Một nghĩa cử ấm tình đồng đội

Cứ A Chu quê ở xã Chiềng Hoa, tỉnh Sơn La, nhập ngũ năm 2025. Gia đình anh thuộc diện đặc biệt khó khăn, bố mẹ tuổi cao, sức khỏe yếu; vợ chưa có việc làm ổn định, con gái anh mắc bệnh u não, thường xuyên phải điều trị tại các bệnh viện tuyến tỉnh và Trung ương. Năm 2025, con gái anh đã phẫu thuật lần đầu; đến tháng 10-2026, bệnh tái phát, phải nhập Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị, chuẩn bị phẫu thuật lần thứ hai. Chi phí điều trị kéo dài khiến cuộc sống gia đình vốn khó khăn càng thêm chật vật. Trong hoàn cảnh ấy, Cứ A Chu vẫn nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, không để chuyện gia đình ảnh hưởng đến công việc. Nắm được hoàn cảnh của Cứ A Chu, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 754 đã vận động cán bộ, chiến sĩ cùng chung tay giúp đỡ.

Chỉ huy Trung đoàn 754 trao hỗ trợ, động viên Hạ sĩ Cứ A Chu vượt khó, yên tâm công tác.

Trung tá Bùi Văn In, Chính ủy Trung đoàn 754 cho biết: “Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đều xác định đồng chí Cứ A Chu như người thân của mình. Khi gia đình đồng chí gặp khó khăn, việc chung tay giúp đỡ vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm tự nhiên của người lính. Chúng tôi mong sự hỗ trợ này giúp gia đình có thêm điều kiện chăm sóc cháu và để đồng chí yên tâm thực hiện nhiệm vụ”. Từ sự chung tay của cán bộ, chiến sĩ, Trung đoàn 754 đã quyên góp được 10,3 triệu đồng hỗ trợ gia đình Cứ A Chu. Số tiền chưa thể giải quyết hết những khó khăn trong quá trình điều trị cho con gái đồng đội, nhưng chứa đựng tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia của tập thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Đón nhận sự hỗ trợ, Cứ A Chu xúc động chia sẻ: “Tôi rất cảm ơn Đảng ủy, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã quan tâm, động viên gia đình lúc khó khăn. Sự giúp đỡ này là nguồn động viên rất lớn đối với tôi và gia đình. Tôi sẽ cố gắng khắc phục khó khăn, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Việc làm của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 754 là biểu hiện sinh động của tình đồng chí, đồng đội. Đó cũng là cách cấp ủy, chỉ huy đơn vị chăm lo đời sống bộ đội, để mỗi quân nhân yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.