Phố Wall lao dốc trong tháng 10/2026 vì nỗi lo 'đốt tiền' cho AI

Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Kết quả kinh doanh gây thất vọng từ Intel và Amazon đã thổi bùng nỗi lo ngại của giới đầu tư về tốc độ "đốt tiền" khổng lồ cho hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), qua đó nhấn chìm các chỉ số chính trong sắc đỏ cả tuần.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/10, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 572,25 điểm (tương đương 1,09%) xuống 51.770,31 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 mất 140,32 điểm (1,82%) lùi về 7.580,07 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite lao dốc 747,73 điểm (2,86%) xuống còn 25.437,00 điểm.

Tính chung cả tuần qua, chỉ số Dow Jones giảm 0,85%, S&P 500 mất 0,57% và Nasdaq sụt giảm 2,00%. Khép lại tháng 10/2026, S&P 500 và Nasdaq đều ghi nhận mức giảm theo tháng lần lượt là 0,9% và 5,3%, trong đó nhóm công nghệ thuộc S&P 500 trải qua tháng tồi tệ nhất kể từ tháng 3/2025. Ngược lại, dòng tiền tiếp tục xoay vòng sang nhóm cổ phiếu bị định giá thấp và vốn hóa nhỏ, giúp Dow Jones vẫn tăng 1,7% trong cả tháng 10.

Các yếu tố chi phối thị trường

Tâm điểm kích hoạt làn sóng bán tháo cuối tuần bắt nguồn từ các báo cáo tài chính công bố muộn ngày 29/10 của các "ông lớn" công nghệ như Amazon, Alphabet và Intel. Những con số chi tiêu khổng lồ cho trung tâm dữ liệu đã làm gia tăng hoài nghi về khả năng thu hồi vốn từ những quyết định đầu tư này.

Cổ phiếu của hãng sản xuất chip Intel đã bốc hơi tới 28,6% trong ngày 30/10 sau khi báo cáo mức tiêu hao tiền mặt lớn. Đà lao dốc này kéo theo sự sụt giảm trên diện rộng của ngành phần cứng và bán dẫn: chỉ số bán dẫn Philadelphia mất 7,2% trong phiên và giảm hơn 18% trong tháng 10, cổ phiếu AMD giảm 10,9%, Nvidia mất 4,2%, trong khi các hãng máy chủ Dell và HP lần lượt sụt 10,8% và 9,6%.

Ông Oliver Pursche, Phó Chủ tịch cấp cao tại công ty tư vấn tài chính Wealthspire Advisors, nhận định rằng thị trường đang đặt ra những tiêu chuẩn rất khắt khe đối với câu chuyện sinh lời của AI. Những doanh nghiệp không đáp ứng được kỳ vọng cao ngất ngưởng hoặc thực thi kém hiệu quả đều đang bị trừng phạt nặng nề.

Một yếu tố đáng chú ý khác là các động thái liên quan tới chính sách tiền tệ tại Mỹ. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 3,75% - 4,00% sau cuộc họp ngày 28/10 với tỷ lệ bỏ phiếu 10 thuận 2 chống, trong đó hai quan chức bất đồng quan điểm muốn tăng thêm 0,25 điểm phần trăm. Chủ tịch Fed Kevin Warsh không đưa ra định hướng cụ thể cho tháng 12/2026, nhưng thông báo sẽ giảm số lượng các cuộc họp biểu quyết lãi suất bắt đầu từ năm 2027.

Quyết định thận trọng của Fed càng được củng cố bởi dữ liệu mới nhất cho thấy Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý III/2026 của Mỹ tăng trưởng vượt dự báo và đạt 3,4%. Thông tin chỉ số giá Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 9/2026 vẫn tăng nóng ở mức 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái cũng góp phần vào tâm lý này.

Triển vọng tuần tới

Bước sang tuần giao dịch đầu tháng 11 từ ngày 2/11, sự thận trọng của Phố Wall sẽ tiếp tục bị thử thách bởi ba sự kiện lớn: cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, loạt báo cáo thu nhập của các hãng công nghệ còn lại và báo cáo việc làm hàng tháng.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3/11 sẽ quyết định liệu đảng Dân chủ có thể giành lại quyền kiểm soát Quốc hội từ đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump hay không. Giới phân tích dự báo đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ giành lại Hạ viện.

Ông Rick Meckler, đối tác tại công ty tư vấn Cherry Lane Investments, cảnh báo nếu đảng Dân chủ thắng thế, thị trường có thể đón nhận tin này theo hướng tiêu cực. Nhà đầu tư sẽ lo ngại về việc siết chặt quy định giám sát đối với các ngân hàng Phố Wall, công ty tiền số và đặc biệt là sự phản đối của công chúng đối với việc xây dựng các trung tâm dữ liệu AI tiêu tốn nhiều năng lượng.

Về mùa báo cáo lợi nhuận quý III, tuần tới sẽ có hơn 100 công ty tiếp tục công bố kết quả. Đáng chú ý nhất trong tuần là báo cáo của Apple vào ngày 2/11, cùng với các tên tuổi lớn trong lĩnh vực bán dẫn và dữ liệu AI như AMD, Qualcomm và Palantir.

Cuối cùng, báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 10/2026 công bố vào ngày 6/11 sẽ là mảnh ghép quan trọng để đánh giá liệu thị trường lao động có đang tăng trưởng tương xứng với mức tăng 3,4% của GDP quý III hay không. Thông tin này sẽ góp phần định hình rõ hơn quyết định lãi suất của Fed vào tháng 12/2026.