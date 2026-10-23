Phố Wall đỏ lửa, cổ phiếu bán dẫn mất giá mạnh

S&P 500 giảm 92,40 điểm, tương đương 1,19%, xuống 7.664,77 điểm. Nasdaq Composite mất 690,28 điểm, tương đương 2,58%, còn 26.008,86 điểm. Trái lại, Dow Jones tăng nhẹ 17,51 điểm, tương đương 0,03%, lên 52.873,60 điểm.

Tâm điểm thị trường là Meta Platforms và Tesla. Dù kết quả kinh doanh quý III của Meta vượt dự báo, cổ phiếu công ty mẹ của Facebook vẫn lao dốc sau khi doanh nghiệp ghi nhận dòng tiền mặt âm lần đầu tiên trong hơn một thập niên, chủ yếu do chi tiêu liên quan đến AI.

Meta cũng công bố kế hoạch chia tách cổ phiếu không có quyền biểu quyết theo tỷ lệ 2:1 nhằm huy động vốn phục vụ đầu tư vào công nghệ này.

Cổ phiếu Tesla giảm dù hãng xe điện bất ngờ ghi nhận dòng tiền tự do dương trong quý và cắt giảm kế hoạch chi tiêu vốn cho năm 2026.

Chỉ số bán dẫn Philadelphia giảm sâu. Tính từ mức đóng cửa kỷ lục ngày 22-6, chỉ số này đã mất khoảng 25% giá trị, dù vẫn tăng đáng kể từ đầu năm và vượt trội so với S&P 500. Các mã Western Digital, Intel, AMD, SanDisk và Marvell đều giảm mạnh.

Theo Paul Nolte, chiến lược gia thị trường tại Murphy & Sylvest, nhà đầu tư đang nhận ra những điểm yếu trong câu chuyện tăng trưởng của AI. Do cổ phiếu công nghệ chiếm tỷ trọng lớn trong các chỉ số chính, đà giảm của nhóm này gây sức ép đáng kể lên toàn thị trường.

Ngoài ra, các cuộc tấn công mới của lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn nhằm vào mục tiêu tại Saudi Arabia đẩy giá dầu thô lên mức cao nhất trong 5 tháng.

Nhà đầu tư lo ngại căng thẳng Trung Đông có thể duy trì lạm phát ở mức cao, buộc FED tiếp tục nâng lãi suất. Thị trường hiện tính đến khả năng FED tăng lãi suất thêm 0,25 điểm % trước cuối năm.

Dù vậy, mùa công bố kết quả kinh doanh quý III vẫn có nhiều tín hiệu tích cực: 83% trong số 111 doanh nghiệp thuộc S&P 500 đã báo cáo tính đến thời điểm thống kê vượt dự báo lợi nhuận của giới phân tích.