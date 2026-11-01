Bản tin nông sản hôm nay (1-11): Giá cà phê, hồ tiêu tiếp tục giảm

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục giảm 400 - 500 đồng/kg so với ngày hôm trước, dao động trong khoảng 86.500 - 87.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk giảm 400 đồng/kg, xuống còn 87.000 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá cũng lùi 500 đồng/kg, về mức 87.000 đồng/kg. Cùng chung xu hướng, giá cà phê tại Gia Lai và Lâm Đồng đồng loạt giảm 500 đồng/kg, xuống còn 86.800 đồng/kg và 86.500 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê trên 2 sàn giao dịch chủ chốt đồng loạt tăng. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 11-2026 tăng 42 USD/tấn, tương đương 1,32%, lên mức 3.219 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 1-2027 tăng 28 USD/tấn, tương đương 0,88%, đạt 3.204 USD/tấn.

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Trên sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 12-2026 tăng 1,75 US cent/pound, tương đương 0,61%, lên mức 287,2 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3-2027 cũng nhích thêm 0,05 US cent/pound, tương đương 0,02%, đạt 276,8 US cent/pound.

Theo khảo sát, thị trường hồ tiêu trong nước tiếp tục ghi nhận xu hướng giảm tại tất cả các địa phương sản xuất trọng điểm, với mức điều chỉnh đồng loạt 1.000 đồng/kg so với ngày trước.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá tiêu giảm từ 138.500 đồng/kg xuống còn 137.500 đồng/kg. Dù tiếp tục điều chỉnh, đây vẫn là địa phương có giá thu mua cao nhất cả nước.

Tại Lâm Đồng, giá tiêu giảm 1.000 đồng/kg, xuống mức 136.500 đồng/kg, thấp hơn Đắk Lắk 1.000 đồng/kg. TP Hồ Chí Minh ghi nhận mức thu mua 135.500 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với phiên trước.

Trong khi đó, Gia Lai và Đồng Nai cùng giảm về mức 135.000 đồng/kg, thấp nhất trong các địa phương được khảo sát.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tại một số quốc gia xuất khẩu lớn cũng ghi nhận xu hướng giảm trong phiên giao dịch gần nhất.

Theo dữ liệu của Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu đen Indonesia giảm 0,73%, tương đương 50 USD/tấn, xuống còn 6.800 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu đen Brazil loại ASTA 570 giảm 100 USD/tấn, tương ứng 1,72%, xuống mức 5.700 USD/tấn. Đây là mức chào bán thấp nhất trong nhóm thị trường tiêu đen được khảo sát. Trong khi đó, giá tiêu đen Malaysia tiếp tục duy trì mức 9.100 USD/tấn, cao nhất trong các quốc gia được IPC công bố.

Tại An Giang, giá lúa tươi Đài Thơm 8 hôm nay dao động ở mốc 6.500 - 6.700 đồng/kg; lúa tươi IR 50404 dao động ở mức 6.100 - 6.200 đồng/kg; lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 6.500 - 6.650 đồng/kg; lúa tươi DS1 dao động ở mức 6.800 - 7.000/ kg; lúa tươi OM 34 dao động mốc 5.900 - 6.100 đồng/kg; lúa tươi OM 5451 dao động mốc 6.000 - 6.200 đồng/kg.

Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay dao động ở mức 9.050 - 9.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 9.000 - 9.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ giá gạo Đài Thơm 8 tăng 1.000 đồng/kg dao động ở mốc 17.000 - 18.000 đồng/kg. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 17.000 - 18.000 đồng/kg; gạo OM 18 dao động ở mốc 15.000 - 16.500 đồng/kg.