Dịch vụ công lưu động ở Thanh Hóa

Phường Nam Sầm Sơn sử dụng rô-bốt hướng dẫn công dân đăng ký, giải quyết hồ sơ hành chính trực tuyến. (Ảnh: Trung tâm Cung ướng dịch vụ công tỉnh Thanh Hóa)

Những việc làm thiết thực

Ở các xã vùng thượng du Thanh Hóa, bình quân mỗi ngày chỉ có khoảng 10 người dân đến trung tâm phục vụ hành chính công giải quyết các thủ tục liên quan. Từ giữa tháng 8 vừa qua, xã Na Mèo tổ chức dịch vụ công lưu động đến các thôn, bản tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính của công dân.

Trưởng bản Na Mèo Lê Văn Luân cho biết, cấp ủy, chính quyền, tổ công nghệ số cộng đồng tại bản đồng hành tổ dịch vụ công lưu động đến từng hộ để tuyên truyền, hỗ trợ giải quyết yêu cầu hành chính cho người có công, người cao tuổi, người khuyết tật. Kết quả là 8 người cao tuổi, khuyết tật, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, được phổ biến các chính sách, hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia để đăng ký, được giải quyết yêu cầu hành chính. Anh Đào Văn Dương, Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công xã Na Mèo cho biết: Cán bộ đến tận nhà dân để nắm bắt nhu cầu, giải quyết các kiến nghị hành chính thuộc thẩm quyền, giúp khoảng cách giữa chính quyền với Nhân dân thu hẹp.

Trước nhu cầu công chứng, chứng thực tăng vào thời điểm học sinh tựu trường, xã Na Mèo chủ động tổ chức dịch vụ công lưu động để tránh quá tải trong giờ hành chính. 39 người yếu thế được hỗ trợ, giải quyết hồ sơ hành chính lĩnh vực hộ tịch, đất đai, bảo trợ xã hội, đăng ký giải quyết chế độ chăm sóc người khuyết tật nặng. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Na Mèo Lê Văn Thơ cho biết: Qua kiểm soát tình hình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, đánh giá theo bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp, xã Na Mèo xếp thứ 94 trong số 166 xã, phường của tỉnh Thanh Hóa.

Tại phường Hàm Rồng, Trung tâm phục vụ hành chính công phối hợp các thôn, tổ dân phố tuyên truyền kế hoạch, thời gian, địa điểm, nội dung hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính để người dân chủ động chuẩn bị trước các giấy tờ liên quan. Vào ngày cuối tuần, Tổ dịch vụ công lưu động mang theo máy tính, máy in, máy scan đến nhà văn hóa các khu dân cư xa trung tâm để giải quyết hồ sơ hành chính trực tuyến.

Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công phường Hàm Rồng Dương Đình Đông cho biết: Nhóm đối tượng cần hỗ trợ là người có công, cao tuổi, người khuyết tật, nhưng nhiều người dân có nguyện vọng, đăng ký giải quyết hồ sơ hành chính đều được tổ công tác tiếp nhận, giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền. Hồ sơ phát sinh chủ yếu là đề nghị cấp lại đăng ký kết hôn, huân, huy chương, công chứng, chứng thực, khai sinh, khai tử, hồ sơ đất đai, sở hữu tài sản. Thành viên tổ dịch vụ công lưu động còn đến nhà hỗ trợ cài đặt, sử dụng VNeID, các ứng dụng tiện ích, truy cập, đăng ký giải quyết yêu cầu hành chính. Kết quả có 155 trường hợp được giải quyết hồ sơ trực tuyến, trả kết quả tại nhà.

Chuyển tư duy quản lý sang phục vụ nhân dân

Luật Tổ chức chính quyền địa phương nhấn mạnh yêu cầu xây dựng chính quyền địa phương tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, bảo đảm quyền con người, quyền công dân. Từ tháng 7 năm nay, tỉnh Thanh Hóa triển khai mô hình dịch vụ công lưu động và Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi tình hình triển khai, tổ chức thực hiện ở các phường, xã.

Trong quá trình thực hiện dịch vụ công lưu động, tháng 9 vừa qua, Ủy ban nhân dân xã Nga Sơn phối hợp Trại tạm giam của Công an tỉnh Thanh Hóa và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5 trao đăng ký kết hôn cho cặp vợ chồng trẻ. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nga Sơn Mai Văn Sâm, tiếp nhận hồ sơ hành chính, cơ quan chức năng đã thẩm tra, xác định nam và nữ công dân đủ điều kiện đăng ký kết hôn theo quy định pháp luật. Ủy ban nhân dân xã Nga Sơn giải quyết hồ sơ hành chính, trao Giấy chứng nhận kết hôn. Qua ba đợt tổ chức dịch vụ công lưu động tại các thôn, Trung tâm phục vụ hành chính công cùng các phòng chuyên môn xã Nga Sơn tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính cho 400 công dân.

Dịch vụ công lưu động không chỉ là một phương thức cung ứng dịch vụ hành chính, mà là biểu hiện sinh động của tư tưởng lấy Nhân dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng, hạnh phúc của Nhân dân làm mục tiêu phục vụ. Giá trị cốt lõi của dịch vụ công lưu động còn ở sự thay đổi tư duy, lấy nhu cầu chính đáng và điều kiện tiếp cận của người dân làm căn cứ để tổ chức phục vụ. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tào Thị Quyên, Phó Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tào Thị Quyên, Phó Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phân tích: Dịch vụ công lưu động không chỉ là một phương thức cung ứng dịch vụ hành chính, mà là biểu hiện sinh động của tư tưởng lấy Nhân dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng, hạnh phúc của Nhân dân làm mục tiêu phục vụ. Giá trị cốt lõi của dịch vụ công lưu động còn ở sự thay đổi tư duy, lấy nhu cầu chính đáng và điều kiện tiếp cận của người dân làm căn cứ để tổ chức phục vụ.