bản đồ số 71), diện tích ONT: 200m², CLN: 425m², các thửa đất tọa lạc tại: Thôn La Chữ, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận (nay là thôn La Chữ, xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa); đồng thời sẽ niêm yết thông báo này tại trụ sở UBND xã Phước Hữu trong thời hạn 30 ngày.

Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ra Thông báo nếu hộ ông Huỳnh Văn Tích có khiếu nại hoặc tranh chấp, thắc mắc liên quan đến các thửa đất nêu trên thì gửi đơn ngăn chặn, phản hồi đến UBND xã Phước Hữu để được xem xét, giải quyết. Nếu không có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Phước sẽ tiến hành giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Huỳnh Hữu Tấn theo quy định.