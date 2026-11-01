Có việc làm vẫn khó mua nhà, sinh con ở Mỹ

Một phụ nữ ở Queens đón sinh nhật tuổi 30 bằng bánh kem, rượu sâm panh và nỗi băn khoăn khi vẫn phải sống dựa vào từng kỳ lương. Tại Manhattan, một người đàn ông 30 tuổi muốn tính chuyện kết hôn nhưng biết mình chưa đủ tiền tổ chức đám cưới.

Còn ở Brooklyn, một cặp vợ chồng 32 tuổi đứng trước lựa chọn khó khăn: ở lại thành phố để chăm sóc cha mẹ khi họ già đi hay chuyển đi nơi khác để bắt đầu xây dựng gia đình. Chuyện sinh con có lẽ còn phải gác lại.

Với nhiều người Mỹ, tuổi 30 từng là giai đoạn đánh dấu sự ổn định về sự nghiệp, nhà cửa và đời sống gia đình. Nhưng ngày nay, những cột mốc ấy ngày càng khó đạt được, ngay cả với người có việc làm toàn thời gian và thu nhập đủ trang trải các nhu cầu cơ bản.

“Những người cùng tuổi với tôi đều cảm nhận được sức nặng của nền kinh tế và những gì cần có để duy trì một cuộc sống trung lưu thoải mái”, Dan Iammatteo, 31 tuổi, giám đốc tiếp thị sống tại Brooklyn, nói với New York Times.

Những cột mốc trưởng thành ngày càng xa tầm với

Trong nhiều thập niên, người Mỹ được khuyến khích tin rằng học đại học, phát triển sự nghiệp và chi tiêu có trách nhiệm sẽ giúp họ từng bước đạt được những mục tiêu quan trọng. Tuy nhiên, với không ít người ở tuổi 30 hiện nay, lời hứa ấy dường như không còn đúng với thực tế.

Giá nhà tăng nhanh, tiền thuê nhà chiếm phần lớn thu nhập, trong khi chi phí y tế và các khoản vay sinh viên tiếp tục gây sức ép lên ngân sách. Nhiều người phải cắt giảm những khoản tưởng chừng nhỏ như đi làm tóc, gặp gỡ bạn bè hay mua thực phẩm tươi để cân đối chi tiêu.

Người trẻ Mỹ ngày càng khó mua được nhà. Ảnh: Bloomberg.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Pew, 89% người Mỹ dưới 40 tuổi cho rằng việc mua nhà hiện nay khó khăn hơn so với thời của thế hệ cha mẹ. Trong giai đoạn 2019-2024, giá trị nhà ở trung vị sau khi điều chỉnh lạm phát tăng 30%, từ 269.600 USD lên 350.000 USD. Trong khi đó, thu nhập hộ gia đình trung vị của nhóm dưới 40 tuổi chỉ tăng 9%, từ 92.700 USD lên 100.900 USD.

Báo cáo về tình hình nhà ở năm 2026 của Trung tâm Nghiên cứu Nhà ở thuộc Đại học Harvard cũng cho thấy số hộ gia đình mới tại Mỹ giảm từ mức trung bình 2 triệu hộ mỗi năm vào năm 2021 xuống còn 1,1 triệu hộ năm 2025, theo Reuters.

Khoảng cách ngày càng lớn giữa giá nhà và thu nhập khiến việc tích lũy khoản tiền trả trước trở thành trở ngại đáng kể. Theo phân tích của Pew, tỷ lệ hộ gia đình thuê nhà do người dưới 40 tuổi làm chủ hộ có đủ thu nhập để trang trải chi phí sở hữu nhà đã giảm từ 56% năm 2019 xuống còn 37% năm 2024.

Fiona Kearns, 31 tuổi, giáo viên trường công tại New York, cùng chồng dự định chuyển sang căn hộ rộng hơn để chuẩn bị sinh con. Dù cả hai có công việc ổn định và không phải gánh nợ sinh viên, họ vẫn không tìm được nơi ở phù hợp với khả năng tài chính.

“Dù có tất cả những điều kiện thuận lợi ấy, tôi vẫn không thể có một căn hộ hai phòng ngủ”, cô nói.

Kearns cho biết cô cảm thấy tổn thương và bất bình khi đã cố gắng đưa ra những lựa chọn có trách nhiệm nhưng vẫn không thể đạt được điều mà cha mẹ mình từng có. Với cô, câu hỏi không còn đơn thuần là liệu bản thân có xứng đáng với một cuộc sống tốt hơn hay không, mà là liệu điều đó có còn khả thi.

