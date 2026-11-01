Xây dựng hệ sinh thái hàng Việt Nam có sức cạnh tranh thực chất

Ảnh minh họa. (Nguồn: Báo Nhân Dân)

Mục tiêu tổng quát của Chương trình là xây dựng và phát triển hệ sinh thái hàng Việt Nam bảo đảm chất lượng, có sức cạnh tranh thực chất, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường trong nước; hình thành các thương hiệu hàng Việt mạnh được người tiêu dùng tin tưởng và sẵn sàng lựa chọn; đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số của nền kinh tế.

Về tiêu dùng hàng Việt và thị trường trong nước, Chương trình phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trưởng bình quân 14-15%/năm giai đoạn 2026-2030; đến năm 2030 đạt khoảng 13.500-14.000 nghìn tỷ đồng. Duy trì tỷ lệ hàng Việt Nam tại các siêu thị, trung tâm thương mại trong nước đạt hơn 80%; tại các kênh thương mại truyền thống đạt hơn 60%.

Tốc độ tăng trưởng doanh thu thị trường trong nước của các ngành sản xuất hàng tiêu dùng Việt đạt bình quân 12-15%/năm. Hơn 70% số doanh nghiệp vừa và nhỏ sản xuất hàng tiêu dùng ứng dụng thương mại điện tử; phấn đấu 45% số doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực thương mại tham gia các sàn thương mại điện tử lớn trong nước và nước ngoài...

Về tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, Chương trình phấn đấu hoàn thành xây dựng và công bố bộ nhận diện “Hàng Việt vì người Việt” trên cơ sở các TCVN (Tiêu chuẩn Việt Nam), QCVN (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia) và quy định chuyên ngành, tiệm cận thông lệ quốc tế; triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa phù hợp quy định pháp luật về truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn quốc gia áp dụng và quy định chuyên ngành; bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia và các cơ sở dữ liệu có liên quan.

Về chuyển đổi số và phân phối hiện đại, Chương trình phấn đấu xây dựng và vận hành Nền tảng số hàng Việt Nam theo hướng kết nối, liên thông và xác thực các dữ liệu cần thiết về doanh nghiệp, sản phẩm, kết quả đánh giá đáp ứng tiêu chí, truy xuất nguồn gốc, điểm phân phối và phản hồi của người tiêu dùng. Hình thành ít nhất 5 gian hàng số chuyên ngành hàng Việt trên các sàn thương mại điện tử lớn.

Tốc độ tăng trưởng bình quân doanh số thương mại điện tử đạt 23-25%/năm, doanh số thương mại điện tử đạt khoảng 93-97 tỷ USD vào năm 2030, chiếm 18-19% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước.

Để đạt được các mục tiêu trên, Chương trình đề ra giải pháp xây dựng và triển khai chiến dịch truyền thông quốc gia với thông điệp “Hàng Việt vì người Việt”; tập trung giới thiệu sản phẩm, thương hiệu, doanh nghiệp Việt, chất lượng, nguồn gốc và địa chỉ mua hàng; lồng ghép vào các sự kiện quốc gia, lễ hội, ngày mua sắm trực tuyến.

Xây dựng, vận hành và phát triển chuyên trang “Hàng Việt vì người Việt” trên các cơ quan truyền thông, báo chí cập nhật thông tin về sản phẩm, doanh nghiệp, địa phương, điểm bán và các hoạt động của Chương trình. Bên cạnh đó, xây dựng và vận hành các “Gian hàng Việt Nam” chuyên ngành trên các sàn thương mại điện tử; thiết lập nhãn nhận diện thống nhất trên môi trường số.