Một số người ở độ tuổi 30 từ bỏ việc đặt đồ ăn giao tận nhà nhằm tiết kiệm chi phí. Ảnh: NYT.

"Tôi cảm thấy mình đã thất bại"

Áp lực tài chính không chỉ khiến người trẻ trì hoãn các kế hoạch lớn mà còn ảnh hưởng đến cách họ nhìn nhận bản thân. Ali Sousa, 31 tuổi, làm công việc quản lý hành chính trong lĩnh vực sân khấu với mức lương khoảng 52.000 USD mỗi năm, đôi khi cảm thấy có lỗi vì phải nhờ gia đình hỗ trợ khoản chi phí điều trị đau lưng gần 4.800 USD. Cô có rất ít tiền tiết kiệm và có những ngày chỉ ăn khoai tây chiên cho bữa tối.

“Đôi khi, tôi thực sự cảm thấy như mình đã thất bại”, Sousa nói.

Trên mạng xã hội, cô thường thấy bạn bè tìm thêm việc để có tiền thanh toán các hóa đơn hằng tháng, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu để cải thiện tình hình.

Với một số người Mỹ, sự hỗ trợ từ cha mẹ trở thành con đường hiếm hoi để sở hữu nhà. Một luật sư 33 tuổi tại Manhattan cảm thấy ngượng ngùng khi thừa nhận cha mẹ đang mua nhà giúp mình, nhưng cho biết đây là cách duy nhất mà những người anh quen biết có thể thực hiện mục tiêu ấy.

Nỗi lo còn ảnh hưởng đến quyết định sinh con. Một cặp vợ chồng 32 tuổi tại Brooklyn, đều có bằng đại học, đang cân nhắc lại kế hoạch làm cha mẹ khi thu nhập sau điều chỉnh lạm phát gần như không tăng, còn khoản trả nợ sinh viên của người vợ tăng thêm 600 USD mỗi tháng.

Cô lo ngại việc sinh con tại Bay Ridge hiện nay có thể đẩy cả gia đình vào cảnh nghèo khó, và không muốn đưa một đứa trẻ vào thế giới như vậy. Hai vợ chồng tóm tắt nỗi thất vọng bằng một nhận định: Họ đã làm tất cả những gì được khuyên nên làm, nhưng những nỗ lực ấy không đưa họ tiến xa như kỳ vọng.

Những trải nghiệm này phản ánh khoảng cách giữa kỳ vọng về tuổi trưởng thành và thực tế kinh tế. Một số người vẫn có việc làm tốt, nhưng cảm thấy mình không thể tích lũy đủ để mua nhà, nuôi con hay dành dụm cho tương lai.

Đối với nhiều người trẻ tuổi, viễn cảnh lập gia đình hay quyết định sinh con đã trở nên mờ nhạt. Ảnh: NYT.

Dẫu vậy, một số nhà nghiên cứu cho rằng vẫn có những lý do để nhìn nhận tích cực hơn về giai đoạn trưởng thành kéo dài này, thay vì chỉ chìm trong bi quan.

“Đôi khi chúng ta quên mất những lợi ích mà giai đoạn này mang lại”, Jeffrey Jensen Arnett, học giả nghiên cứu cấp cao tại Đại học Clark, người chuyên nghiên cứu giai đoạn chuyển tiếp sang tuổi trưởng thành, nói.

Kandice Hill, 33 tuổi, làm trong lĩnh vực vận hành bán hàng, chuyển từ Bắc Carolina đến một căn nhà ở phía nam Brooklyn. Cô sống chung với 10 người khác.

Với gia đình, cách sắp xếp này có vẻ kỳ lạ. Nhưng với Hill, đó lại là sự giải thoát. Khi còn ở Charlotte, cô cảm thấy áp lực từ những kỳ vọng xã hội dành cho một phụ nữ độc thân. Trong các buổi học Kinh Thánh, đôi khi những người tham dự còn cầu nguyện để cô tìm được bạn đời.

Tại New York, cô ít phải chịu sự phán xét hơn. Trong ngày hội đưa con đến nơi làm việc của công ty, Hill nhận thấy nhiều phụ huynh có con nhỏ đã ở độ tuổi 40.

“Không ai nhìn tôi rồi nói rằng chuyện đó thật điên rồ. Họ thậm chí chẳng ngạc nhiên”, cô chia sẻ.